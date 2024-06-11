ЄІБ у рамках Ukraine Facility залучить від EUR2 млрд на інфраструктурні проєкти, підтримку приватного сектору та консультаційні послуги - президентка Групи ЄІБ

Ексклюзивне інтерв'ю з президенткою Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно

Текст: Оксана Гришина



- Шість місяців тому ви стали президенткою Групи Європейського інвестиційного банку – фінансового підрозділу Європейського Союзу. І нещодавно ви представили свої стратегічні пріоритети для Групи ЄІБ. Яке місце в цьому переліку відведено Україні?

- Наші пріоритети в інвестуванні за межами Європейського Союзу спрямовані на створення значного позитивного впливу, першочергово в Україні. Група ЄІБ є основним інвестиційним партнером для країни. З початку війни ми вже надали на невідкладні потреби понад 2 мільярди євро – для національної інфраструктури, відновлення доріг, залізниць та енергетичних об'єктів. Також ця допомога покликана допомогти Україні відновити та підтримувати основні муніципальні послуги, як-от лікарні, школи, дитячі садки, соціальне житло та місцевий транспорт. Ще один важливий компонент – інвестиції для підтримки бізнесу, особливо малого та середнього, щоб економіка країни продовжувала функціонувати. Наші українські партнери кажуть нам, що ці зусилля були ключовими для забезпечення спротиву та стійкості перед викликами російської агресії.

Як фінансовий підрозділ Європейського Союзу ми залишаємося непохитними у своїй підтримці. Ми прагнемо допомогти у збереженні стабільності, безпеки та стійкості України нині й, сподіваюся, що незабаром після війни – у відновленні країни та її шляху до вступу в ЄС.

Ми надаємо нашу підтримку здебільшого через ініціативу EU for Ukraine Initiative, засновану на внесках 11-ти держав-членів ЄС, і надалі будемо відігравати ключову роль у втіленні програми ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.



- Як ви підтвердили свої зобов'язання підтримувати Україну на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбувається сьогодні в Берліні?

- Конференція з відновлення України в Берліні – це чудова платформа для координації серед донорів та союзників України. Є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль з підвищення стійкості та відновлення. Україна стане одним з найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед.

Наше завдання наразі – прискорити реалізацію проєктів на місцях. У квітні ми підписали меморандум про взаєморозуміння з прем’єр-міністром Шмигалем у Вашингтоні, де було закріплено чотири пріоритетні напрями - відновлення критичної національної інфраструктури, як-от енергетичні та транспортні мережі; ремонт соціальної інфраструктури в українських містах, як-от лікарні, школи, дитячі садки та соціальне житло; підтримка приватного бізнесу, що є критично важливим для забезпечення та підтримки функціонуючої економіки; а також надання необхідної консультаційної підтримки для підготовки та впровадження проєктів з відновлення та зміцнення спроможностей для ефективного державного управління й належного врядування.

У Берліні ми підписали та оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив у цих сферах, які також підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії «Нафтогаз України» в декарбонізації та диверсифікації джерел енергії, розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг та надання нових гарантій для залучення понад 1 мільярда євро у вигляді кредитів для українських малих та середніх підприємств.



- Як працюватиме ця значна нова підтримка для бізнесу? На кого першочергово вона буде спрямована?

- Ми знаємо, що Україна має дуже динамічну та мотивовану робочу силу і є дуже підприємливою нацією навіть в умовах нинішніх надзвичайних викликів. Як і в усьому світі, малі та середні підприємства (МСП) є основою національної економіки. Однак доступ до фінансування – це суттєва проблема для МСП, а також для мікропідприємств, особливо молодих та інноваційних, через підвищений кредитний ризик, на який зважають банки та мікрофінансові установи.

Надання підтримки ЄС фінансовим установам для розблокування кредитування для таких підприємств має вирішальне значення для їхнього виживання і, звісно, для пом'якшення впливу війни на приватний сектор та економіку загалом.

Група ЄІБ у співпраці з Європейською Комісією та іншими фінансовими установами ЄС пропонує скоординовану відповідь. Завдяки сьогоднішній угоді, підписаній у Берліні, Європейська Комісія та Група ЄІБ розблокують понад 1 мільярд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах та підвищити власну стійкість. Особлива увага буде зосереджена на тих підприємствах, які найбільше постраждали від війни – стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці, а також на тих бізнесах, які належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує.

