Инвестиции

20:38 23.03.2021

Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

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Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено в ходе визита в Украину обсудила с послами стран "Большой семерки" (G7) инвестиционный климат Украины.

"Послы G7 встретились с президентом ЕБРР Одиль Рено во время ее визита в Киев для обмена мнениями об инвестиционном климате в Украине. Они обсудили, как украинские амбициозные планы реформ могут помочь привлечь внешние инвестиции", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине во вторник.

Подчеркивается, что прогресс в реформах, которые способствуют прозрачной приватизации, настоящей конкуренции на рынках, внедрению зеленого курса, и, прежде всего, в судебной реформе, которая усиливает верховенство права - все это сделает возможным процветание украинцев.

 

 

Теги: #g7 #ебрр #инвестиции
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