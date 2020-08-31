Инвестиции

19:23 31.08.2020

Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставляют нефтегазотрейдеру "Надежда" кредит до 440 млн грн по программе распределения рисков

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Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставляют нефтегазотрейдеру "Надежда" кредит до 440 млн грн по программе распределения рисков

Райффайзен Банк Аваль (РБА, Киев) в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о предоставлении кредита для пополнения оборотного капитала в размере до 440 млн грн (эквивалент EUR15 млн) группе "Надежда" (Полтавская обл.) - оператору оптового и розничного рынка сжиженного газа и нефтепродуктов, сообщил ЕБРР в понедельник.

"Эти средства позволят "Надежде" реструктуризировать ее баланс и профинансировать потребности в оборотном капитале, что поможет компании в преодолении влияния пандемии на ее деятельность", - указано в релизе.

Сообщается, что до 60% риска по данному кредиту возьмет на себя ЕБРР в соответствии с соглашением о разделе рисков, заключенным между этими финансовыми учреждениями.

Группа "Надежда" - независимый украинский оптовый и розничный дистрибьютор сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG) и нефтепродуктов, представленный 19 компаниями, которые осуществляют свою деятельность в основном в центральной части Украины и объединены в рамках Nadezhda Limited – холдинговой компании, зарегистрированная в Великобритании, уточняется в сообщении.

Согласно информации на сайте "Надежды", в ее сети 52 АЗС, 19 АГЗП и 60 мини-маркетов под брендами "Нефтегаз", BVS, "Пропан бутан" и "Надежда" в Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Черкасской, Тернопольской и Закарпатской областях. Группе также принадлежат 4 СТО по установке ГБО, 34 бензовоза и 29 газовозов, 7 газонаполнительных станций и 45 газонаполнительных пунктов, а также 6 нефтебаз. Общее число сотрудников – около 1,5 тыс.

Группа "Надежда" привлекла первый кредит ЕБРР на $10 млн еще в 2011 году.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране банк взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов.

Теги: #ебрр #аваль #надежда
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