Инвестиции

19:31 11.02.2021

ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

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ЕК расширит программу техпомощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья

Еврокомиссия расширит программу технической помощи Украине на EUR800тыс. в рамках сотрудничества в сфере критического сырья, сообщил вице-президент ЕК по вопросам межинституциональных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.

"Скоро мы запустим стратегическое партнерство по сырым материалам и аккумуляторам", - написал Шефчович в Twitter в четверг.

"Как часть этого партнерства ЕС готов расширить программу технической помощи, включив в нее сферу критического сырья и повысив бюджет на дополнительные EUR 800 тыс.", - добавил он.

Вице-президент ЕК также поприветствовал Государственную службу геологии и недр Украины, которая стала новым членом Европейского сырьевого альянса.

Теги: #ес #сотрудничество
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