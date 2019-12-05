Экономика

20:36 05.12.2019

"Кернел" купил МЭЗ "Эллада" в Кропивницком за $21 млн

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"Кернел" купил МЭЗ "Эллада" в Кропивницком за $21 млн

"Кернел", один из крупнейших украинских агрохолдингов, приобрел через дочернюю компанию активы маслоэкстракционного завода (МЭЗ) "Эллада" в Кропивницком, которые холдинг эксплуатировал с 2016 года по толлинговому соглашению.

"Завод и имеет мощности переработки 274 тыс. тонн семян подсолнечника в год, цена покупки эквивалентна $21 млн", – говорится в сообщении "Кернел" на Варшавской фондовой бирже в четверг.

Накануне Антимонопольный комитет Украины дал согласие ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" агрохолдинга "Кернел" на покупку имущественного комплекса по переработке подсолнечника и производству масла в Кропивницком у ООО "Олиум Групп" (Киев). Согласно материалам АМКУ, эти активы в виде движимого и недвижимого имущества в совокупности образуют единый имущественный комплекс у ЧП "Эллада" (Киев).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧП "Эллада" находится в состоянии прекращения. Его основателем является ООО "Санойл-Финанс", конечным бенефициаром которого выступают ООО "Олиум Групп" и ООО "Аграрные Инвестиции 2012" (оба - Киев).

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

"Кернел" завершил 2019 ФГ с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ, а его выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Теги: #мэз #кернел #покупка
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