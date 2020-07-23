Инвестиции

09:10 23.07.2020

ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

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ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставки energy storage мощностью 1 МВт

Энергохолдинг "ДТЭК" к концу текущего года намерен запустить систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч, контракт о поставке которой заключил с американской компанией Honeywell.

"ДТЭК" заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 1,5 МВт-ч. "ДТЭК" и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению, чтобы уже к концу года запустить первую крупнейшую батарею Украины на площадке Запорожской ТЭС (Энергодар)", – сообщил "ДТЭК" в среду поздно вечером.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, приведенных в сообщении, это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом "ДТЭК" по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны.

Он также обратил внимание на то, что система накопления будет предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны.

В "ДТЭК" отметили, что рассматривают возможность подключения накопителей к своим возобновляемым источниками энергии, подчеркнув при этом, что данный вопрос нуждается в дополнительном законодательном урегулировании.

Как отметил генеральный директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions Эрен Эргин (Eren Ergin), система накопления позволит создать бизнес-модель управления активами накопления энергии, а также даст возможность сбалансировать энергосистему по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в Украине.

В энергохолдинге подчеркнули, что, подписав контракт Honeywell, "ДТЭК" присоединился к программе Honeywell Experion® Energy, которая позволяет крупным заказчикам разрабатывать и запускать масштабные промышленные системы накопления энергии.

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора "ДТЭК" Максима Тимченко, компанией также рассматриваются газопоршневые технологии на базе ТЭС ДТЭК, которые смогут соответствовать потребностям балансировки, а также планируется реализовать проект по строительству системы накопления энергии Energy Storage на Покровской или Никопольской СЭС.

Теги: #снэ #сша #контракт #дтэк
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