Инвестиции

18:02 18.09.2020

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

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МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) за пять лет планирует открыть в Киеве и Киевской области 350 магазинов формата "Мясомаркет".

"На перспективу пяти лет в Киеве и Киевской области должно открыться 350 торговых точек "Мясомаркета". У нас также есть четкое понимание, сколько магазинов мы хотим запустить за пять лет в областях - цифра по количеству точек варьируется от 40 в зависимости от концентрации населения", - сообщил руководитель управления по работе с франчайзи агрохолдинга МХП Дмитрий Морозов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, кроме "Мясомаркетов" и традиционных магазинов "Наша Ряба", компания сейчас развивает по франчайзингу такие форматы, как гастростудия "Секреты Шефа" и точки продажи шаурмы. Наряду с этим магазины-сэндвичные "Хо прекусить?" (ТМ "Бащинский") – это формат, который МХП развивает самостоятельно.

"Инвестиции партнеров по проекту "Мясомаркетов" стартуют от $25 тыс., по остальным форматам, в частности и Döner Market, мы сейчас размер инвестиций финализируем", – заметил Морозов.

Также он анонсировал официальное открытие 23 сентября первой точки по продаже шаурмы в Киеве, на Осокорках.

Как пояснил руководитель управления по работе с франчайзи агрохолдинга МХП, точки будут иметь разные форматы, как уличное питание, так и с возможностью размещения внутри заведения.

"По мере развития проекта будем добавлять другие форматы уличной еды. Мы для себя видим еще минимум два формата, которые будут продавать шаурму", – сказал он.

Официальное открытие первой точки гастростудии "Секреты Шефа" запланировано на 24 сентября, однако, как уточнил Морозов, в тестовом режиме она работала еще с июня.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли МХП реализовывать подобные проекты за рубежом, Морозов сказал, что сейчас эта инициатива на этапе предварительной оценки необходимости.

"У холдинга есть подразделения в других странах, с которыми обсуждался этот вопрос, но пока нет конкретных планов. Мы показали, как запускаем "Мясомаркеты" в Украине, в чем суть концепции, ценность для конечного потребителя и бизнеса в целом. Сейчас это discovery stage, этап предварительной оценки необходимости такого проекта", – заметил он.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Теги: #киев #мхп #киевская_область
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