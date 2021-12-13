Глава правления ОТП Банка: Мы идем по плану удвоить баланс за 4 года

Эксклюзивное интервью главы правления ОТП Банка Владимира Мудрого агентству “Интерфакс-Украина” (первая часть)

Текст: Дмитрий Кошевой, Анна Говоруха



-- В 2020 году вы сделали достаточно громкое заявление о том, что планируете удвоить валюту баланса за четыре года – до 2023. С тех пор много всего поменялось: и Covid-19, и реакция на этот Covid-19 со стороны мировой финансовой системы в виде закачивания рынка деньгами, и много других событий произошло. Где вы сейчас находитесь в выполнении этого плана? Планируете ли пересматривать его?

-- Когда мы в не самый лучший год, 2020-й, стали заявлять о том, что у банка планы такого роста, все остальные планировали +10-15% максимум. Но сейчас всё показывает, что наш прогноз был правильный: рост кредитного портфеля ОТП Банка за 2021 год больше 40%. Он в топе по кредитованию юридических лиц. Физлица тоже растут, хотя и не с такой скоростью, как мы бы хотели, но общий рост – почти 40%. Так что мы очень хорошо идем в соответствии с планом.



-- С такими темпами в 40% вы задачу удвоения выполните досрочно

-- Всегда нужно понимать, что у тебя есть база сравнения. То есть +40% – это к базе 2020-го года, а дальше нужны еще большие объемы.



-- Благодаря чему удалось нарастить эти 40% в текущем году? Это отложенный спрос, ваши конкурентные преимущества на рынке?

-- Сегодня мы отмечаем рекордный рост кредитования юрлиц за последних 8 лет. В целом рынок ведет себя очень хорошо за счет трех факторов. Первый – это отложенный спрос, а второй – то, что год начинался с достаточно низкой инфляции и низкой процентной ставки Нацбанка. Это вселяло оптимизм во многих инвесторов, которые говорили, что при таких ставках уже можно идти в более длинные проекты, кредитоваться под инвестиционные инструменты.

Третий фактор – это финансирование бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", на начало декабря – на 75 млрд грн. За счет поддержки правительством цен на кредиты и прозрачных условий их получения, госпрограмма стимулирует общий спрос со стороны юридических лиц. Кроме того, на рост повлияла экономика, в частности, развитие корпоративного бизнеса и бизнеса физических лиц.

У ОТП Банка получается наращивать портфель и за счет того, что он позиционирует себя как "банк – кредитный эксперт". Мы концентрируемся на кредитовании, а не на транзакционном бизнесе. Вся стратегия банка на это направлена. Широкий спектр кредитных продуктов, которые есть в ОТП Группе с учетом лизинга, дает нам возможность так быстро развиваться. У нас под каждый сегмент и под каждого клиента есть кредитный продукт, начиная от точек продаж в магазинах бытовой техники до корпоративного бизнеса и инвестиционных проектов.



-- Некоторые банки воспользовались тем, что аграрный сектор так сильно вырос. Были ли у вас такие прорывные направления?

-- По аграрному сектору у банка достаточно много проектов, в частности, в августе подписали кредитный договор на 750 млн грн с группой агропромышленных компаний Risoil S.A. на строительство нового терминала. Есть крупная сделка, по которой банк рефинансировал кредит в одном из восточноевропейских банков на более выгодных для заемщика условиях. Но в целом в этом году у нас очень разносторонние проекты, и эта диверсификация дает возможность расти и держать кредитный риск на достаточно низком уровне.



-- Вы пока не заметили каких-то тревожных сигналов? Вчера одной из главных новостей было то, что рост ВВП замедлился в третьем квартале до 2,4% с 5,7% во втором.

-- Я давно уже говорю, что наш прогноз роста 4% в год – это очень мало. Он говорит о том, что экономика очень медленно развивается. Если рост мировой экономики в следующем году должен составить 6-6,4%, а мы прогнозируем 4% – то мы медленнее, чем Европа, хотя у нас база сравнения намного ниже, чем у них. Так что по макротемпам развития хотелось бы больше. Но, как минимум, это не падение.

Еще одна проблема — это инвестиции. Очень много обсуждается, что инвестиции из-за рубежа к нам не приходят, не приносят новые технологии, и как бы мы тут, как банки, не старались, все-таки инвестиций нет. Есть, например, стимулирование ИТ-сферы, но для инвестора, особенно производственного, нет стимула заходить в страну.

