Инвестиции

09:42 25.08.2020

Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

1 мин читать
Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. договорилась о продаже потребительского подразделения американский инвестфирме Blackstone Group за 242 млрд иен ($2,3 млрд). Об этом сообщают японские и американские СМИ.

Takeda в прошлом году объявила о намерении продать активы общей стоимостью порядка $10 млрд, чтобы упростить структуру портфеля и привлечь средства для сокращения долга. Это обусловлено тем, что компания в январе 2019 года завершила приобретение ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

Нынешняя продажа подразделения может стать одной из последних крупных сделок в рамках планов Takeda по избавлению от ряда активов, отмечает The Japan Times.

Потребительское подразделение, в частности, выпускает энергетические напитки Alinamin и безрецептурное средство Benza Block, которое облегчает симптомы простуды (насморк, кашель, боль в горле). По данным Takeda, в 2019 фингоду его выручка составляла 60 млрд иен.

Blackstone намерена инвестировать в этот бизнес 50 млрд иен и выйти из него примерно через пять лет, проведя IPO.

Takeda, основанная в 1781 году, является крупнейшей фармацевтической компанией Азии и входит в топ-10 в мире.

Котировки акций Takeda по итогам торгов в понедельник выросли на 0,25%. Капитализация с начала текущего года сократилась примерно на 7%.

В ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ADR компании дорожают на 3,5%.

Теги: #япония #takeda #фармацевтика #сша #blackstone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:04 25.08.2020
США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

США и Китай отметили прогресс в реализации торгового соглашения - офис американского торгпреда

21:42 24.08.2020
Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

Трамп в случае победы на выборах продолжит вводить торговые пошлины против других стран

20:36 24.08.2020
В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

В ноябре состоятся самые важные выборы в истории США, считает Трамп

19:33 24.08.2020
Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

Республиканцы на партийном съезде выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

11:49 24.08.2020
Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

Американское издание нашло личные связи зятя Трампа с главой РФПИ

10:12 24.08.2020
Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

09:28 24.08.2020
США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

США отвергают попытку России аннексировать Крым и не изменят этой позиции, пока РФ не вернет Украине полный контроль над всей украинской территорией - Помпео

07:19 24.08.2020
Советник Трампа объявила о выходе в отставку

Советник Трампа объявила о выходе в отставку

06:37 24.08.2020
В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов, Трамп назвал это прорывом

04:37 24.08.2020
В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

В Вильнюсе запланирована встреча Тихановской с первым замгоссекретаря США Биганом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

Минэнерго в ближайшие дни предоставит правительству предложения по корпоратизации "Энергоатома" – Бойко

Зеленский поручил завершить первую очередь строительства моста ХБК–Таврический в Херсоне до 1 мая 2021 года

"Энергоатом" и Н2 подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн, "Укргидроэнерго" – по заводу производства водорода

На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

"Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует в экологические мероприятия 2,3 млрд грн

Украина и Саудовская Аравия будут развивать перспективные направления двустороннего партнерства - МИД

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА