Инвестиции

13:54 04.01.2021

Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

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Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины планирует на первые аукционы большой приватизации в 2021 году в конце первого-начале второго квартала выставить ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Очень важно понимать, что стартовать следует с цены немного ниже (не с низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн. Но окончательно она еще не определена", – сказал он.

Сенниченко уточнил, что ФГИ уже выносит условия конкурса по продаже ОГХК на утверждение Кабинета министров.

Он также подчеркнул, что Фонд внимательно следит за управлением компанией и, несмотря на смену директоров, ему удалось в этом году добиться увеличения чистой прибыли предприятия, примерно, до 700 млн грн со 100 млн грн в прошлом году.

Сенниченко ранее заявлял, что о намерении принять участие в приватизации ОГХК сообщали 16-18 компаний.

"Среди них два украинских холдинга, а остальные - это известные международные компании: японские, австралийские и другие, которые будут конкурировать между собой, получив информацию о компании, о запасах, о месторождениях", – сказал глава ФГИ в апреле прошлого года в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). В конце 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", а спустя два года – в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию – концентраты рутиловый, ильменитовый, цирконовый, ставролитовый, кварцевый песок – более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ОГХК в соответствии с отчетом за 9 мес.-2020 увеличила чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 424,49 млн грн со 147,57 млн грн. Чистый доход за этот период сократился на 22,9% – до 2 млрд 79,48 млн грн.

Полностью интервью с главой ФГИ Дмитрием Сенниченко читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua

Теги: #приватизация #фги #огхк #сенниченко
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