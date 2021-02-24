Инвестиции

17:56 24.02.2021

"Укрэнерго" планирует в 2021г. увеличить инвестиции в электросети на 40%

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"Укрэнерго" планирует в 2021г. увеличить инвестиции в электросети на 40%

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" планирует увеличить объем инвестиций в систему магистральных линий электропередач в 2021 году на 40% ‒ до 4,33 млрд грн, что станет возможным благодаря увеличению финансирования за счет кредитных средств, сообщается на сайте компании в среду.

"В частности, в годовом объеме финансирования в 2021 году кредитные средства составляют около 68% общего объема, а по сравнению с прошлым годом их объем вырос почти на 50%", ‒ пояснили в "Укрэнерго".

По информации компании, в настоящее время ключевыми финансовыми партнерами "Укрэнерго", которые предоставляют кредиты для реализации ряда проектов строительства и реконструкции, является Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, банк правительства Германии KfW и другие.

"Преимуществом кредитного финансирования международными финансовыми институтами являются низкие кредитные ставки и длительный срок возврата кредита, благодаря чему не нужно резко увеличивать тарифы компании для реализации проектов", ‒ подчеркнули в НЭК.

В числе ключевых инвестиционных проектов "Укрэнерго" в 2021 году, в частности, значатся начало строительства воздушных линий (ВЛ) 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая, Купянск - Креминская и Днестровская ГАЭС - Винницкая 750, строительство ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Богородчаны с реконструкцией подстанций (ПС) 330 кВ "Богородчаны" и ПС 750 кВ "Западноукраинская", строительство подстанции 330 кВ "Западная" с заходами ВЛ 330 кВ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на своем заседании в среду одобрила проект постановления об одобрении инвестиционной программы НЭК "Укрэнерго" на 2021.

 

Теги: #укрэнерго #инвестиции
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