"Кернел" инвестирует $169 млн в когенерационные установки на МЭЗ

"Кернел", мировой лидер в производстве подсолнечного масла, в 2021 финансовом году (ФГ, начался 1 июля 2020 года – ИФ) вложит дополнительные $63 млн в реализацию инвестпрограммы по строительству когенерационных установок по выработке тепла и электроэнергии из подсолнечной шелухи на своих шести маслоэкстракционных заводах.

Как сообщается в полугодовом финансовом отчете компании, c учетом этих средств общий объем инвестиций в программу с ее начала в 2018ФГ достиг $169 млн, три установки уже построены и на них завершаются пуско-наладочные работы, а еще три будут введены в эксплуатацию в 2022ФГ.

"Кернел" отмечает, что уже более 50% энергии получает из возобновляемых источников, а их вклад в EBITDA в первом половине 2021ФГ составил $10 млн.

Компания также напомнила о объявленной в 2020ФГ цели сократить выбросы парниковых газов на 5% в течение следующих пяти лет в сегменте переработки масличных.

Как сообщало издание "Полтавщина", 14 февраля на Полтавском МЭЗ начались пуско-наладочные работы на когенерационной установке, которая имеет электрическую мощность 10,4 МВТ и тепловую 42,2 МВт, с целью вывести ее в штатный режим через 10 дней. По данным издания, работы по установке системы выполняло кременчугское предприятие "Котлогаз" по проекту харьковского ЧАО ХКП "Котлоэнергопроект". Система состоит из парового котла Vyncke паропродуктивностью 52 тонн/ч и турбоагрегату MAN электрической мощностью 10,4 МВт.

"Кернел" в феврале 2019 года получил $48 млн долгосрочного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также $8 млн кредита от Фонда чистых технологий на строительство четырех когенерационных установок на биомассе на производственных объектах компании в Харьковской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. Тогда предполагалось, что четыре установки будут перерабатывать около 228 тыс. тонн шелухи и производить 338,5 тыс. МВт/ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта оценивалась в $110 млн.

Кроме ранее в сентябре 2019 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил "Кернелу" долгосрочное финансирование до $250 млн, которое частично также предполагалось для строительства пяти таких установок и еще одного МЭЗ.

"Кернел" во втором квартале 2021 ФГ получил $170,64 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего ФГ. Его выручка в октябре-декабре 2020 года увеличилась на 28,5% – до $1 млрд 326,75 млн.

В целом за первое полугодие 2021 ФГ чистая прибыль компании составила $404,02 млн, а выручка – $2 млрд 267,01 млн, что соответственно в 3,9 раза и на 20,4% лучше показателей аналогичного периода 2020 ФГ.