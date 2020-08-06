Инвестиции

15:44 06.08.2020

"ArcelorMittal Кривой Рог" в I полугодии инвестировал в производство $117,2 млн

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в I полугодии инвестировал в производство $117,2 млн

 Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) в январе-июне текущего года инвестировал в производство $117,2 млн.

Согласно пресс-релизу компании, в котором не приводятся сравнительные показатели за аналогичный период предыдущего года, из инвестированных в первом полугодии в развитие производства $117,2 млн операционные затраты составили $55,6 млн, а капитальные превысили $61,6 млн.

При этом отмечается, что АМКР не отказывается от своих планов даже в условиях падения цен на металлопрокат на мировых рынках и резкого снижения продаж в условиях пандемии коронавируса. В начале этого года долгосрочная стратегия устойчивого развития предприятия была обновлена, и компания готова к ее реализации в течение ближайших пяти лет. Строительство новых современных агрегатов и модернизация действующих позволяет поэтапно отказываться от устаревших технологий.

В настоящее время ключевым инвестиционным проектом АМКР является строительство современной фабрики окомкования, благодаря работе которой можно будет закрыть два аглоцеха. Уже практически завершены инженерно-геологические изыскания на площадке строительства. Заключен договор с подрядной организацией, которая обеспечивает выполнение подготовки территории, а также проведены финальные технико-коммерческие переговоры на проектирование и поставку основного оборудования. Мощность новой фабрики – до 5 млн тонн окатышей в год. Объем инвестиций ArceloMittal в данный проект – около $300 млн.

Предприятие продолжает реконструкцию аглоцеха № 2, модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№ 1, 4, 5, 6. Каждая – с внедрением современной системы газоочистки, аспирации и автоматизации. Модернизация агломашины №2 запланирована на осень, а агломашина №3 будет остановлена на реконструкцию к концу текущего года. Весь проект по обновлению второго агломерационного цеха – крайне важного с экологической точки зрения – оценивается в $180 млн.

Продолжаются пусконаладочные работы на новых машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №№ 2, 3. Стоимость строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год составляет более $160 млн.

Проводятся работы и в горном департаменте предприятия – на 13-ой секции рудообогатительной фабрики №2 успешно опробован пилотный проект по повышению качества концентрата с 65% до 68% содержания железа. Здесь установлены новые гидроциклоны производства MULTOTEC (ЮАР). Затраты компании составили $330 тыс. Также полностью завершена подготовка территории строительства нового отвала "Степной-2" - это стратегическая задача, от выполнения которой зависит производство железорудного концентрата. Проект реализуется в строгом соответствии с экологическими нормативами и обязательствами по сохранению ценных растений, занесенных в Красную книгу Украины, которые могли произрастать на участке. АМКР профинансировал работы по выявлению и отселению краснокнижных растений в Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины (Киев). Все работы были выполнены своевременно, до снятия верхнего слоя почвы на месте строительства.

Помимо этого, выполнены проекты по ремонту инфраструктуры и энергооборудования: котла № 4 ТЭЦ № 2, здания мелкосортного стана 250-4 второго сортопрокатного цеха и фасада конвертерного цеха. На предприятии подан газ по новой нитке газопровода коксового газа к потребителям метпроизводства, восстановлена дамба аккумулирующей емкости цеха водоснабжения и завершено строительство дополнительных ж/д. путей от ковшевого отделения конвертерного цеха до отделения непрерывной разливки стали, что обеспечило безопасность перевозок на участке движения стальковшей.

В 2019 году капитальные и операционные затраты АМКР составили $415,4 млн. За 14 лет работы в Украине общие инвестиции компании ArcelorMittal составили $9,7 млрд ($4,8 млрд – сумма приобретения предприятия в ходе приватизации + $4,9 млрд - инвестиции в развитие производства).

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.

Теги: #инвестиции #arcelormittal
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