Отже, ми надаємо часткові портфельні гарантії місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам в Україні з метою покращення умов кредитування, у такий спосіб забезпечуючи ширший доступ до фінансування для малих та середніх підприємств.



- А як щодо фінансування, оголошеного сьогодні для українських міст? Як це допоможе їм у відновленні та зміцненні стійкості? Які вимоги до громад і проєктів?

- У Берліні ЄІБ та Україна також підписали кредитну угоду на суму 100 мільйонів євро для відновлення українських міст та громад, постраждалих від війни. Для ремонту й будівництва шкіл, дитячих садків, лікарень і місцевого транспорту, а також для забезпечення постачання таких необхідних і базових послуг як чиста вода.

Попри всі виклики, багато міст намагаються відновитися й створити належні умови для життя громад. Відбудова лікарень і шкіл, відновлення соціальних послуг та відкриття бізнесів допоможуть їм у цьому. З 2014 року громада за громадою ми відновили понад 100 шкіл, лікарень, водоочисних станцій. Ще понад 200 інших проєктів нині перебувають на різних етапах будівництва. Це до певною міри є результатом нашого партнерства з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерством фінансів, нашими партнерами з Європейського Союзу, регіональними та місцевими органами влади, а також Програмою розвитку ООН, з якими ми налагодили ефективну співпрацю. Лише два тижні тому ми завершили відновлення школи в Привовчанському Дніпропетровської області, а наступного місяця відкриваємо відновлений об’єкт водопостачання в Бучі.

Після сьогоднішнього підписання нової угоди Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосить конкурси з відбору проєктів, і громади зможуть подавати свої заявки на відновлення закладів охорони здоров'я і освіти, соціального житла, укриттів, об'єктів водного господарства тощо. Проєкти відбираються за прозорими критеріями та мають на меті покрити звільнені території, близькі до зон бойових дій або районів з великою кількістю переміщених осіб.

Звісно, я хочу наголосити, що коли ми будуємо та ремонтуємо, ми відновлюємо краще за попередній варіант, зокрема, використовуючи більш стійкі конструкції, враховуючи заходи з енергоефективності та сучаснішу інфраструктуру. Ключовою частиною цієї роботи є розвиток технічного потенціалу та співпраця з нашими українськими партнерами для запуску цих проєктів. Тому консультаційний пакет, який ми також підписали сьогодні, такий важливий. Ми розширюємо на Україну провідну консультаційну програму ЄС, відому як JASPERS, щоб забезпечити максимально ефективне використання ресурсів.



- Які системні рішення/програми на місцевому та державному рівнях ви готові підтримувати з метою вирішення питання відновлення житлового фонду (забезпечення житла)?

- Програми із забезпечення житла в Україні є надзвичайно важливими. Тому Група ЄІБ планує допомогти вирішити ці питання за допомогою двох спеціальних ініціатив. Перша з них зосереджена на ремонті багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок війни, з акцентом на заходи з енергоефективності та бюджетом у 230 мільйонів євро.

Друга ініціатива спрямована на розробку та фінансування доступного житла в Україні. Ми працюємо з нашими українськими партнерами, щоб допомогти розробити житлову політику, зокрема для сектору доступного житла, що відображає найкращі європейські практики.

Мушу сказати, ця тема дуже близька моєму серцю. Ініціатива буде фінансуватися за допомогою кредитної програми на суму 200 мільйонів євро та значних грантових ресурсів, наданих Європейською Комісією. Це пілотний проєкт, який надалі призведе до масштабних проєктів для державного житлового сектору, де ми будемо використовувати успішні моделі, які застосовуються в багатьох державах-членах ЄС.



- Які пріоритетні проєкти на майбутнє, крім цього фінансування для українських МСП та міст, ви плануєте?

- Окрім угод, які ми підписали у Берліні, ЄІБ також затвердив кілька важливих проєктів, які, я сподіваюся, незабаром будуть підписані. Йдеться про розширення системи екстреної допомоги населенню України за єдиним номером 112, а також значні інвестиції в транспортний сектор – для відновлення пошкоджених залізничних колій та оновлення залізничних пунктів перетину кордону з державами-членами ЄС, а також модернізації метрополітену в Києві.