Есть внутренние инвесторы, у которых есть деньги. Они понимают, как работать на рынке, но этого, как по мне, недостаточно. Нужно больше привлекать новых. Тем более, что есть глобальная проблема с supplying-chain (цепочкой поставок) и Украина, находясь на довольно близком расстоянии к Европе, могла бы получить новые инвестиции: и экономику поднять, и ускорить рост ВВП.



-- У вашего материнского банка, наверняка, хорошая история обслуживания таких инвестиций, так как в свое время Венгрия воспользовалась такой возможностью.

-- Я и сейчас вижу много венгерских новостей о том, что подписываются новые и новые контракты по открытию заводов. Так, в январе 2022 начинается строительство нового завода по производству электрокаров BMW в Венгрии.

Открывают завод в Венгрии и китайцы, потому что им нужно быть ближе. У нас же нет инвестклимата, и это, считаю, одна из основных проблем.



-- В своем прогнозе наращивания активов вы рассчитываете только на органический рост? Или все же могут быть какие-то поглощения? Мы видим, что в последнее время этот рынок оживился.

-- Рост, который банк анонсировал, органический. Если учитывать неорганический, то он будет еще больше. С точки зрения неорганического роста, ОТП Группа за последние несколько лет купила достаточно много банков. Последнее приобретение – еще один банк в Албании.

Группа смотрит на другие возможности, но даже то, что сегодня на рынке есть, все-таки небольшие покупки. Мы же проанализировали очень много историй различных слияний и поглощений и пришли к выводу, что они окупают себя, только если в результате серьезно наращивается доля рынка.

Еще один фактор, который мы рассматривали, с этой точки зрения, что нашему банку, возможно, не хватает транзакционности. Однако по результатам анализа пришли к выводу, что это — другая бизнес-модель и другая стратеги, потому предпочли фокусироваться на своей стратегии, а не на диверсификации.

Поэтому неорганический рост сегодня не находится в приоритете.



-- Вы упомянули уже о доле на рынке. ОТП Банк в первой 10-ке по размеру активов. Вас это место устраивает или есть цель войти в первую 5-ку?

-- Банк все-таки больше смотрит на эффективность, и по этому показателю — один из самых эффективных банков в стране. Быть в топ-5, топ-3 — конкретной задачи нет. К тому же мы себя сравниваем с коммерческим сектором и, особенно, с иностранными банками. Так вот если посмотреть в этом контексте, то ОТП Группа — вторая иностранная группа на рынке. –



-- Как Вы сейчас оцениваете конкуренцию на рынке? Насколько она честная, насколько ключевыми являются вопросы эффективности, профессионализма, кадров, технологий, а не другие факторы, например, доступ к госресурсу?

-- Стратегия группы больше идти на рынки, которые трансформируются, особенно в страны СНГ, там группа развивается. Это Восточная Европа, Украина, Россия, Узбекистан. Она несет "европейскость", иностранный подход на эти рынки, и в этом ее миссия. При этом очевидно, что этот рынок – все-таки не Германия и не Англия: постоянно изменяющийся, с множеством процессов, которые не отстроены. Но ОТП Группа привносит принципы, которые должны быть в банковском деле, и которые дают возможность долгосрочно планировать отношения, особенно, с корпоративными клиентами. И в этом мы видим свою силу. Так как это идет с самого верха, то ОТП Банк себя позиционирует как такой best local rooted international bank – лучший прижившийся иностранный банк. Для нас конкуренция всегда плюс-минус понятная, потому что мы работаем в секторе, который пытается быть максимально прозрачным, и этого сектора с развитием страны становится все больше. В этом — логика.

С точки зрения того, что конкуренция стала более честной – да, после чистки банковской системы. Все говорят, что это чистка, а для меня это – наведение порядка, понятного в финансовом мониторинге и в корпоративном управлении, когда есть правильная оценка бизнес-модели, стресс-тестирование на регулярной основе, повышение требований к капиталу и быстрое реагирование, если у какого-то банка что-то не то происходит. За счет корпоративного управления и финансового мониторинга рынок сам себя сразу же уравновесил, и конкуренция стала намного более прогнозируемой.



