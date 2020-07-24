Инвестиции

14:11 24.07.2020

ЕБРР обеспечит "Новус Украина" $100 млн кредит для строительства логистического центра в Киеве и расширения сети

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ЕБРР обеспечит "Новус Украина" $100 млн кредит для строительства логистического центра в Киеве и расширения сети

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечит ООО "Новус Украина" долгосрочный кредит $100 млн для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в пятницу, такое решение совет директоров принял 22 июля.

Непосредственно ЕБРР предоставит $82,5 млн. Часть кредита может быть синдицирована, уточняется в информации на сайте банка.

Согласно ей, проект стоимостью $277,7 млн даст возможность расширить деятельность ритейлера, в строительство логистического центра привлечь новых поставщиков и удовлетворить будущий спрос, а также оптимизировать перевозки и логистику. При этом новый центр будет построен с учетом энергоэффективных мер для сокращения экологического следа, поясняется в сообщении банка.

При поддержке ЕБРР будет также проведен аудит департамента растениеводства ритейлера.

Согласно сообщению, инвестиции в проект улучшат операционный профиль компании и поддержат ее финансовые показатели.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на июнь 2020 года сеть насчитывает 47 объектов общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.

Теги: #ебрр #новус
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