Група ЄІБ також перебуває на фінальній стадії створення загальноєвропейського механізму експортних кредитних гарантій на суму 300 мільйонів євро для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну.

Нова система за єдиним номером 112 об’єднає служби екстреної допомоги поліції, швидкої допомоги, пожежної охорони та аварійних газових служб в єдину комунікаційну платформу, що значно покращить надання екстреної допомоги, безпеку та захист українських громадян. Це стандарт у Європі, який має бути впроваджений і в Україні.

Що стосується «Укрзалізниці», наша підтримка допоможе придбати матеріали для реконструкції залізничних колій і рухомий склад, включно з вагонами для європейських колій для транспортування товарів до та з ЄС.

Ми також підтримаємо місто Київ у придбанні нових вагонів метро та модернізації наявного парку. Це допоможе Києву подолати свою колишню залежність від Росії як постачальника рухомого складу метро та відповідних запасних частин.



- Ви згадали, що Група ЄІБ підтримує процес вступу України до ЄС. Як Група ЄІБ конкретно сприяє цьому, і як саме ця підтримка може заохотити більше залучення приватного сектору?

- Дозвольте сказати, що ми хочемо максимально допомогти вам у цьому прагненні, оскільки ви вже є частиною нашої родини. Підтримуючи проєкти, які ми реалізуємо як у сфері критичної інфраструктури, так і для підтримки бізнесу, ми вже закладаємо основу для вступу України до ЄС.

ЄІБ має десятиліття досвіду в підготовці країн до членства в ЄС та інтеграції в єдиний ринок. Нині ми прагнемо зробити те саме в Україні, особливо надаючи фінансову та технічну експертизу, як ми це робимо завдяки розширенню уже згаданої раніше консультаційної програми JASPERS. Завдяки партнерству між ЄІБ та Європейською Комісією ця програма тепер буде і в Україні. Впроваджуючи стандарти ЄС у проєкти та процеси, ми в такий спосіб сприяємо інтеграції. Експерти JASPERS і пов’язаний із цим консультаційний пакет допоможуть розвивати спроможність розробляти та втілювати інвестиційні проєкти на основі стандартів і законодавства ЄС, що своєю чергою залучить більше приватних інвестицій.

Я рада оголосити в Берліні, що ми завершуємо створення загальноєвропейського механізму експортних кредитних гарантій на суму 300 мільйонів євро для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну. Він має запрацювати до кінця 2024-ого року. Це важливий крок у підтримці економіки України та допомозі на шляху до успішного вступу до ЄС. Це також відповідає важливій ринковій потребі щодо страхового покриття для інвесторів та експорту в Україну. Завдяки цій програмі ми знижуємо ризики для інвестицій та експорту.

Я переконана, що після завершення війни європейський бізнес виявить значний інтерес до участі у відновленні: ми й тоді лишатимемось поряд із вами та надаватимемо підтримку.



- Яким ви бачите завдання Координаційної платформи донорів України та своєї ролі в її роботі?

- Масштаб викликів, з якими стикається Україна, означає, що серед міжнародних донорів не може бути дублювання зусиль, конкуренції або розслабленості. Багатостороння координаційна платформа донорів для України, в зустрічі якої наша віцепрезидентка Тереза Червінська щойно взяла участь тут, у Берліні, на полях Конференції з відновлення України, є ключовим механізмом для забезпечення дієвої координації міжнародних донорів та розгортання ресурсів зі стратегічним підходом та в найбільш ефективний спосіб. Важливо, що ця платформа також дозволяє Україні безпосередньо співпрацювати зі своїми ключовими партнерами, щоб гарантувати, що зусилля з відновлення та реконструкції узгоджуються з ширшою стратегією відновлення та реконструкції України, відображаючи національні пріоритети.

ЄІБ також співочолює робочу групу Міжнародних фінансових установ, де ми тісно координуємо нашу діяльність із нашими колегами, як-от Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк та Європейська комісія.



- Які ваші поради Україні щодо побудови внутрішньої організаційної інфраструктури відновлення: створення спеціального агентства (Держвідновлення) чи банку (Національної установи розвитку), участь місцевих органів влади тощо? Які світові приклади ви б рекомендували розглянути?