-- А не пережал Нацбанк с требованиями? Не это ли давление на традиционные банки дает возможности для необанков, финансовых компаний и других форм борьбы за клиента? Не проигрывают ли банки конкуренцию за счет повышенных требований? Мы знаем жалобы клиентов на излишний, по их мнению, финансовый мониторинг, дополнительные требования при выдаче кредитов?

-- Всегда можно найти какие-то маленькие недочеты в большом хорошем процессе. Это вопрос того, что всегда нужно улучшаться и идти дальше. Но, в общем, я бы не сказал, что требования в финмониторинге не дают развиваться банку, заставляют пересматривать свою стратегию. Если кто-то своим конкурентным преимуществом считает возможность интерпретировать требования финмониторинга, то ОТП Банку это неинтересно.



-- О необанках. Планируете ли запускать свой?

-- Не планируем, так как бизнес-модель необанков все-таки остается под большим вопросом, даже в крупных иностранных банках. Я думаю, что необанки больше показывают путь и цель, куда нужно дойти, если у тебя будет настолько гибкая структура, правильно отстроенное ИТ и правильное отношение к клиенту. Этого, в принципе, можно добиться и тут.

У нас говорят, что намного проще создать с нуля, чем перестроить. Но как по мне, это — местный менталитет — каждый раз, когда нужно что-то улучшить, говорить: давайте все снесем и построим снова. А вся Европа живет тем, что сохраняет наследие – 100-летнее, 200-летнее. Им просто нужно правильно управлять.

Идеология ОТП Банка в том, что мы видим, что можно сделать лучше и пытаемся туда дойти. Да, такие большие банки, как наш, трансформировать не так просто и быстро, но это точно с отдачей для клиента и акционера за счет стабильности и доверия.



-- У вас большая группа: и лизинговая компания, крупнейшая на рынке, и одна из старейших компаний по управлению активами, и пенсионный фонд. Намерены оставаться в нынешних масштабах или добавлять еще новые направления? Например, страховой компании у вас нет.

-- У нас в группе была страховая компания, ее продали в 2008 году и после этого не создавали.

ОТП Группа будет оставаться диверсифицированной и это правильно, т.к. дает возможность быть гибкими. Можно сказать, что лизинг мы запустили по принципу старт-апа: создали фокусированную команду, которая занимается только лизингом – одним продуктом. Это дает ей большую фору в плане того, что каждый день эта команда думает только про лизинг. Тогда как в банке, с одной стороны, платежи, с другой – форвардные операции, с третьей – кредитование, и нужно выбирать приоритет: что важнее сегодня, завтра и как это соотносится со стратегией. Каждый раз клиенты говорят – а можете еще в банке запустить такую услугу? А такую?

У нас большие планы роста по лизингу, в этом году уже наблюдается стремительный рост портфеля. Там тоже широкий спектр – оборудование, вагоны, агротехника. В Украину рано или поздно придет это европейское отношение, что машину можно брать не в кредит, а в лизинг. Думаю, лизинг личных автомобилей будет следующим этапом развития.

К тому же лизинг – это все-таки инвестиции, капиталовложения – то, что нужно экономике. Очень хорошо, что лизинг добавили в госпрограмму "5-7-9%". Мне кажется, что благодаря этому составляющая инвестиций в программе "5-7-9%" тоже должна вырасти.

(Компания по управлению активами) "ОТП Капитал" тоже растет достаточно быстро и по количеству клиентов, и по портфелям. Очень многие не понимают, что такое фонды, особенно фонд в гривне и ищут альтернативы. Этот продукт до сих пор не стал массовым на рынке, но при этом прирост есть.

Кроме того, мы очень хорошо прирастаем в пенсионном фонде по количеству клиентов и объему управления. У нас уже не один ПФ под управлением, мы взяли и другие пенсионные фонды.



-- А финансовая компания, торговля ценными бумагами? Вы первыми стали предлагать торговлю иностранными ценными бумагами через банк.

-- Да, ОТП Банк до сих пор единственный на украинском рынке предлагает клиентам доступ к ценным бумагам на международных биржах как банк-брокер и уже приобрел их для них на сумму порядка $5 млн. Рекорд на сегодня – 30 сделок в неделю. Хотим, чтобы минимум 50% наших клиентов в premium и private banking попробовали все-таки покупку ценных бумаг мировых брендов.

