Звучить це, м'яко кажучи, як диверсія – голова правління "Української біржі" щодо пропозиції регулятора здати ліцензію

Ексклюзивне інтерв'ю голови правління "Української біржі" Артемія Єршова агентству "Інтерфакс-Україна"

Автор: Дмитро Кошовий

-- Наскільки відповідають дійсності заяви голови та членів НКЦПФР, що менеджмент "Української біржі" (УБ) не інформував наглядову раду та акціонерів про проблему з виконанням пруденційних нормативів та ризики структури акціонерного капіталу?

-- Ці заяви не відповідають дійсності, чому є численні документальні підтвердження, які за необхідності можуть бути надані. Можливо, хтось увів колег із комісії в оману. Хоча мені й важко уявити хтось і з якою метою.

- На думку голови НКЦПФР, УБ наразі не має можливості прибрати і навіть знизити ризик її акціонерної структури у зв'язку з наявністю в ньому як підсанкційних акціонерів або кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), так і громадянина Росії. Наскільки ви поділяєте цю думку? Які бачите варіанти виходу із цієї ситуації?

- Я не поділяю цієї думки.

З одного боку, з моменту введення санкцій, що передбачають блокування активів, УБ немає можливості юридичним шляхом змінити структуру власності через викуп частки акціонерів, чиї КБВ – підсанкційні особи.

З іншого боку, є практика, коли в рамках аналогічних санкцій держава подавала до суду та вилучала пакети акцій підсанкційних акціонерів, наприклад щодо пакету акцій "Розрахункового центру", які належали "Московській біржі".

У той же час, оскільки УБ є найважливішим елементом інфраструктури ринку капіталів в Україні, одним із найбільш технологічних майданчиків у країні, біржею, чиї клієнти – найбільші банки країни та їхні клієнти, роздрібні та корпоративні, вважаю, що найбільш логічною дією з боку НКЦПФР було б виступити з ініціативою вилучення таких пакетів на користь держави у дохід держави. Проте з якихось причин за півтора року з моменту введення санкцій стосовно УБ цього так і не відбулося, хоча, повторюся, у нашому секторі є приклади, коли держава так робила.

Але і в цій ситуації зараз є прогрес, оскільки 22 квітня цього року до Верховної Ради був внесений законопроект, який у разі прийняття створить додаткову правову базу для вилучення пакетів акцій (корпоративних прав), що належать компаніям, у структурі власності яких є підсанкційні особи (№11195 авторства Давида Арахамії – ІФ-У).

Враховуючи чинну законодавчу та нормативну бази, я не вважаю, що НКЦПФР має достатньо правових підстав, щоб через це застосовувати до УБ заходи впливу у вигляді зупинки/відкликання ліцензії.

Щодо громадянина Росії, йдеться, як я розумію, про мого колегу, Олексія Сухорукова, який живе та працює в Україні з моменту створення біржі у 2008 році, має діючу посвідку на постійне проживання в Україні. По ньому я не бачу зараз ризиків для біржі, особливо з огляду на той факт, що законопроект, який викликав побоювання у колег із НКЦПФР (№11037 авторства Ольги Василевської-Смаглюк, Данила Гетьманцева та ще 12 депутатів – ІФ-У), було 26 квітня відкликано.

- Як ви оцінюєте ризик відкликання ліцензії УБ на підставі надісланого НКЦПФР Мін'юстом листа про наявність в УБ підсанкційних КБВ?

- Я кілька разів чув про якийсь лист Мін'юсту, але поки що його не бачив. В отриманих біржею постанові та протоколі НКЦПФР посилання на цей лист відсутні, тому я не можу якось прокоментувати його зміст та те, які ризики він створює для УБ. Щодо ризиків відкликання ліцензії на підставі існуючого провадження, я, як уже казав, вважаю, що НКЦПФР не має достатніх правових підстав для зупинення/відкликання ліцензії УБ. Особливо якщо регулятор при ухваленні рішення керуватиметься інтересами учасників ринку та держави, а не формальною стороною питання та бажанням не виходити із зони комфорту. Але, на жаль, поки що я не впевнений, що пріоритети НКЦПФР такі. Наприклад, минулого тижня у мене з кількох непов'язаних джерел з'явилася інформація, що НКЦПФР розглядає можливість запровадження на біржу тимчасової адміністрації, щоб її руками ініціювати здачу ліцензії. Мені, чесно кажучи, не хочеться вірити в те, що члени НКЦПФР можуть таке планувати, особливо на тлі тих запевнень у дружбі, співпраці та бажанні допомогти, які прозвучали публічно на зустрічі з учасниками ринку. Але, на жаль, не враховувати можливості того, що це правда, я теж поки що не маю достатніх підстав. Безумовно, це збільшує ризик, про який ви запитуєте.

