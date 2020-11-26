Инвестиции

16:30 26.11.2020

Кабмин внес ЗТМК в список для приватизации, в новом уставе предприятия Group DF Фирташа не имеет приоритета на выкуп

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Кабмин внес ЗТМК в список для приватизации, в новом уставе предприятия Group DF Фирташа не имеет приоритета на выкуп

Кабинет министров Украины 25 ноября текущего года включил ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) в список объектов, подлежащих приватизации, а в зарегистрированном 23 ноября Фондом госимущества (ФГИ) обновленном уставе предприятия аффилированная с Group DF Фирташа Tolexis Trading Ltd., владеющая 49%-ной долей комбината, не имеет приоритетного права на выкуп госдоли.

Согласно пресс-релизу ФГИ в четверг, включение ООО "ЗТМК" в перечень объектов приватизации даст возможность остановить все исполнительные производства, обеспечить дальнейшую стабильную работу комбината, говорится в пояснительной записке к документу.

Поясняется, что проект соответствующего постановления разработан в рамках выполнения созданного ФГИ и ООО "ЗТМК" плана по финансовому оздоровлению. Он направлен, в первую очередь, для активизации нормы п.12 ст.34 закона "Об исполнительном производстве", которая останавливает все исполнительные действия в отношении государственных предприятий или пакетов акций (долей) хозяйственных обществ при их включении в перечень объектов малой или большой приватизации. Это позволяет открыть новый расчетный счет для осуществления производственной деятельности и модернизации комбината.

Таким образом, ЗТМК получит возможность осуществить модернизацию производства, существенно снизить себестоимость продукции, благодаря чему с апреля 2021 года увеличит объем производства готовой продукции на 50%, что полностью выведет его на уровень безубыточности. Восстановление производства после долгих лет небрежного управления станет первым важным шагом на пути к финансовому оздоровлению, подчеркивается в пресс-релизе.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации также гарантированно обезопасит его от возможности начала процедуры банкротства, отмечают в ФГИ.

"Критическая необходимость внедрения антикризисного плана финансового спасения предприятия возникла из-за накопленных в течение 11 лет прошлым менеджментом во главе с бывшим директором Владимиром Сивак долгов за электроэнергию в сумме более 1,2 млрд грн, что привело к аресту судом всех счетов ООО "ЗТМК". В рамках реализации указанного плана 23 ноября 2020 года ФГИ зарегистрировал новую редакцию устава ООО "ЗТМК", которым отменил приоритетное право второго акционера на выкуп в случае приватизации. Таким образом, государственная доля в случае приватизации будет реализована исключительно на прозрачных конкурентных началах", - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что решение о проведении аукциона по приватизации будет рассмотрено только после окончания судебного процесса САП и НАБУ по возврату акций от Tolexis государству.

Напоминается, что доля Tolexis Trading Ltd. составляет 49%.

"Частный акционер получил этот пакет акций в обмен на обязательства в объеме $110 млн. Эти средства должны быть потрачены на то, чтобы сделать ЗТМК наиболее современным производством титана в мире. Однако модернизация выполнена не была, а предприятие находится в значительно худшем состоянии, чем до привлечения этого инвестора. В частности, вместо производственных мощностей в объеме 900 тонн титановой губки в месяц сейчас предприятие может изготавливать только 420 тонн, что крайне негативно отражается на экономических показателях, поскольку не достигается эффект масштаба. Правоохранители подозревают в хищении 492 млн грн предыдущее руководство, во времена которого на предприятии практиковались схемы продажи продукции аффилированным компаниям по заниженным ценам", - констатируется в пресс-релизе.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

 

 

Теги: #приватизация #group_df #зтмк
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