Глава правления ОТП Банка: наша среднесрочная задача – перевести все продукты в онлайн

Эксклюзивное интервью главы правления ОТП Банка Владимира Мудрого агентству “Интерфакс-Украина” (вторая часть)

Текст: Дмитрий Кошевой, Анна Говоруха

-- Вы говорили о большом потенциале развития ОТП Банка в потребительском кредитовании. Как вы хотите его реализовать?

-- Сейчас рынок потребкредитования в Украине сформирован, в основном, кредитными картами: одним из самых дорогих продуктов, которые есть в мире потребкредитования. Согласно нашему прогнозу, через несколько лет это кредитование будет смещаться в долгосрочные кредиты, в том числе и cash-кредиты. Например, в Болгарии cash-кредиты выдаются на 12 лет. Поэтому, мне кажется, что Украина тоже, рано или поз дно, пойдет в этом направлении.

-- То есть создать какую-то финансовую компанию и снять сливки желания нет?

-- Мы сюда несем европейские стандарты: долгосрочность, стабильность. Все для того, чтобы клиентам было комфортно планировать долгие отношения с банком. Зайти и снять быстро сливки – так не стоит задача.

-- Теперь о другой стороне бизнеса – фондировании. За счет каких средств в этом году кредитный портфель увеличился почти на 40%?

-- Сам рынок очень ликвидный.

-- Но деньги на рынке, насколько мы понимаем, достаточно короткие. Как западный банк, с жестким подходом к рискам, вы, наверное, вряд ли финансируете длинные кредиты за счет короткой ресурсной базы?

- Сейчас НБУ ввел показатель NSFR – покрытие долгосрочной базы фондирования. Мы выполняем все показатели.

-- Вам хватает украинской ресурсной базы?

-- ОТП Банк на 100% фондируется внутри страны и этого достаточно. Вопрос, который есть сейчас, это норматив Н7 (норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – ИФ), то есть лимит на связанное лицо. Потому лизинг финансируется за счет ЕБРР и других финансовых международных организаций. Там мы все-таки привлекаем внешних инвесторов, но это финансирование привлекается и за счет глобальных игроков.

-- За счет физлиц или юрлиц?

-- И физлиц, и юрлиц. В ОТП Банке у каждой бизнес-линии стоит задача обеспечить фондирование своих активных операций в рамках бизнес-плана, это — принцип self-funding .

-- Как повлияло падение депозитных ставок на фондирование?

-- Сложно всегда отвечать на этот вопрос, потому, что ОТП Банк, как и другие иностранные банки, держит самые низкие позиции, но все равно портфель растет. И есть банки с самыми большими ставками, они прирастают плюс-минус также. Так что уровень ставки играет не настолько важную роль, как обычно считалось.

-- А что играет? Надежность и качество услуг?

-- Да.

-- Банк планирует выпускать облигации как эмитент?

-- Мы всегда рассматривали этот вариант, особенно, когда ликвидность на рынке была немного ниже, и даже выпустили две серии в 2017 году. Так что у ОТП Банка есть полностью прописанный план, как это делать. Но рынка, как такового, практически нет, все облигации содержатся на эмитентском счету.

-- Как оцениваете ситуацию на рынке ипотечного кредитования?

-- Ипотека идет не так быстро, как планировали и ожидали. Как оказалось, цена кредита — это не самый главный фактор. Например, в Болгарии в свое время тоже была ставка 14-15% годовых, но она снижалась и когда достигла 9% в 2002 году, наступил перелом, и ипотечный рынок начал расти. Иными словами, ставка в существующей госпрограмме "Доступная ипотека под 7%" является честной и справедливой и находится на уровне рынка Болгарии в период старта его развития. Другое дело, что сегодня в ипотечном кредитовании клиенты стали вести себя иначе. Если раньше, они сначала находили квартиру, а затем искали банк, который бы согласился выдать кредит на ее покупку, то теперь клиенты сначала интересуются суммой, на которую они могут рассчитывать, и только потом занимаются поисками квартиры.

-- То есть основная мотивация инвестиционная?

-- Не то что инвестиционная, просто раньше считалось, что если клиент принес ипотеку, то ему все равно должны дать необходимую сумму. Сейчас поменялся подход. Сначала человек оценивает свои финансовые ресурсы, а потом ищет на них жилье. Очень часто клиент не находит тех квартир, которые хотелось бы купить за эти деньги. Кроме того, раньше риелторы были хорошими партнерами для банков. Они приводили очень многих клиентов. Если нужно было закрыть сделку, они предлагали взять кредит в банке. Сейчас поколение тех риелторов, кто помнит, как это было, тоже ушло.

И третий момент. Это то, что не хватает соответствующих квартир в новостройках. Так что рынок начинает step by step себя отстраивать по-новому. Основной вопрос сейчас не в цене, особенно с учетом программы "Доступная ипотека под 7% ", а в рынке.