-- Керівники НКЦПФР пропонують УБ та ПФТС розглянути можливість добровільної здачі ліцензії, щоб уникнути неконтрольованого її відкликання та позбавлення менеджменту та членів наглядової ради бездоганної репутації. Як ви ставитеся до цієї пропозиції, обговорювали чи плануєте обговорювати її з наглядовою радою та акціонерами?

-- Я взагалі не розумію логіки подібних пропозицій, і це звучить, м'яко кажучи, як диверсія. Тобто, за фактом, пропозиція означає ліквідацію двох бірж із трьох, що призведе до монополії. І це точно не підвищує довіру серед інвесторів (діючих та майбутніх) та не відповідає практикам та принципам ЄС, зафіксованим у документах між Україною та ЄС. Більше того, і менеджмент, і наглядова рада: а) не мають права ухвалити рішення про здачу ліцензії; б) зобов'язані захищати насамперед інтереси біржі, а не свої власні, а здача ліцензії - це знищення біржі та втрата інвестицій, технологій; в) створення нової біржі за умов воєнного часу взагалі не виглядає реалістичним проектом.

Ми обговорювали пропозицію про здачу ліцензії як із наглядовою радою, так і з акціонерами. Наглядова рада на своєму засіданні 26 квітня не знайшла підстав для того, щоб за своєю ініціативою винести на розгляд зборів акціонерів питання про добровільну здачу ліцензії біржею. Акціонери також поки не ініціювали розгляд цього питання на зборах.

-- Керівництво НКЦПФР заявляє про готовність максимально сприяти варіанту "біржового переходу" – створення нової біржі за домовленістю з існуючими (УБ або ПФТС або обома з них) замість них. Наскільки для вас прийнятний такий варіант? У якому стані його обговорення менеджментом УБ із учасниками ринку?

- Якщо говорити з позиції менеджменту, то створення нової біржі не має сенсу, оскільки призведе лише до додаткових витрат, не створюючи доданої вартості для акціонерів, але створює великі ризики для учасників. У моєму розумінні, для всіх учасників ринку на сьогоднішній день основним пріоритетом є підтримка безперервності отримання сервісів, які надають УБ та ПФТС.

На зустрічі з учасниками ринку та менеджментом, членами спостережних рад УБ та ПФТС члени НКЦПФР прямо сказали, що сприятимуть появі нової біржі, але не готові гарантувати та брати на себе письмові зобов'язання. В усякому разі це те, що я почув.

Запропонована НКЦПФР модель створення нової біржі є ущербною, оскільки не передбачає використання тих принципів, які були закладені при створенні та дотримуються досі в УБ: таких як відсутність контролерів – власників понад 25% акцій з числа професійних учасників та широке представництво серед акціонерів професійних учасників ринку. У баченні ж НКЦПФР нова біржа має бути не акціонерним товариством, а товариством з обмеженою відповідальністю з одним-двома контролерами.

І при цьому всі розуміють, що без використання програмного продукту, створеного біржами, що діють, вартість і терміни створення нової біржі зростають, а економічна доцільність падає в рази.

У моєму розумінні зараз модель, запропонована НКЦПФР, у тому вигляді, як це було зроблено, виглядає як спроба під приводом очищення складу акціонерів УБ від санкційних осіб, по суті, позбавити (м'яко кажучи) існуючих сумлінних акціонерів їхніх інвестицій та, потенційно, держави, у частині як майбутніх доходів від пакетів акцій підсанкційних осіб, і вартості існуючих пакетів акцій, на користь акціонерів нової біржі. Але при цьому слід пам'ятати, що в основі успішності біржі лежать довіра учасників ринку та надійна репутація акціонерів, причому репутація не у вузькому розумінні НКЦПФР, яка безпідставно загрожує менеджменту та членам наглядової ради позбавити їх бездоганної репутації. Бездоганна репутація якраз навряд чи збережеться у тих акціонерів, які вирішать будувати новий бізнес на кістках своїх партнерів у попередньому бізнесі.

Щодо переговорів менеджменту з учасниками ринку: завданням менеджменту є управління існуючою біржею, а не обговорення того, як її знищити. Тому наші обговорення з учасниками ринку більшою мірою присвячені тому, як зробити їхню взаємодію з УБ більш продуктивною, як покращити існуючі сервіси та які нові продукти потрібні ринку.

- Який план дій пропонує зі свого боку УБ? Яка ваші найближчі плани в ситуації, що склалася?

- Ми відстоюватимемо законні права та інтереси наших акціонерів та учасників усіма доступними нам законними способами. Наприклад, як один із таких елементів, зараз завершується формування юридичної команди, яка, за потреби, підключатиметься до процесу.