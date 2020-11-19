Немецкий банк KfW планирует предоставить Украине EUR25,5 млн на жилье для переселенцев

Правительство Украины одобрило проект соглашения с немецким государственным банком KfW о предоставлении EUR25,5 млн на жилье для внутренне перемещенных лиц.

Согласно обнародованному на правительственном сайте распоряжению №1437-р, проект соглашения утвержден 16 ноября.

Кабмин также уполномочил вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова на подписание соглашения.

Исполнителем проекта выступит Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).