Почему? Инфляция в долларах – 6% в год. Я разговариваю с клиентами, они жалуются, что вот в ОТП Банке ставка по депозиту в долларах 0% годовых. Люди до сих пор ментально не могут понять, что доллар обесценивается каждый день. Потому мы понимаем, что клиентам нужно дать какое-то решение.

Мы смотрим на Болгарию, где минусовая процентная ставка – т.е. клиенты платят за то, чтобы хранить евро на своих счетах. Для украинцев это — что-то новое, так как есть еще банки, которые готовы платить 1-2% на остатки в валюте, но все равно эта история скоро закончится. У банка каждый доллар на счету стоит денег, так как есть, как минимум, отчисления в Фонд гарантирования вкладов, да и в целом большой вопрос, куда этот доллар вкладывать.

Поэтому банк и вышел с таким продуктом: если у вас есть валюта и она обесценивается, то в Украине есть возможность не только купить недвижимость, но и вложить в ценные бумаги на мировых рынках. И сейчас мы видим – количество сделок постоянно растет, и клиентов становится все больше.



-- Там иностранные бумаги и ОВГЗ? Или все-таки ОВГЗ больше?

-- ОВГЗ мы предлагаем клиентам очень давно, но сейчас в иностранной валюте очень редко проходят аукционы, и доходность там тоже невысокая. В рейтинге первичных дилеров по покупке ОВГЗ ОТП Банк занимает то первое, то второе место.

Так что мы предлагали клиентам ОВГЗ, но когда увидели, что предложение очень маленькое и бывает очень редко (в евро – раз в квартал, в долларах – два-три раза в квартал), то стали разрабатывать предложение по покупке для них ценных бумаг в инвалюте на международных биржах.



-- Это будет массовое предложение?

-- Я вижу две модели работы с этими ценными бумагами. Первая – то, что сделал Тинькофф банк в соседней стране, где фактически каждый таксист может торговать ценными бумагами даже на $10. Но для меня это больше игра в казино, потому что заработать на $10 нереально, хотя и держит тебя в адреналине и дофамине.

Второй подход все-таки более правильный: для тех, кто готов – это инструмент защиты от обесценивания сбережений, который, одновременно, дает хорошую доходность. Передовые инвесторы говорят, что если ты решился инвестировать, твоя задача уйти от соблазна продавать эти ценные бумаги, следить за новостями и пытаться быть экспертом. А надо выбрать какую-то нишу, в нее инвестировать и попытаться хотя бы 3-5 лет не заниматься куплей-продажей исходя из того, что есть. Мы больше смотрим на такую бизнес-модель.

Рынок настолько сейчас развит, что не нужно выбирать одну компанию. Есть ETF – биржевые индексные фонды, которые говорят: мы привязаны к медицине или к технологиям, или к индустриальному сектору, или к туристическому бизнесу. И вы определяете, в какой сектор хотите инвестировать, а профессионалы за вас это делают.



-- Вы пока торгуете на иностранных биржах. Но вот Альфа Банк активно заводит все эти инструменты в Украину. Наверное, в надежде, повторить российский опыт и создать ликвидность на внутренних биржах.

-- Когда количество бумаг внутри страны будет больше – ОТП Капитал сможет сказать: смотрите, у нас есть большой опыт управления и создания подобных фондов и мы будем гарантировать доходность клиенту все равно выше (чем если бы он торговал сам – ИФ). То есть будем доводить уровень развития до Wealth Management: если вы нам доверяете деньги, то сами внутри продаем-торгуем, т.к. у нас работают специалисты, которые понимают, как этим заниматься. В результате вы получаете доходность не меньше определенного уровня. Это то, что мы и так сейчас делаем с "ОТП Капитал".

И другой вопрос – в налогообложении. Мы предоставляем максимальную линейку всех продуктов с ценными бумагами: будем предлагать покупку за рубежом, в валюте и услуги налогового агента. Если вы хотите, чтобы все было правильно, то вам нужен налоговый агент при инвестициях за рубеж.

Конечно, если бумага будет тут, на рынке, и она будет ликвидной, то это упростит налоговые и валютные вопросы. Но сейчас основной вопрос этого рынка – отсутствие ликвидности. Как только будет ликвидность, мы точно так же будем одними из первых, так как инфраструктура для этого есть, понимание есть и специалисты тоже есть.