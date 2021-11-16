В приватизации критично важно, чтобы все знали всё - глава ФГИ

Эксклюзивное блиц-интервью главы ФГИ Дмитрия Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина" после аукциона по продаже столичного "Электронмаша"

Автор: Дмитрий Кошевой

-- ФГИ в пятницу провел аукцион в "Прозорро. Продажи", на котором цена столичного "Электронмаша" выросла с 66,77 млн грн до 970 млн грн. За объект боролось 22 покупателя, однако лучшую цену предложило малоизвестное "Лортен Груп". Почему здесь удалось добиться такого числа участников и роста цены, а на недавней продаже "Большевика" за 1,429 млрд грн покупателей было всего трое, а объект подорожал лишь на 3%?

-- Фонд госимущества делает свою работу каждый день. В первую очередь, чтобы информация про все преимущества и возможные обременения актива была полностью раскрыта в инвентаризациях и аудитах, а также, чтобы все потенциальные участники аукциона были в равных условиях. Наш принцип - "все знают всё". Для этого и есть: веб-сайт с виртуальными комнатами данных, куда выгружена вся информация про объект, рассылка потенциальным инвестором и макетирование. Потому что для меня наиболее важным показателем является не столько цена, сколько количество участников аукционов. С момента прихода новой команды среднее количество участников аукционов малой приватизации выросло с 2,2 в 2019 году до 4,8 на сегодня. Не одиноки случаи, когда в аукционах и 22 покупателя, и 28. И тогда в Киеве на Окружной цена растет с 66,7 млн до 970 млн грн.

Нам удалось дать сигнал рынку, и его участники поверили, что приватизация честная. Как результат, за два года прошло свыше 3 тыс. аукционов. И если в 2019 цены росли на 20%, то теперь средний рост цены – 107%.

Результативных аукционов могло быть еще больше, однако балансовая стоимость некоторых активов превышает их рыночную стоимость. Верховная Рада запретила голландские аукционы на период коронакризиса. Мы оцениваем недополученный объем в бюджет около 1 млрд грн. Законопроект, решающий эту проблему, находится на рассмотрении в комитете экономической политики Верховной Рады. Мы надеемся, что депутаты разблокируют это как можно скорее. Важно, чтобы цена была рыночной, а рыночная она тогда, когда встречаются спрос и предложение.

Важно также понимать разницу между процедурами малой и большой приватизации. Если для малой стартовая цена - это балансовая стоимость актива, то для большой - цена изначально уже рыночная, ее определяют репутабельные советники. В случае с "Большевиком" стартовая цена была определена советником "KPMG Украина" с привлечением компаний Cushman&Wakefield, BDO Corporate Finance, Bureu Veritas Certification Ukraine и с учетом долгов предприятия на 500 млн грн. Но даже если мерить стоимость "Большевика" сотками, то "Большевик" с его 33 га был продан по цене $23 тыс. за сотку, хотя земля ему и не принадлежит.

В вопросах приватизации критично важно, чтобы все знали всё. Но основная цель - новая жизнь этих объектов после долгого нахождения в государственной собственности. Абсолютно очевидным и визуализированными являются результаты работы уже частных собственников - активы оживают, создают добавочную стоимость и рабочие места. Примеры преобразований -- элеваторные комплексы, где раньше "мыши съедали зерно", "Киевпасссервис", недействующая Львовская исправительная колония. И при этом Дунаевецкий КХП был куплен за 227,1 млн грн, Радивиловский – за 147 млн грн, "Киевпассервис" – за 230,9 млн грн, Львовская колония – за 377,5 млн грн. И это все без НДС. Недавно покупатель "Одессавинпром" заплатил 235 млн грн, хотя у общественности были сомнения, что он перечислит деньги.

Но многим запомнились только гостиница "Днепр" и завод "Большевик".

-- И все же, не смущает, что покупатель "Электронмаша" – неизвестная компания со 100 грн уставного капитала, а известные покупатели "отвалились" на намного более низких уровнях?

-- Даже в менее рискованных юрисдикциях создаются SPV – специальные предприятия для осуществления новых сделок. Потом они берут ресурс, в том числе финансовый, у материнской компании. Это общепринятые инструменты инвестирования для защиты основного капитала компаний. Это практика реализации проектов не только в странах с переходной экономикой, но и в развитых.

К тому же все, кто принимают участие в аукционе, дают залог 10% от стартовой цены – 6,67 млн грн в конкретно этом случае. Если первый не купил, то его депозит уходит в бюджет, а право купить появляется у второго. Если второй не купил, то будут повторные торги без снижения стартовой цены. На подписание договора победителю дается 30 дней и еще 30 дней -- на оплату средств после подписания.

