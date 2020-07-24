Инвестиции

13:46 24.07.2020

ЕИБ может выделить Украине EUR58 млн на модернизацию профтехобразования

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ЕИБ может выделить Украине EUR58 млн на модернизацию профтехобразования

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине кредита EUR58 млн на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения (ПОО).

"Деятельность ЕИБ включает в себя создание по одному центру передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 выбранных областях в Украине", – отмечается в сообщении на сайте банка.

Согласно ему, первым компонентом проекта на такую же сумму является запущенная в 2019 году программа EU4Skills, финансируемая Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Программа EU4Skills будет включать в себя создание еще трех центров, а также реализацию более мелких мер по модернизации училищ.

ЕИБ отмечает, что целью проекта является поддержка украинского правительства в продолжающейся реформе сектора ПОО путем строительства или существенной реконструкции и модернизации существующих училищ ПОО и превращения их в центры передового опыта.

Теги: #еиб #профтехобразование #кредит
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