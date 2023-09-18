Якби НАТО справді було зацікавлене в перемозі України та поразці РФ, то вже надало б все необхідне озброєння - спецагент військової контррозвідки США у відставці

Ексклюзивне інтерв'ю спеціального агента військової розвідки США у відставці, ветерана війни в Іраку і геополітичного аналітика Девід Дебатто агентству “Інтерфакс-Україна”

Минуло 18 місяців з початку повномасштабної війни Росії проти України. За цей час Україна довела, що може протистояти російській армії, яка називала себе «другою у світі». Як ви оцінюєте операції українських спецслужб за цей час і чи відчуваєте прогрес у їхньому професіоналізмі та прагненні до перемоги України?

Дії Збройних сил України, а отже, і українських спецслужб, були чимось надзвичайним. Ризикую здатися надмірним, але я один із небагатьох західних аналітиків, які не були здивовані дією українських військ після 24 лютого 2022 року. Я кілька разів відвідував Україну між здобуттям незалежності в 1991 році та першим російським вторгненням у 2014 році, тому я був певною мірою знайомий з підготовкою та мотивацією українських солдат, а також з духом патріотизму в українському народі. За той час я подружився з кількома українцями і досі підтримую ці стосунки.

Звичайно, після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна отримала велику іноземну допомогу для військових і розвідувальних служб, включаючи тренування в загальновійськових операціях. Країна також отримує набагато більш детальну розвідувальну інформацію та обладнання для збору розвідувальної інформації від США та інших союзників по НАТО, розвідданні, яка дуже допомогли Україні як у плануванні військових і розвідувальних операцій, так і в виявленні цілей зосередження російських сил, а також у командно-контрольних та логістичних центрів.

Щодо особливостей українських спецслужб та їхньої роботи на сьогоднішній день, то я можу однозначно сказати, що вони показали всьому світові свій неперевершений дух, залізну волю, мужність, гнучкість і унікальну винахідливість у плануванні та наступних атаках на російські об'єкти як у секретних, так і відкритих операціях. Такі дії, як атака на Керченський міст, численні атаки безпілотників у Росії та нещодавно в Криму та Чорному морі, а також складні, але важливі розслідування та арешти високопоставлених злочинців і зрадників із рядів дуже олігархів (і навіть деякі члени парламенту та судової системи), говорять про професіоналізм і чесність усіх відомств у спільноті українських спецслужб.

Боротьба з корупцією, особливо під час війни, надзвичайно важлива не лише для перемоги у війні, але й для досягнення миру після неї шляхом запровадження стабільної демократії, вільної від корупції, і встановлення України на чіткий шлях до членства в НАТО та Європейському Союзі. Їхня незамінна допомога в боротьбі з російським загарбником, захист національної безпеки та демократії шляхом невпинного переслідування високопоставлених злочинців і зрадників як у державному, так і в приватному секторах є ключовою частиною загальної стратегії української перемоги та післявоєнної нестабільності, та зрештою інтеграції в західний світ націй.

Україна дуже вдячна країнам Заходу за військову та фінансову допомогу у протистоянні агресору. Але чи не вважаєте Ви несправедливими обмеження, які Захід висуває Україні щодо нанесення ударів отриманою зброєю по території агресора? Чому Україна не може захистити свою незалежність західною зброєю, як це робить, наприклад, Ізраїль?

Я дуже відкрито висловлював своє розчарування через обмеження, висунуті Україні в її захисті від російських військ. Це розчарування (і час від часу гнів) особливо спрямоване на надзвичайно повільний темп західних союзників у забезпеченні України системами зброї та боєприпасами, необхідними для перемоги у війні проти Росії, а не просто для того, щоб пережити ще один кровопролитный день. Я конкретно кажу про:

- Сучасні військові реактивні літаки, такі як, але не обмежуючись, F16 у кількості понад 100;

- Ракетні системи великої дальності, такі як ATACMS і ракети більшої більшої дальності HIMARS;

- Велика кількість (200-300) танків M1, бойових машин Bradley і Stryker;

- Достатня кількість інженерно-бойової техніки та засобів для розмінування;

- Кілька ескадрилій ударних вертольотів.

