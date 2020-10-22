Инвестиции

14:44 22.10.2020

Первые 6 автодорог готовы отдать концессионерам, реализация всей программы позволит привлечь более $9 млрд частных инвестиций

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Первые 6 автодорог готовы отдать концессионерам, реализация всей программы позволит привлечь более $9 млрд частных инвестиций

В Украине планируют реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, первыми для реализации ГЧП будут предложены:

- участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

- участок дороги М-06 от Киева до Ривного;

- маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

- маршрут Ягодин – Ковель - Луцк (М-07, М-19);

- маршрут Харьков – Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18);

- участок дороги М-14 от Херсона до Николаева.

При этом частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу, а из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги.

Вместо взимания платы за проезд планируется, что инвестор будет зарабатывать за счет развития придорожной инфраструктуры: АЗС, заведений общепита, рекламных площадей и т.п.

По мнению министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, реализация всей программы позволит в среднесрочной перспективе привлечь более $9 млрд частных инвестиций в восстановление и содержание более 4500 километров автомобильных дорог государственного значения

Презентовать первую программу государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог Украины планируют в Киеве 29 октября 2020 года.

Теги: #дороги #гчп #концессия
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