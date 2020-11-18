Инвестиции

18:23 18.11.2020

Холдинг EPH заявил о готовности инвестировать в разработку Юзовской площади на условиях СРП

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Холдинг EPH заявил о готовности инвестировать в разработку Юзовской площади на условиях СРП

Энергетический и промышленный холдинг EPH, сохраняя интерес к разработке Юзовского месторождения, готов взять на себя обязательства инвестора и выдать гарантию обеспечения необходимых ресурсов для надлежащей реализации проекта, сообщили в холдинге.

"Компания ЕРРЕ Power Europe a.s., входящая в состав групп компаний ЕРН, сохраняет заинтересованность в проекте на условиях раздела продукции относительно участка Юзовская, что официально подтверждено премьер-министру и другим заинтересованным государственным органам", – говорится в пресс-релизе ЕРН, полученном агентством "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам представителя группы EPH Даниела Частвая, приведенных в релизе, дочерняя компания холдинга EP Yuzivska готова подписать соглашение о разделе продукции (СРП), утвержденное правительством Украины, а группа EPH – предоставить гарантию материнской компании относительно обеспечения необходимых ресурсов для надлежащей реализации и оперативного развития проекта Юзовская сразу же после подписания СРП.

Согласно сообщению, техническое развитие площади Юзовская должна обеспечить словацкая добывающая компания NAFTA a.s., основными акционерами которой является группа EPH и Словацкая республика.

"Вся информация об опыте и финансовом состоянии группы компаний была официально утверждена Межведомственной комиссией по организации заключения и выполнения СРП, и теперь компания ожидает решения КМУ о подписании утвержденного СРП", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что обязательства инвестора по финансированию рабочей программы начального геологического изучения составляют $200 млн.

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" готов самостоятельно начать бурение на Юзовской площади примерно через полгода после подписания договора с Кабинетом министров на ее разработку.

Коболев отметил, что Юзовская площадь интересна компании с точки зрения тестирования концепции разработки газа плотных песчаников. При этом в настоящее время к работе в "Укргазвыдобування" привлечены специалисты, которые работали в Shell и занимались этим проектом.

В январе 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В конце 2014-го в Shell заявили, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.

В июле 2016 года нидерландская Yuzgaz стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади. В декабре 2018 года Кабинет министров одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в СРП по Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) в пользу компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой Nafta a.s.

В декабре 2019 года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил, что словацкая Nafta a.s., принадлежащая холдингу EPH Group, отказалась от участия в проекте.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Теги: #инвестиции #юзовский_участок #eph
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