- Вирішення питання щодо найкращої внутрішньої організаційної інфраструктури в кінцевому підсумку залежить від України та її установ, які найкраще розуміють конкретні потреби та умови. Яку б структуру не обрали, вона повинна базуватися на принципах прозорості та сильної системи управління.

Ми готові допомогти з технічними консультаціями та експертизою. Ми вже співпрацюємо з урядом України, щоб допомогти їм реформувати систему управління державними інвестиціями, розробити єдиний реєстр проєктів та забезпечити, щоб пріоритетні проєкти були повністю готовими для фінансування міжнародними донорами.

Особисто я дуже тісно співпрацювала з міністром Марченком (міністр фінансів України Сергій Марченко – ІФ-У) з 2022 року й ми налагодили ефективні робочі відносини, які, на мою думку, дозволяють нам нині й надалі дуже добре співпрацювати. Це важливо, й це також відображається у відмінній співпраці між нашими командами на місцях, що базуються в Україні.



- На яку суму фінансування України може вийти ЄІБ цього року (прохання порівняти із 2023 роком) та наскільки можливо зберегти такий же обсяг у 2025 році?

- Тут, у Берліні, ми оголосили про нові масштабні програми та інвестиції й готові зробити ще більше. Наша підтримка є непохитною. Дозвольте також підкреслити важливість швидкості, ефективності та впливу. У перші дні повномасштабної війни необхідно було терміново підтримати економічну стабільність країни. Протягом першого тижня ми виділили 700 мільйонів євро, щоб забезпечити можливість уряду продовжувати виплачувати зарплати, підтримувати роботу банків та надавати муніципальні послуги. Разом із Європейською Комісією ми були одними з перших, хто надав критичну підтримку, що допомогла Україні витримати початкові удари.

Наш підхід базується на потребах України та її спроможності опановувати інвестиції та впроваджувати проєкти. Впродовж 2022-2023 років ми виділили понад 2 мільярди євро. За цей час ЄС створив більш всеосяжну програму – Ukraine Facility, яка надає 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів на 2024-2027 роки. Група ЄІБ буде одним із виконавців програми й залучить щонайменше 2 мільярди євро з цієї програми на критичну національну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру в містах, підтримку приватного сектора та посилення консультаційних послуг.

Поки цей механізм розроблявся, Група ЄІБ також запустила в 2023 році тимчасове рішення – ініціативу «ЄС для України», що складається з фонду, який налічує понад 420 мільйонів євро внесків від держав-членів ЄС. Ця ініціатива також включає консультаційний пакет на 100 мільйонів євро і нині фінансує проєкти, поки повністю не буде розгорнуто Ukraine Facility.

Все це спрямовано на надання своєчасної та ефективної підтримки потреб України у відновленні та реконструкції в 2025 році й надалі. Ми готові масштабувати наші зусилля за необхідності і залишатимемося одним із головних джерел фінансування відновлення України та її інтеграції в єдиний ринок ЄС.



- Ви зустрілися з представниками українського уряду у Берліні. Яким був тон ваших розмов, як ви бачите розвиток партнерства в цей критичний для країни час?

- Загалом ми маємо дуже добрі та тісні стосунки з українською владою. У Берліні ми провели зустрічі з багатьма представниками уряду, включно з віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною, в.о. міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Василем Шкураковим, міністром фінансів Сергієм Марченко та першою віце-прем'єр-міністеркою і міністеркою економіки Юлією Свириденко. Ці зустрічі у Берліні демонструють глибоке розуміння нагальності нашої роботи, необхідності координованих і гнучких рішень. Ми говорили про узгодженість наших зусиль для задоволення як невідкладних, так і довгострокових потреб України. У нас є чітке розуміння спільних дій, необхідних для прокладання шляху до вступу України в ЄС.

Україна – наш сусід, член нашої європейської родини, а в родині підтримують одне одного у скрутні часи. Ми прагнемо підтримувати Україну у відновленні відповідно до прагнень та цінностей її громадян. Ми й надалі будемо поруч із вами, надаючи необхідну підтримку для досягнення цих цілей.