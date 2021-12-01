ВИЧ-инфекция передается в основном половым путем, инъекционные наркотики - это история из 90-х - глава представительства AHF Ukraine

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава представительства Фундации АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) Ярослава Лопатина рассказала, как изменились пути передачи ВИЧ/СПИД, почему лица в 30-40 лет более уязвимы по сравнению с молодежью, почему семейные врачи не лечат СПИД, как пандемия COVID-19 повлияла на распространение ВИЧ/СПИД и почему ВИЧ-инфицированные девочки являются одной из наиболее уязвимых категорий

Автор: Анна Левченко



- Ранее основным путем распространения ВИЧ/СПИД считались инъекционные наркотики. Какой наиболее распространенный способ распространения ВИЧ сейчас? Что изменилось?

- В настоящее время в подавляющем большинстве случаев – и в Украине, и в мире – ВИЧ-инфекция передается половым путем. Инъекционные наркотики – это, скорее, история из 90-х годов, происходящая на постсоветском пространстве, когда не было никаких программ профилактики, когда плохо понимали, что такое наркомания, и пытались с ней бороться репрессивными методам. Сейчас количество случаев такой передачи существенно снизилось. При этом у нас существует очень серьезная стигма и к потреблению наркотиков, и к ВИЧ-инфекции, и к сексу вообще. Поэтому люди часто пытаются объяснить распространение ВИЧ какими-то внешними факторами, а не собственным поведением.



- Если говорить в целом, то количество случаев выявления ВИЧ-инфекции за последние пять лет снизилось или выросло?

- Осталось приблизительно на том же уровне. Если мы посмотрим на цифры Центра общественного здоровья (ЦОЗ), то они показывают: каждый год выявляется порядка 14-15 тыс. новых случаев заболевания. Поэтому можно говорить о некоей стабилизации темпов распространения. Если говорить с точки зрения биологии, то все люди (98-99%) одинаково чувствительны к ВИЧ. С точки зрения поведения – нет, люди нестабильны. Сегодня они своим поведением подвергают себя риску, завтра - нет.



- Какой самый надежный способ защиты от ВИЧ-инфекции?

- Если мы говорим о населении в целом и конкретно о сексуальном контакте – это презерватив. Вместе с тем молодые люди боятся, в первую очередь, незапланированной беременности, поэтому регулярно используют презервативы. Когда этот страх уходит, люди взрослеют, у них меняются приоритеты, они уже не боятся беременности, поэтому их поведение может поменяться с безопасного на опасное, они перестают использовать презервативы. Тогда человек попадает в зону потенциального риска получения ВИЧ-инфекции.



- То есть отличия между людьми, условно говоря, 20-25 лет и 40-50 лет в плане культуры безопасного секса?

- Это гипотеза. Для того, чтобы ее подтвердить или опровергнуть, нужно провести исследование. Тем не менее, мы видим, что, согласно статистике, процент ВИЧ-позитивных среди людей до 24 лет очень небольшой. В основном ВИЧ-инфекция выявляется у представителей возрастной группы 30-40 лет. Чем больше человек живет, тем больше у него сексуальных партнеров, тем выше шансы заразиться. В последние годы наблюдаются некие подвижки в сторону сексуального образования, однако системного подхода к решению этого вопроса на государственном уровне до сих пор нет. Впрочем, некоторые организации активно занимаются этой проблемой. Например, наш Фонд AHF говорит об этом не только с молодыми людьми, но и со взрослыми, в частности с медицинскими работниками. В этом контексте быстрое и надежное тестирование на ВИЧ-инфекцию – один из приоритетов. Оно подразумевает не только забор крови из пальца на анализ, но и проведение полноценного консультирования, в том числе для выявления поведенческих рисков получения инфекции в дальнейшем. Задача консультанта – помочь изменить поведение с опасного на безопасное, предварительно выявив эти риски. Зачастую этого не происходит. Наши медицинские работники вообще не говорят с людьми о сексе. Разве что гинекологи спрашивают о количестве сексуальных партнеров, беременностей и абортов. Но если пациент придет к семейному врачу, тот никогда не задаст ему вопросы на эту тему.



- Почему?

