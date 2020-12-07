Инвестиции

13:52 07.12.2020

Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

2 мин читать
Инвестпроект по защите сел Львовской области от паводков и программа модернизации больниц в 2020г остались без финансирования - ГКСУ

Без финансирования в 2020 году остается бюджетная программа по государственному инвестиционному проекту комплексной противопаводковой защиты сел и сельских угодий во Львовской области, поскольку Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов как главный распорядитель не утвердило паспорт такой программы, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно этим данным по состоянию на 1 декабря, по этой же причине не получила бюджетных средств программа Минздрава по модернизации материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения.

В целом из-за отсутствия паспорта не профинансирована 21 бюджетная программа, по шести из них распорядителем указано Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, по четырем - Министерство энергетики, еще три относятся к Минэкономики. Что касается Минэнерго, речь, в частности, идет о программе реконструкции и капремонта магистрального газопровода "Уренгой – Помары - Ужгород", а также о государственном инвестпроекте "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".

Минэкономики не утвердило программы по расходам Аграрного фонда на сбережение, перевозку и переработки объектов государственного ценового регулирования госинтервенционного фонда, а также по финансовой поддержке агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и по программе "Выполнение судебных решений, которые вступили в законную силу".

Помимо этого, финансирование в этом году не получила программа "Функционирование институций по поддержке и продвижению экспорта", паспорт которой должен был утвердить хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

Минобразования также не утвердило паспорт программы по предоставлению льготных долгосрочных кредитов для получения высшего образования, указано ГКСУ.

Законодательство требует утверждать паспорта бюджетных программ в течение 45 дней со дня вступления в силу закона о госбюджете на соответствующий год (в 2020 году крайним сроком было 14 февраля).

Теги: #бюджет #инвестпрограмма #гксу
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 07.12.2020
СБУ раскрыла махинацию на закупках военного обмундирования в Полтавской области

СБУ раскрыла махинацию на закупках военного обмундирования в Полтавской области

10:44 06.12.2020
Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

Разумков высказывается за увеличение финансирования на оборону и безопасность в госбюджете-2021

18:27 04.12.2020
Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

16:33 03.12.2020
Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

Проект госбюджета-2021 предполагает увеличение финансирования медицины на 30млрд грн – нардеп Кравчук

11:57 03.12.2020
Высокий дефицит госбюджета-2021 может помешать кредитованию – член Совета НБУ

Высокий дефицит госбюджета-2021 может помешать кредитованию – член Совета НБУ

11:44 03.12.2020
В бюджетном запросе увеличен тариф на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн и бюджет реимбурсации до 4,7 млрд грн – Степанов

В бюджетном запросе увеличен тариф на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн и бюджет реимбурсации до 4,7 млрд грн – Степанов

22:46 02.12.2020
Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

Консультации по проекту госбюджета на 2021 год продолжатся, но от них не стоит ждать больших изменений – глава  комитета по вопросам финансов

21:01 02.12.2020
Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

19:42 01.12.2020
Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

19:13 01.12.2020
Госбюджет в ноябре-2020 перевыполнен на 9,3% от плана

Госбюджет в ноябре-2020 перевыполнен на 9,3% от плана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

Шмыгаль на встрече с представителями турецкого бизнеса рассказал о планах развития инфраструктуры в Украине и перспективах инвестиций

ЕС предоставит Украине EUR25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации - вице-премьер Федоров

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" уведомили Украину о передаче спора в международный арбитраж

IFC может выделить Запорожью $55 млн на повышение энергоэффективности и улучшение инфраструктуры

Инвесткомпания Millstone&Co приобретает 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

Словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi построит во Львове биогазовую станцию стоимостью EUR31,5 млн

Каждая 25 заявка получает финансирование - директор Украинского фонда стартапов

Dragon Capital приобрел у девелопера CTP львовский индустриальный парк "Рясне-2"

TA Ventures в 2021г планирует открыть фонд поддержки стартапов с женщинами-кофаундерами

Ferrexpo намерено направить в 2020-2030гг $2 млрд на удвоение выпуска окатышей

Инвесткомпания Millstone&Co может приобрести 50% производителя светодиодных систем освещения ITW SYSTEMS

"Метинвест" за 9 мес. планово снизил капинвестиции на 40%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА