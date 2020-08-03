Инвестиции

15:12 03.08.2020

Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

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Два новых индустриальных парка зарегистрируют в Днепропетровской области к концу года

В Днепропетровской области намерены открыть два новых индустриальных парка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Днепропетровской обладминистрации Александр Бондаренко.

"У нас есть три потенциальных площадки, по одной из них уже достигнуты предварительные договоренности. Есть оценка стоимости недостающих коммуникаций, есть полностью проработанный юристами алгоритм открытия и регистрации индустриального парка. Мы знаем, какому бизнесу предлагать зайти на эти площадки: в списке - 15-20 предприятий, которые так или иначе заинтересованы открывать производства", - прокомментировал Бондаренко положение дел.

В ближайшее время будет выбрана управляющая компания, которая обеспечит запуск проекта и текущий менеджмент.

По словам главы ОГА, ранее открытый в Павлограде (Днепропетровская обл.) технопарк пока не заполнен производствами, в него сложно привлекать бизнес.

"При посещении оказалось, что там нет нормальных коммуникаций. Сложно приглашать бизнес развернуть производство в технопарке, в котором не подведены вода, электричество, канализация. Площадка должна быть готова принять бизнес - это одна из ключевых функций технопарка", - прокомментировал Бондаренко.

По его словам, сейчас на рассмотрении профильного парламентского комитета находится законопроект, предусматривающий повышение налоговых преференций для технопарков, в частности, отмену НДС и пошлин на ввоз сырья и оборудования на территорию индустриального парка, налога на прибыль на пять лет.

"Надеюсь, осенью он (законоропект – ИФ) попадет в сессионный зал и будет принят. Индустриальные парки - это точки роста экономики. Их запуск и реконструкция аэропорта, так, чтобы можно было принимать даже самые крупные пассажирские самолеты, выведут экономику области на принципиально новый уровень", - сообщил Бондаренко.

Теги: #индустриальный_парк #днепропетровская_область #бондаренко
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