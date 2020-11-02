Инвестиции

15:12 02.11.2020

ФГИ выставил на продажу 10 спиртзаводов в ноябре

2 мин читать
ФГИ выставил на продажу 10 спиртзаводов в ноябре

 Фонд госимущества (ФГИ) Украины в ноябре выставил на онлайн-аукцион на площадке "Prozorro.Продажи" 10 спиртовых заводов.

Согласно сообщению главы ФГИ Дмитрия Сенниченко в Facebook в понедельник, начальные цены реализации лотов - от 8 до 54 млн грн.

"В октябре, всего лишь за полмесяца, мы взяли отличный разгон. Шесть объектов ГП "Укрспирт" уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн. Цена, которую формирует рынок и которая взлетает иногда и в два-три раза - вот главная характеристика, которая сейчас объединяет спиртовую приватизацию", - написал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая обл.) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано шесть заводов ГП "Укрспирт". Два аукциона не состоялись. Спиртзаводы они будут выставлены на повторные торги со снижением стартовой цены.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #приватизация #фги #спиртзаводы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 22.10.2020
Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

Повышение требований к операторам приватизационных аукционов улучшит их сервис - глава "Прозорро.Продажи"

13:14 19.10.2020
НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

22:31 17.10.2020
На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов

15:13 16.10.2020
"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

"KPMG Украина" подготовит к приватизации бывший завод "Большевик"

15:31 12.10.2020
Начало сотрудничества с PGNiG даст сигнал другим инвесторам – глава ФГИ

Начало сотрудничества с PGNiG даст сигнал другим инвесторам – глава ФГИ

15:01 12.10.2020
PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

PGNIG заинтересован в участии в энергоприватизации в Украине – компания

14:42 12.10.2020
ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

ФГИ и PGNIG подписали соглашение о неразглашении покупателем конфиденциальной информации об объектах приватизации

10:39 01.10.2020
ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

ФГИ объявил аукцион по продаже Суходольского спиртзавода за 21,6 млн грн во Львовской области

18:00 30.09.2020
S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

S&P считает реалистичной приватизацию ПриватБанка до 2025г

17:40 30.09.2020
ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

ФГИ объявил аукцион по продаже Бершадского спиртзавода за 19,8 млн грн в Винницкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Украина и Турция намерены сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине – совместное заявление президентов

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Украина и Франция в ближайшее время могут выйти на подписание межправительственного соглашения по сотрудничеству с Alstom

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Германия выделит Грузии дополнительно 21 млн евро на борьбу с COVID-19

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

"ArcelorMittal Кривой Рог" сейчас во многом отличается от того предприятия, которое мы приобрели в 2005 году –  Лакшми Миттал

"Киевпроект" намерен реконструировать свое здание под МФК в 2021г

Delfast ожидает поддержки от президента со строительством завода электробайков в Украине - соучредитель компании

Зеленский обсудил с французским инвестором перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА