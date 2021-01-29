Кулеба: ситуация с "Мотор Сич" не имеет отношения к инвестиционному климату в Украине

Все, что происходит вокруг "Мотор Сичи" не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мотор Сич" - это настолько уникальный кейс, и с дипломатической точки зрения - очень интересный, хотя заниматься ним не делает меня счастливым, учитывая то, что выбор, в конце концов, придется делать. Все, что происходит вокруг "Мотор Сичи" не имеет на самом деле никакого отношения к инвестиционному климату в Украине в целом. И бизнес понимает, что это абсолютно отдельный случай, который требует филигранного, с хирургической точностью, решения для того, чтобы сбалансировать все интересы, но главное - чтобы сохранить "Мотор Сич" как экономически эффективное и привлекательное украинское предприятие, которое обеспечивает работой десятки тысяч людей", - сказал глава МИД на онлайн-пресс-брифинге в пятницу.