Экономика

17:49 29.01.2021

Дефицит госбюджета-2020 составил 217 млрд грн при плане 300,5 млрд грн - ГКСУ

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Дефицит госбюджета-2020 составил 217 млрд грн при плане 300,5 млрд грн - ГКСУ

Государственный бюджет за 2020 год сведен с дефицитом 217,096 млрд грн при установленном законом максимуме в 300,545 млрд грн, что почти втрое превысило дефицит госбюджета в 2019 году - тогда он составил 78,05 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ), дефицит общего фонда госбюджета-2020 составил почти 216,5 млрд грн при утвержденном законом о бюджете предельном объеме в сумме 274,5 млрд грн, тогда как в 2019 году общий фонд госбюджета был сведен с дефицитом 68,85 млрд грн.

Как свидетельствуют данные ГКСУ, расходы госбюджета в минувшем году оставались ниже запланированных и составили 1,288 трлн грн, что на 17% превышает прошлогодний показатель, при плане в 1,355 трлн грн. По общему фонду расходы составили 1,099 трлн грн при ожидаемых 1,135 трлн грн, однако это на 13% выше прошлогоднего показателя.

Доходы госбюджета по итогам 2020 года возросли по сравнению с прошлогодним показателем на 0,77% и составили 1,076 трлн грн при плане в 1,066 трлн грн, в том числе по общему фонду - 877,6 млрд грн при плане в 858,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Заимствования в 2020 году составили 638 млрд грн, в том числе внешние - 249,5 млрд грн. Погашения за год превысили 385,5 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 145,6 млрд грн.

Как указала ГКСУ, приватизация в минувшем году принесла почти 2,25 млрд грн при запланированных 500 млн грн, тогда как госбюджет на 2021 год ожидает поступлений 12 млрд грн от приватизации.

Как сообщалось, государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн. Доходы госбюджета в этом году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Теги: #бюджет #дефицит #гксу
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