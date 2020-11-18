Кабмин утвердил 6 приоритетных инвестпроектов до 2023г в ж/д отрасли и 5 в морской

Кабинет министров определил проект по концессии семи ж/д вокзалов как приоритетный, всего в утвержденном перечне из 103 приоритетных инвестпроектов до 2023 года шесть относятся к железнодорожной отрасли, пять - к сфере морского и речного транспорта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой на заседании в среду.

В частности, в список приоритетных инвестпроектов в ж/д отрасли Кабмин включил пилотный проект по концессии вокзалов производственных подразделений станций "Харьков Пассажирский", "Днепр Главный", "Винница", "Николаев", "Чоп", "Киев-Пассажирский" и "Хмельницкий"; проекты по строительству и реконструкции евроколеи 1435 мм по направлению Мостиская - Скнилов, Ковель – Ягодин - Госграница (с дальнейшей электрификацией); проект реконструкции ж/д сооружений с электрификацией участка Ковель – Изов - Госграница; а также проект по закупке грузовых электровозов.

Помимо этого среди приоритетных проектов - повышение пропускной способности припортовых станций,

В список приоритетных инвестпроектов в морской отрасли Кабмин включил концессию железнодорожно-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт "Черноморск", проект по концессии первого и контейнерного терминалов "Черноморска", проект по концессии пассажирского комплекса морпорта "Одесса", концессию причалов №6-9 Бердянского филиала Администрации морских портов Украины, а также проект по развитию перегрузочных мощностей на прилегающей территории судоверфи "Украина" (включает углубление акватории и реконструкцию причалов).

В список приоритетных инвестпроектов Украины до 2023 года вошли также строительство логистической сети и проект по развитию сети сельских отделений "Укрпошты".