Якби НАТО дійсно було зацікавлене в підтримці України для перемоги у війні та поразці Росії, вони б уже надали все вищезазначене (і більше). Очевидно, вони не зацікавлені в тому, щоб Україна виграла війну, а щоб просто вела боротьбу з Росією до глухого кута, щоб жодна зі сторін не стала переможцем чи переможеним, а просто була знекровлена. За такого сценарію Україна перебуває в суттєво невигідному становищі, оскільки має набагато менше населення. Це безсовісна та небезпечна гра, яку веде Захід, щоб не гарантувати перемогу України та поразку Росії.

Це справді західне боягузтво та лицемірство, коли кажуть Україні не захищатися, атакуючи саме ті місця всередині Росії, які здійснюють безперервні смертоносні удари по українським містам та інфраструктурі. Якби ситуація була протилежною, чи країни НАТО не відповіли б так само на атаки на їхні міста та інфраструктуру з місць всередині Росії? Чи сказала б їм Україна не захищатися, як зараз наказує Україні НАТО? Я в цьому дуже сумніваюся.

Чи не здається Вам, як контррозвіднику з великим стажем, що спецслужби ЄС і США надто мало уваги приділяють такій реальній російській загрозі, як підкуп істеблішменту західних країн, їх фінансування та сприяння приходу до влади. Деякі з цих політиків після відставки обіймають престижні посади в афілійованих із Кремлем фінансових структурах або навіть приїжджають жити чи відвідувати РФ. Але уряди, в яких вони працювали, не роблять з цього висновків.

Можливо, це питання більше, ніж будь-яке інше, проникає в суть проблеми. Як багато хто знає, кілька високопоставлених керівників у Європі як у державному, так і в приватному секторах мали дуже вигідні контракти та навіть працювали в російських компаніях, деякі з яких тісно пов’язані з Кремлем. Зокрема, Німеччина має цей очевидний конфлікт протягом багатьох років, коли канцлери, члени парламенту та регіональні чиновники отримували значні фінансові вигоди від консалтингових контрактів з російськими компаніями, найвідомішою з яких є “Газпром”, контрольована державою енергетична компанія.

Проте урядові та бізнес-лідери кількох країн ЄС, які мають хороші позиції, також роками обіймали посади в радах великих російських транснаціональних компаній і висловлювали “both sides” позицію, коли йшлося про російську агресію. Два приклади такої огидної поведінки – колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер і колишній канцлер Австрії Вольфганг Шюссель. На запитання про повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році Шредер відповів, що було “багато помилок — з обох сторін”. Відповідаючи на таке ж запитання, Шюссель сказав, що не бачить причин залишати свою посаду в раді директорів російської транснаціональної компанії “Лукойл”. Ганебно.

Ці небезпечні та затишні стосунки дійшли до того, що Німеччина майже за лічені години схвалила остаточне підключення Nord Stream 2, рішення, яке завершило б повну мовчазну згоду Німеччини бути підпорядкованою Росії майже для всіх своїх енергетичних потреб в осяжному майбутньому, рабами зовнішньої політики Росії.

Виходячи з цих фактів, чи варто дивуватися тому, що Захід не зробив реальних кроків для протидії агресії Росії в 2008 році в Грузії, в Україні в 2014 році або знову в Україні до повномасштабного вторгнення в 2022 році? Чи варто дивуватися тому, що Захід всерйоз не намагається допомогти Україні виграти війну і забезпечити програш Росії? Чи варто дивуватися, що НАТО та ЄС хочуть зробити достатньо, щоб заспокоїти українських лідерів і створити враження, що вони підтримують Україну «стільки, скільки потрібно», але не робити настільки, щоб справді образити Кремль? Для мене та багатьох інших очевидно, що відбувається, і нам це анітрохи не подобається.

Західне політичне боягузтво та прибуткові бізнес-зв’язки щодня оплачуються українською кров’ю. На карту поставлено саме існування української держави як незалежної та суверенної нації, і ці західні лідери все ще обережні, щоб не змусити Путіна повірити, що це справжня війна з НАТО, а скоріше, що це війна, яку він може виграти якщо він просто чекатиме, поки Захід втомиться підтримувати Україну, або після перемоги республіканців у 2024 році, що, по суті, буде рівно тому ж.

У будь-якому випадку, політичне боягузтво, неетичні та лицемірні ділові стосунки з Кремлем, а також відсутність бачення та сміливості НАТО та ЄС через їхню неодноразову нездатність рішуче протистояти російській агресії в Грузії та Україні є небезпечним і ганебним прецедентом. Повірте, ця бездіяльність Заходу матиме далекосяжні довгострокові негативні наслідки для Європи.