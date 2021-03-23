Президент ЕБРР обсудила с послами G7 инвестиционный климат Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено в ходе визита в Украину обсудила с послами стран "Большой семерки" (G7) инвестиционный климат Украины.

"Послы G7 встретились с президентом ЕБРР Одиль Рено во время ее визита в Киев для обмена мнениями об инвестиционном климате в Украине. Они обсудили, как украинские амбициозные планы реформ могут помочь привлечь внешние инвестиции", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине во вторник.

Подчеркивается, что прогресс в реформах, которые способствуют прозрачной приватизации, настоящей конкуренции на рынках, внедрению зеленого курса, и, прежде всего, в судебной реформе, которая усиливает верховенство права - все это сделает возможным процветание украинцев.