Инвестиции

17:26 24.11.2020

Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

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Спад капинвестиций в Украине в III кв. ускорился до 36,2% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно ее данным, в результате в целом по итогам девяти месяцев этого года снижение капинвестиций ускорилось до 35,4% с 34,9% по итогам полугодия.

Госстат указывает, что если за первый квартал этого года было освоено 76,91 млрд грн капинвестиций, за полугодие – 163,78 млрд грн, то за девять месяцев – 268 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

Теги: #инвестиции #капинвестиции #госстат
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