-- Вы оцениваете квартиру, когда принимаете решение выдать ипотечный кредит. У вас оценки совпадают с оценками продавцов?

-- Пока совпадают. Рынок стоит на одном уровне уже несколько месяцев. В начале года он начал очень сильно расти, но потом, когда начала повышаться учетная ставка и появилось больше сигналов о том, что инфляция будет выше, чем предполагалось сначала, то темпы выдачи кредитов перестали увеличиваться.

Количество заявок, которые поступают, с каждым месяцем растет, но существенного объема выдачи нет. Разрыв между тем, что банк согласовает и что выдает, просто катастрофический. То есть мы согласовываем людям кредит, но за финальной сделкой они часто не возвращаются.

-- Как ОТП Банк изменился за время ковида?

-- Это про выбор между сетью или дистанционным обслуживанием? Мне кажется, что это вопрос из прошлого. В текущей реальности все продукты должны быть в онлайне. Основной вопрос: насколько быстро все к этому придут?

-- А нужна ли еще тогда сеть отделений и, если да, то для чего она нужна?

-- Сеть все равно будет нужна, потому, что это доверие, общение, получение консультации. И они всегда будут оставаться очень важными. Но роль сети в этом плане будет меняться. Вместо функции продажи она будет выполнять функцию построения отношений с клиентами. Как бы не было все диджитально, все равно хочется поговорить.

Возвращаясь к вопросу о необанках, я думаю, что настанет момент, когда все продукты станут диджитальными, но у необанков ничего другого будет, а у традиционных банков останутся отделения. Понятно, что существуют видеоботы и видеочаты, но когда я спрашиваю любого своего сотрудника как лучше провести встречу – в Zoom или оффлайн, 80% предлагают встретиться лично.

ОТП Банк так и не уходил никогда на жесткую удаленку. В частности, бизнес рос потому, что наша сеть продаж всегда физически работала. Это было правильное решение, в том числе, с точки зрения поддержки клиентов.

-- Ваша сеть стабильна?

- У банка стабильно 86 отделений плюс-минус одно. Планов по захвату отделениями каких-то регионов пока нет. Сейчас среднесрочная задача – перевести все продукты в онлайн. Отделения есть и будут. Например, для той же ипотеки, покупки/продажи ценных бумаг, других более сложных и долгосрочных продуктов. Поэтому отделения перестраиваются для выполнения новых функций.

Есть еще один не очень позитивный момент: доля наличных в обороте очень еще большая, и многим клиентам нужно приходить в отделение и пользоваться кассой.

-- Сейчас вы ощущаете фактор COVID в работе?

-- Ощущаем, потому что сейчас поток в отделениях упал на 35%. И такое падение потока имеет влияние на эффективность.

С другой стороны, COVID заставил принимать совершенно другие решения. Сейчас, если вы клиент или были когда-то клиентам ОТП Банка, подписать кредитный договор можно полностью удаленно и не нужно никуда приходить. Вам курьер привозит этот товар, и закрывается сделка. Не знаю, сколько еще банков построили подобный digital-проект.

Что касается непосредственно COVID, то у нас вакцинация где-то на уровне более 80%. Усилий для этого было потрачено очень много. Мы работали над фактором ответственности у сотрудников, и это дало результат. Была такая коммуникация, что если мы одна команда, то почему кто-то может подводить команду. Потому, что, если один человек заболел, то все отделение закрывается. А у ОТП Банка, обычно, одно отделение в областном центре. И если ты заболел, то подводишь не только команду, ты подводишь клиентов: ведь мы обещали, что с вами всегда, а потом взяли и закрылись.

-- Как оцениваете госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%"? Не нарушает ли государство обязательства по ней?

-- Государство не нарушает обязательства. Месяц назад объем выдачи кредитов по этой программе был 56 млрд грн, а сейчас уже свыше 75 млрд грн: 20 млрд грн за такой короткий период времени свидетельствует о том, что программа работает. Она дала уверенность в том, что можно брать кредиты в банках под достаточно понятный процент, а не под какой-то очень высокий, которые не может оплатить даже бизнес. И создала понимание, что для получения кредитов необходимо предоставить прозрачную отчетность. Теперь с нетерпением ожидаем вступления в силу нововведений о расширении программы на лизинг и ФЛП.

-- Большого искажения конкуренции на рынке эта госпрограмма не несет?

-- Она, наоборот, уровняла банки. Потому, что теперь в каждом банке можно взять кредит по одинаковой ставке. И тут на первый план выходит профессионализм: банки начинают уже конкурировать не просто ценой, а очень многими факторами.

-- Как вы оцениваете отмену Нацбанком долгосрочного рефинансирования?

