Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,95-6,85% – постановление Кабмина

Украина привлечет кредит от Cargill Financial Services International, Inc. в евро на сумму до EUR250 млн, на кредиты будет начисляться процентный доход по ставке 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% по договорам со сроком погашения через пять лет.

Согласно постановлению Кабмина №717 от 17 августа, обнародованному на "Урядовом портале", процентный доход будет уплачиваться ежеквартально.

В документе отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете на 2020 год.

Как сообщалось, Украина осенью 2019 года привлекла кредиты Cargill на сумму EUR250 млн, в том числе EUR100 млн сроком на два года под 5,15% годовых и EUR150 млн на пять лет под 6,25% годовых. Процентный доход выплачивается ежеквартально. Согласно ежемесячному отчету Минфина, в результате доля обязательств в евро в общей структуре госдолга страны по итогам октября прошлого года выросла с 9,93% до 10,57%, или в долларовом эквиваленте до $8,65 млрд.

Cargill - один из крупнейших мировых производителей пищевых и сельскохозяйственных продуктов, занимается, в том числе, продажами зерна, масла, сахара, какао, говядины, свинины, мяса индейки. Штаб квартира находится в Миннеаполисе (штат Миннесота, США).