- Потому что не знает, как. Это весьма чувствительная тема. Для медицинских работников мы в этом году проводили вебинар, где объясняли, как и что спрашивать у пациентов об их сексуальной жизни. Делать это нужно тактично, не используя стигматизирующую лексику, чтобы никого не обидеть. В ответ на прямой вопрос, был ли у мужчины секс с другим мужчиной, тот может ответить нет, даже если на самом деле был. Лучше использовать более нейтральную лексику. Например, спросить, знает ли человек о ВИЧ-статусе своих сексуальных партнеров. Это слово подразумевает людей обоих полов, поэтому пациент будет чувствовать себя более комфортно и сможет открыться своему врачу, сообщив, что среди его партнеров были не только женщины.



- Какие изменения произошли в тестировании и терапии за последние годы?

- Очень сильно изменилось отношение к быстрому ВИЧ-тесту. Это не инновация – он существует более 20 лет, однако даже при наличии такой опции уровень доверия к быстрому тестированию на протяжении многих лет оставался невысоким. Вся медицинская система работала по шаблону, ориентируясь исключительно на данные внутривенных ИФА-тестов. Почему-то считалось, что простой и быстрый метод не может быть достоверным.

Одной из наших задач является закупка, распространение и популяризация таких быстрых тестов в Украине в партнерстве с медицинскими учреждениями. Мы регулярно доказываем, что он имеет преимущества, потому что, согласно статистике, около 30% процентов людей, которые сдавали обычный тест, впоследствии не возвращались за результатом. В данном случае человек может узнать о своем ВИЧ-статусе сразу и буквально в тот же день начать курс АРТ-терапии



- Прямо у семейного врача?

- Сейчас этим занимаются врачи-инфекционисты. В перспективе семейные врачи тоже смогут это делать, но, как правило, не хотят. Но это не является серьезной проблемой, поскольку пациенты сами не против ходить в специализированные лечебные учреждения. Во-первых, там существенно меньший градус стигматизации, чем в обычных поликлиниках, особенно среди младшего и среднего медперсонала. Во-вторых, там более высокий уровень подготовки. В-третьих, это вопрос доверия. К сожалению, сохранение тайны диагноза в нашей стране является проблемой, особенно в небольших городах, где вероятность нарушить конфиденциальность о положительном ВИЧ-статусе пациента достаточно высока.



- Как вообще эта система работает?

- Пациент идет к инфекционисту, тот заводит на него медицинскую документацию и в индивидуальном порядке определяет частоту дальнейших обследований. Если проблем со здоровьем нет, достаточно приходить раз в полгода для осмотра и получения АРТ-препаратов.



- Этих препаратов достаточно в Украине?

- Да, препаратов достаточно, и любой человек с ВИЧ-инфекцией может получить лечение. Есть некоторые проблемы с логистикой закупок, когда в некоторые регионы партии препаратов поступают с перебоями. Это не приводит к тому, что человек может лишиться лечения, но иногда ему приходится посещать врача чаще, поскольку пропускать прием препарата даже в течение одного дня крайне нежелательно. Как ни странно, в данном случае помогли карантинные ограничения из-за COVID-19: препараты начали отправлять курьерской доставкой, что помогает пациентам экономить время и деньги.



- ВИЧ не делает исключений ни для кого. 30 лет назад весь мир потрясла новость о смерти одного из самых известных музыкантов Фредди Меркьюри. Изменилась ли что-то с тех пор? Позволила ли АРТ-терапия снизить уровень смертности от ВИЧ?

- Когда умер Фредди Меркьюри, лечения не было вообще. Если человек не будет принимать лечение от ВИЧ-инфекции сегодня, он тоже умрет, и эта смерть будет столь же мучительной, как и 30 лет назад. Своевременно определив свой статус и регулярно принимая АРТ-терапию, он сможет прожить столько же, сколько прожил бы без ВИЧ. А по мнению некоторых экспертов - даже дольше, поскольку эти люди постоянно находятся в поле зрения медиков. При условии лечения в медицинском плане ВИЧ-инфекция перестала оказывать существенное влияние на жизнь людей, в отличие от социального аспекта. Известие о ВИЧ-инфекции, как правило, сопровождается большим стрессом, человек испытывает страх, растерянность, отрицание и нуждается в поддержке. Поэтому важно, чтобы у него была возможность обратиться за ней и он об этом знал.



- Кто оказывает такую поддержку, социальные работники?

- Сотрудники профильных организаций, прошедшие специализированную подготовку. Это может быть как штатный сотрудник, так и внештатный. Я бы определила эту специальность шире: не социальный работник, а консультант. Мы в Фундации Анти-СПИД США активно поддерживаем этот компонент, заключая договоры с лечебными учреждениями.



