Инвестиции

14:22 19.11.2020

Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

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Правительство Украины одобрило проект соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении EUR25,5 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Согласно обнародованному на правительственном сайте распоряжению №1437-р, проект соглашения утвержден 16 ноября.

Кабмин также уполномочил вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.

Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

 

Теги: #недвижимость #украина #kfw
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