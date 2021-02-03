Служба автодорог в Винницкой области объявила тендер на разработку ТЭО для строительства моста через р. Днестр

Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства моста через р. Днестр на маршруте из Киева в Кишинев.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины агентству "Интерфакс-Украина" в среду, новый мост и подход к нему с украинской стороны протяженностью 1,6 км должен появиться в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуц.

Кроме того, в рамках проекта будет отремонтировано 137,5 км маршрута Киев - Кишинев на отдельных участках двух дорог: М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, а также Р-08 Немиров - Ямполь.

Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области в обход "ПМР".

"Проект нового маршрута Киев - Кишинев - это еще одно подтверждение того, что инфраструктура может сближать целые страны. Закупка ТЭО - это первый шаг. Параллельно с этим планируем обновить 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. Уже к концу года путь к границе планируется сделать комфортным для проезда", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, проект развития дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев обсуждался в ходе встречи президента Молдовы Майи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским.