Инвестиции

09:14 28.08.2020

Walmart обсуждала с Microsoft возможность партнерства для покупки операций TikTok

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Walmart обсуждала с Microsoft возможность партнерства для покупки операций TikTok

Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, вела переговоры с Microsoft Corp. об объединении усилий для покупки американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok, принадлежащего китайской ByteDance Ltd.

Администрация президента США Дональда Трампа требует от ByteDance продать операции TikTok в Штатах американской компании, угрожая запретить использование приложения на территории страны.

Среди компаний, рассматривающих возможность покупки операций TikTok в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, назывались также Oracle Corp. (SPB: ORCL) и Twitter Inc. (SPB: TWTR)

"То, каким образом TikTok интегрировалась в сферу электронной коммерции и рекламные возможности на других рынках, говорит о явных преимуществах для пользователей приложения на этих рынках", - говорится в заявлении Walmart, распространенном в четверг.

В компании полагают, что приобретение американского бизнеса TikTok в партнерстве с Microsoft обеспечит ей "дополнительные возможности в плане нахождения и обслуживания клиентов по различным каналам, а также поможет развивать платформу для независимых продавцов и рекламный бизнес".

Ранее в этом месяце Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для покупки TikTok американской компанией. Согласно указу Трампа, по истечении этого периода всем субъектам юрисдикции США будут запрещены сделки с ByteDance.

В администрации Трампа считают, что TikTok несет в себе угрозу для экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением. В соответствии с указом Трампа, TikTok должен найти покупателя до 15 сентября или будет заблокирован в США.

В Walmart отмечают, что покупка TikTok в партнерстве с Microsoft свела бы на нет все опасения правительства США.

Акции Walmart прибавляют в цене 5,1% на торгах в четверг.

Теги: #розница #сша #microsoft #tiktok #walmart
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