-- Позитивно. Каким-то банкам она была полезна в разгар COVID, сейчас рынку это уже не нужно. ОТП Банк не брал рефинансирования и не пользовался им. У нас была одна или две тестовые сделки, для того чтобы иметь отработанный план действий в случае какого-нибудь суперкризиса. Как есть план эвакуации во второй офис или план второй серверной, так же есть и план получения финансирования. Потому и протестировали рефинансирование, чтобы оценить доступность механизма.

-- А процентный своп от Нацбанка тестировали?

-- Свопом не пользовались и не планируем.

-- Планируете ли инвестировать в землю или как-то иначе воспользоваться возможностями в связи с открытием рынка земли?

-- Так как рынок земли только начинает работу, есть ожидания, что цена на нее будет расти в догосрочной перспективе. Но для банковского кредитования это может стать значительным сегментом только после допуска на рынок юридических лиц.

-- Еще одна возможность – "Большое строительство" с бюджетом в 130 млрд грн. Вы кредитуете автодорожные компании?

-- Понемногу. ОТП Банк консервативно раскладывает ресурсы по всем отраслям. Я вижу, что пока очень большая концентрация и очень жесткая конкуренция в ритейле, но МСБ бизнес более доступен.

-- МСБ в вашем представлении это какой диапазон: от ФЛП и до?

-- ФЛП – сложный вопрос. ФЛП-фермер – это одно, а ФЛП в IT или консультант — обычный наемный работник. Поэтому у банка есть два основных сегмента: физлица, которые не ФЛП, и юрлица. ФЛП мы обслуживаем как юрлиц, но не создаем какого-то отдельного предложения и так далее.

МСБ это то, куда мы смотрим с точки зрения диджитализации и большего кредитования, максимально удобного открытия счета онлайн, подписания депозитов онлайн, и процедуры овердрафта.

-- Как оценивается кампанию по добровольному декларированию? Уже есть какие-то результаты по клиентам вашего банка?

-- Сначала я был разочарован, потому что есть нормальная инициатива, но она не идет. Я думал, что есть проблема в банке, в процессе и так далее. А потом проанализировал и понял, что нет достаточного стимула. Поясню. Это сделка между двумя сторонами: у одной есть деньги и она должна их как-то задекларировать, а другая сторона мотивирует. Мотив государства – получить или приток денег в инвестиции, или уплату дополнительных налогов.

В чем идея амнистии? Сторона, у которой есть деньги, может задекларировать неоплаченные налоги, заплатив 19,5% (налог на доходы физлиц и военный сбор – ИФ). Если ставка амнистии 7%, то это будто бы выгодно. Но люди думают не так. Дивиденды в Украине облагаются на уровне 9%. Предприниматели платят еще меньше – 5%. Если сравнить 7% и 5%, то уже не так выгодно.

Поэтому возникает вопрос: ради чего идти на налоговую амнистию? Для того, чтобы добровольная декларация заработала, не хватает мотива декларантов. Нужно или продемонстрировать цель, зачем это делать, или показать, что за недекларирование доходов наступает ответственность.

-- Ваши коллеги-банкиры жаловались, что на банки фактически возложилио тветственность за то, чтобы проверять законность декларируемых средств.

-- Я изначально тоже думал, что проблема в этом, что есть вопросы по финмониторингу. Но если бы стояла очередь желающих, мы бы что-то с этим сделали. А когда есть несколько желающих что-то принести, это — не процесс.

-- Ваш прогноз депозитных и кредитных ставок до конца этого года и на следующий год?

-- Сейчас весь мир обсуждает, что инфляция – долгосрочная, что все больше будет зажиматься монетарная политика в развитых странах. Уже анонсировали, что с середины 2022 года базовые ставки центробанков будут расти. В таком окружении ожидать снижения ставки очень тяжело.

-- А повышения легко?

-- Делать прогнозы – это самое неблагодарное. Пока мой прогноз в том, что нет предпосылок в мире для того, чтобы ставки снижались.

-- А повышение ведущими центробанками своих ставок как-то может отразиться на курсе гривни? Или в Украину сейчас не такой большой поток внешних денег инвесторов, чтобы она была сильно зависима от этих качелей?

-- Существующая инфляция дает и будет давать увеличение притока инвестиций в Украину в результате роста цен на стратегические товары. Есть глобальные прогнозы, что инфляция продержится еще какой-то период времени. Тогда получается, что приток в номинале денег в Украину точно не уменьшится. Мне кажется, что для курса даже больше плюсов, чем минусов, если не принимать во внимание геополитику.

-- Как мы поняли, на следующий год вы не ожидаете каких-то резких пертурбаций с экономической точки зрения?

-- Страна будет развиваться, а экономика – расти. Вопрос – какими темпами. Я думаю, нам необходимо решение на государственном уровне, как ускорить темп роста ВВП, как стимулировать спрос и потребление, как привлекать на рынок все больше долгосрочных инвесторов.

Часть первая