Инвестиции

17:30 11.08.2020

"Укрзализныця" в 2020г планирует закупить 28 пасвагонов и три дизель-поезда у Крюковского ВСЗ на 1,1 млрд грн

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"Укрзализныця" в 2020г планирует закупить 28 пасвагонов и три дизель-поезда у Крюковского ВСЗ на 1,1 млрд грн

"Укрзализныця" в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 653,6 млн грн и три дизель-поезда на 442,4 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ), что предусматривает утвержденный правительством и обнародованный на сайте компании финплан.

В целом финпланом предполагается закупка и производство подвижного состава на общую сумму 1 млрд 474 млн грн, в частности, помимо закупки у КВСЗ, предполагается приобретение 12 ед. рельсосварочных машин на 378 млн грн, в том числе 8 ед. – через механизм финлизинга на 248 млн грн.

Помимо этого, в текущем году предполагается проведение тендеров и заключение договоров за счет привлеченных средств (кредит или лизинг) на приобретение четырех автомотрис с поставкой в 2021 году, электровозов и тепловозов с поставкой в 2021-м и последующие годы.

"Укрзализныця" планирует модернизацию основных средств на 2 млрд 747,2 млн грн, в том числе подвижного состава на 1 млрд798,4 млн грн (грузовых вагонов – на 265,7 млн грн, тягового состава – 876,2 млн грн, моторвагонного состава – 266,4 млн грн, пассажирских вагонов – 330 млн грн, путевого и другого подвижного состава – 60,1 млн грн).

Согласно финплану, обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизация и капремонт имеющегося парка), а также реконструкция и капремонт путей являются приоритетными направлениями инвестиционной деятельности "Укрзализныци".

На эти цели запланировано 8 млрд 121,3 млн грн, или 64,3% общих инвестиций (в том числе на обновление подвижного состава – 4 млрд 595,4 млн грн, реконструкцию и капремонт пути – 3 млрд 528,9 млн грн.

Наблюдательный совет компании сделал предостережения в отношении финплана на 2020 год и инвестиционного плана на 2020-2022 годы, указав, что условием для отражения в финплане инвестирования в пассажирский подвижной состав является полное финансирование таких инвестиций из госбюджета.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий в марте 2020 года согласился с предложением президента Владимира Зеленского закупить у КВСЗ три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

В конце июля текущего года в ходе визита на КВСЗ премьер-министр Денис Шмыгать сообщил, что первые 20 вагонов уже произведены (эти вагоны завод произвел еще по контракту 2018 года – ИФ) и за 18 заводом получена оплата, а 70 будут закуплены дополнительно.

Теги: #укрзализныця #финплан
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