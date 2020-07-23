Инвестиции

17:04 23.07.2020

Группа американских инвесторов может установить контроль над TikTok

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Группа американских инвесторов, включая General Atlantic и Sequoia Capital, планируют приобрести пакет акций китайской социальной сети TikTok, которой угрожает запрет в США, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации газеты, инвесткомпании обсуждают с министерством финансов США и другими регуляторами способы дистанцировать TikTok от ее китайских владельцев с целью снять обеспокоенность американских властей.

В результате китайская ByteDance может стать миноритарным акционером TikTok.

В TikTok отказались комментировать возможную продажу доли американским инвесторам. Ранее в июле газета The Wall Street Journal сообщила, что ByteDance рассматривает возможность изменения корпоративной структуры TikTok, включая создание нового управляющего совета и открытие головных офисов за пределами Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео в начале июля заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность запрета китайских приложений для мобильных телефонов, в частности TikTok. Американские власти обеспокоены защитой персональных данных пользователей соцсети.

В попытке дистанцироваться от китайских властей TitTok назначила CEO бывшего руководителя стримингового направления Walt Disney Co. (SPB: DIS) Кевина Майера.

Теги: #сша #tiktok #китай
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