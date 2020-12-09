Ковалив и посол Великобритании обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в ходе встречи обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций между странами в рамках имплементации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Сегодня на встрече с послом Великобритании в Украине госпожой Мелиндой Симмонс обсудили вопросы активизации торговых отношений и инвестиций в рамках имплементации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - написала Ковалив на странице в Facebook.

Также она напомнила, что благодаря подписанному в октябре 2020 года Меморандуму с UKEF, Великобритания сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

"Доступ бизнеса обеих стран к инструменту кредитных гарантий позволит активизировать сотрудничество и стимулировать инвестиции в экономику", - добавила Ковалив.

Источник: https://www.facebook.com/yuliya.kovaliv/posts/3567610456618989