Напомню, что ФГИ успешно провел аукционы 29 спиртзаводов на сумму 1,7 млрд грн. И были аукционы, на которых участники так разгоняли цену, что потом не платили. Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться. Депозит взыскивался в пользу государства, а объекты выставляются снова. Предприятия все равно продаются. А государство получило дополнительные 30 млн грн от депозитов - и это только с учетом аукционов спиртовых активов.

-- Какие следующие интересные объекты могут быть выставлены на продажу в ближайшее время?

-- Каждый день проходят аукционы по всей стране, мы не ко всем можем привлечь внимание. В ближайшее время планируется небольшой порт "Усть-Дунайск", нестратегические предприятия "Укроборонпрома" в Киеве, предприятия концерна "Укрспирт", гостиница "Президент-отель" и 20-го декабря ОГХК. Подготовка каждого объекта дается Фонду потом и кровью: инвентаризация и поиск пропавшего имущества, снятие арестов с активов, регистрация объектов недвижимости, внезапные судебные разбирательства. Тут важны и скорость, и качество - хотя сами объекты со временем лучше не становятся.

Возьмем тот же "Электронмаш". Это было перспективное предприятие, основанное в 1965, в 80-е оно было в расцвете, производило ЭВМ. Но когда распался Советский Союз и перестал работать промышленный шпионаж, то с ЭВМ начались проблемы. Сотрудники рассказали, что они всего на 3 года отставали от IBM. Во времена президента Кравчука, кроме "кравчучек" в стране были введены и кассовые аппараты. "Электронмаш" надеялся занять эту нишу - но качество подвело, предприниматели отдавали предпочтение более дорогим, но надежным заграничным аналогам. И на сегодня из 10 тыс. работников осталось 139, перед которыми долги больше 5 млн грн, их погасит новый инвестор. Жаль, что государство растянуло приватизацию на 30 лет. Если бы предприятие было приватизировано или акционировано 20-30 лет назад, то оно могло бы получить профильного инвестора.

Мы получаем эти объекты с боем от 96 органов управления. И состояние этих объектов - катастрофическое, в большинстве своем они наполовину гнилые. Как в "Большевике", где что-то отчуждали, что-то сдали в аренду до 2034 года. "Электронмаш" тоже пытались рейдерить. Там есть частный магазин в одном из цехов. В этом году кто-то поджег один из корпусов, взрывотехники обезвредили установленную растяжку с гранатой. Если тянуть с приватизаций таких предприятий - они сгниют окончательно.

Напомню, что есть более 3 тыс. предприятий, которые остались в госсобственности. Необходимо срочно завершить триаж: оставить государству то, что действительно стратегически необходимо (природные монополии, компании, которые исполняют функции государства или предприятия, имеющие доступ к ограниченным ресурсам или уникальным технологиям), а остальное передать на приватизацию и за 2-3 года завершить процесс, превратить непродуктивные активы в продуктивные. Для этого необходима политическая воля, пронизывающая и Верховную Раду, и КМУ.

Кумулятивный убыток государственных предприятий в 2020 году – 50 млрд грн. Антикоррупционными органами расследуется нанесение убытков в госсекторе на 80 млрд грн! В коммунистическом Китае доля госэкономики 32%, а в Украине больше 50%. Премьер летом дал поручение, но многие органы затягивают передачу объектов и саботируют, триаж не завершен. Надеемся, что с новым первым вице-премьером процесс получит новый импульс - государство очистится от источников коррупции и одновременно откроет путь для привлечения инвестиций. Так как за каждой гривной, полученной от приватизации, потом идет еще 4-6 грн дополнительных инвестиций. По тому же "Большевику" еще 3-5 лет нужно инвестировать и созидать, чтобы появились намеки на первый доход для инвестора, а чтобы окупить инвестицию, думаю, нужно еще около 10 лет.

В Киеве больше 10% территории -- промзоны. Большинство -- государственные предприятия, которые не работают по профилю. Или научно-исследовательские институты, учебные заведения, которые сдают почти все свои помещения. Директора каждый день машины меняют, а во дворах хаотично вырастают высотки.

-- Раз уж мы вспоминали гостиницу "Днепр", то каковы перспективы продажи "Президент-отеля". В плане Фонда конкурс значился на этот год.

-- Аукцион состоится, мы прикладываем все усилия, чтобы провести его результативно. Первый этап подготовки от советника по приватизации принят, осталось еще два.

Напомню, что гостиница выставлялась на аукцион в 2014 году при правительстве (Николая) Азарова, но (Александр) Турчинов остановил продажу в статусе и.о. президента. Затем правительство Яценюка пыталось продать гостиницу со стартовой ценой 330 млн грн, но ОАСК запретил из-за иска арендатора.

В 2017 году при правительстве (Владимира) Гройсмана аукцион со стартовой ценой 323 млн грн не состоялся из-за отсутствия претендентов.

Будем готовить актив на приватизацию так, чтобы аукцион состоялся.