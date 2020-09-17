Инвестиции

15:58 17.09.2020

Новый грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" будет построен в течение двух лет

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Новый грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" будет построен в течение двух лет

Новый 15-тысячный грузовой терминал в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) будет построен в течение двух лет, сообщил глава "Борисполя" Павел Рябикин.

"Сейчас идет процедура передачи имущества. В качестве следующего шага мы отводим землю и начинаем проектные работы. На сегодня разработана концепция, вопрос отвода земли – единственная часть из этой процедуры, которая выпадает из-под контроля Министерства и зависит от Киевской обладминистрации. Надеемся, что там задерживать не будут… До конца сентября мы регистрируем имущество", - сказал он в ходе организованного Eвропейской бизнес-ассоциацией "круглого стола" на тему "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине" в четверг.

По его словам, в зависимости от того, через какое время "Борисполь" получит отвод земли, цикл проектирования составит 6-8 месяцев, строительный цикл - 18 месяцев.

"В общей сложности в течение двух лет без закрытия действующего терминала мы построим новый 15-тысячный терминал. После его открытия мы вернемся к реконструкции, и на месте тех складов, которые планировали реконструировать ранее, будут созданы дополнительные склады специального хранения, а те склады, которые сейчас используются для импорта, будут использоваться "Укрпоштой" и экспресс-операторами", - отметил Рябикин.

Теги: #борисполь #рябикин #терминал #аэропорт
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