Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. договорилась о продаже потребительского подразделения американский инвестфирме Blackstone Group за 242 млрд иен ($2,3 млрд). Об этом сообщают японские и американские СМИ.

Takeda в прошлом году объявила о намерении продать активы общей стоимостью порядка $10 млрд, чтобы упростить структуру портфеля и привлечь средства для сокращения долга. Это обусловлено тем, что компания в январе 2019 года завершила приобретение ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

Нынешняя продажа подразделения может стать одной из последних крупных сделок в рамках планов Takeda по избавлению от ряда активов, отмечает The Japan Times.

Потребительское подразделение, в частности, выпускает энергетические напитки Alinamin и безрецептурное средство Benza Block, которое облегчает симптомы простуды (насморк, кашель, боль в горле). По данным Takeda, в 2019 фингоду его выручка составляла 60 млрд иен.

Blackstone намерена инвестировать в этот бизнес 50 млрд иен и выйти из него примерно через пять лет, проведя IPO.

Takeda, основанная в 1781 году, является крупнейшей фармацевтической компанией Азии и входит в топ-10 в мире.

Котировки акций Takeda по итогам торгов в понедельник выросли на 0,25%. Капитализация с начала текущего года сократилась примерно на 7%.

В ходе предварительных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ADR компании дорожают на 3,5%.