Инвестиции

14:43 04.02.2021

Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

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Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной – директор EBA

Ряд компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), которые "имеют китайские корни", обеспокоены введением Украиной санкций по отношению к китайским акционерам ПАО Мотор Сич" и пока временно воздержатся от инвестиций, сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Китайские инвесторы временно поставили on hold все вопросы, которые связаны с инвестированием в страну", - сказала она на встрече ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг, когда ее участники затронули вопрос этих санкций и их возможных последствий для торгово-экономических отношений с Китаем.

По словам генерального директора UMG Investments Андрея Горохова, в 2020 году Украине повезло с конъюнктурой в агро- и металлургии, и крупная часть продукции этих отраслей ушла в Китай. Он добавил, что в 2021 году также ожидается рост китайского рынка.

"Я точно понимаю, что с торговым партнером, оборот с которым составляет около $10 млрд, надо быть осторожнее", - отметил он Горохов.

"Если вдруг мы допустим ошибки в этом направлении, то нам нужно будет понимать, где мы будем компенсировать наши рынки сбыта, учитывая ситуацию в Европы и Штатах и неопределенность с пандемий. Надеюсь, здесь будут мудрые и взвешенные решения, и люди профессионально подойдут к этому вопросу", – указал глава UMG Investments.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич".

В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Теги: #мотор_сич #китай #еба
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