- Оплачивает ли Национальная служба здоровья Украины такое лечение?

- Конечно. Есть специальный пакет "Лікування ВІЛ-інфекції", в рамках которого все заинтересованные учреждения получают средства на предоставление медицинских услуг. На ту поддержку, психологическую, социальную, о которой мы только что говорили, а также на сбор статистических данных, деньги приходится искать из других источников. Наша организация и другие подобные ею занимаются, в частности, привлекая внебюджетные средства для подобных нужд.

Этого, к сожалению, недостаточно, и центры, ранее занимавшиеся эпиднадзором, сегодня уже не могут оплачивать работу ответственных за соответствующие задачи сотрудников. Это серьезная проблема, которая будет усугубляться с каждым годом.



- У пациента с ВИЧ могут быть проблемы с получением медицинских услуг по другим заболеваниям? Например, есть ли вероятность, что ему откажут в удалении аппендикса на основании информации о его ВИЧ-статусе?

- Есть. Не такая высокая, как раньше, но есть. Недавно к нам на "горячую линию" обратился пациент, он нуждался в несложной операции, которую ему под разными предлогами не хотели делать. Благодаря сопровождению нашей сотрудницы удалось найти такую возможность и сделать это бесплатно. Но это лишь часть гораздо более широкой проблемы восприятия ВИЧ в обществе в целом. Уровень стигматизации инфицированных людей с годами, к сожалению, не снижается.



- Есть ли принципиальные различия между ВИЧ-инфицированными людьми разных полов?

- Совместно с организацией "Позитивні жінки" мы проводили исследование среди девочек-подростков 15-17 лет, поскольку это наиболее уязвимая группа. Часть опрошенных родилась с вирусом, часть получила его половым путем уже в подростковом возрасте, как правило, в результате сексуальных отношений с близким окружением, иногда против их желания. Большинство респонденток из обеих категорий вместе с диагнозом получили серьезные психологические травмы, которыми, как мы выяснили, никто не занимается. То есть лечением – занимаются, а психологической поддержкой – нет. Это не позволяет им вырваться из этой среды, преодолеть социально-материальные условия, в которых они вынужденно оказались, и в то же время способствует развитию стигмы в окружении. Девочки делились историями, когда им отказывали в посещении школьных мероприятий из-за диагноза. Например, одну из девочек на каникулах отказались взять в лагерь вместе с одноклассниками. Чтобы улучшить их жизнь, в рамках инициатива "Дівчата діють" мы разработали программу по развитию жизненных навыков, в которую входят сексуальное воспитание, профилактика насилия, суицидов и наркотиков.



- Есть ли подобная программа для мальчиков?

- Конкретно эта программа пока что акцентирована именно на девочках, но в перспективе может быть легко адаптирована и под мальчиков соответствующего возраста. Дело в том, мальчики сталкиваются практически с теми же проблемами, что и девочки. Это касается и сексуального насилия, но это настолько закрытая и табуированная тема, что о ней никто ничего не хочет говорить.



- Как на ситуацию с ВИЧ повлияла пандемия COVID-19?

- Пандемия в целом повлияла на систему здравоохранения и предоставления медицинских услуг в странах с низким и средним уровнем дохода. В двух третях стран в связи с COVID-19 была нарушена процедура оказания и получения медуслуг, связанных с ВИЧ. В 2020 году, с апреля по май, количество пройденных ВИЧ-тестирований сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Примерно такая же ситуация наблюдалась и в Украине, что естественно, поскольку медучреждения принимали только по записи. Но тест на ВИЧ должен быть простым и безбарьерным. Вместе с тем сегодня мы могли бы использовать возможности, которые предоставляет пандемия. Например, мы могли бы предлагать пройти тест на ВИЧ людям, которые обращаются за помощью при коронавирусе. Особенно, учитывая тот факт, что для людей с ВИЧ, которые не знают о своем статусе и не принимают АРТ, COVID представляют гораздо большую опасность.



- Что бы вы сказали тем, кто сомневается и боится пройти тестирование?

- Своевременное тестирование поможет сохранить ваше здоровье и жизнь. Если вы вовремя приступите к лечению - антиретровирусной терапии в случае выявления ВИЧ, вы получите все шансы на долгую и полноценную жизнь.