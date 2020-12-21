Реализация проекта "Малое карпатское кольцо" позволит привлечь в карпатский регион иностранного туриста – мнение

Реализация проекта "Малое карпатское кольцо", который должен объединить одним маршрутом Львовскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, позволит привлечь в Карпатский регион иностранных туристов, в частности из Польши, считает замглавы Львовской ОГА Юрий Бучко.

"Мы начали строительство "Малого карпатского кольца", чтобы связать три области: Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую. Но это не конец, дальше планируется его соединить с Европой", - сообщил он в ходе рабочего совещания по развитию туристической инфраструктуры Славской объединенной территориальной громады (Львовская обл.).

По словам Бучко, три области будут объединены современными дорогами с Польшей. Работу по дорогам государственного значения планируется закончить в 2021 году.

Замглавы Львовской ОГА при этом сообщил, что всего на строительство дорог проекта необходимо более 10 млрд грн, в частности 3 млрд грн на дороги местного значения.

Кроме того, в следующем году планируется также строительство первого таможенного перехода с Польшей, предусматривающего таможенное оформление по упрощенной процедуре.

"В этом году мы начали строительство дорог к таможенному переходу. Надеемся, что в ближайшие 2-3 года проект будет реализован до конца", – уточнил он.

В свою очередь глава Госагентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив отметила, что надеется на скорую реализацию проекта, который поспособствует развитию туризма в регионе, в частности в Славском.

"В рамках деятельности ГАРТ нам важно, чтобы развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов и достопримечательностей, разработка малых туристических проектов происходили параллельно. И именно проект "Туристические магниты" нацелен на комплексное развитие туристических продуктов регионов. Сейчас совместно с областными администрациями работаем, чтобы все двигались в одном направлении", - сказала она.

По словам Олеськив, Славское будет интересно туристам не только в зимний сезон.

"Славская громада развивает велосипедный туризм, проводит разные соревнования. Также интересны пешеходные маршруты (четыре маршрута в горы длинной от 3 до 16 км), национальные парки – это то, что привлечет сюда иностранного туриста, особенно из стран западной Европы",- отметила глава ГАРТ.

Ранее "Укрзализныця" запустила скоростной поезд Интерсити + "Киев-Славское". Поезд курсирует ежедневно с 15 декабря 2020 года.

По словам руководителя по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления АО "Укрзализныця" (УЗ) Александра Шевченко, поезд предварительно будет курсировать до 17 января включительно, будет ли он курсировать далее - решат по результатам продажи билетов после новогодних и рождественских праздников.