Местное самоуправление уменьшило поддержку своих больниц – замглавы НСЗУ Татьяна Бойко

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Национальной службы здоровья Татьяна Бойко рассказала, почему местные власти уменьшили поддержку медучреждений, собственниками которых они являются, а также о реализации новых для Украины подходов к организации психиатрической помощи и помощи пациентам с туберкулезом.

Автор: Анна Левченко

(приводится на украинском языке)



- Чому ми зараз починаємо говорити про місцеве самоврядування в контексті розвитку трансформації системи охорони здоров’я?

- Ми, перш за все, хотіли поговорити про імплементацію змін на місцях. Національна служба здоров’я стала локомотивом трансформації системи охорони здоров’я. МОЗ формує політику, ми впроваджуємо. Важливу роль відіграє місцеве самоврядування. Без його залучення люди не відчують на місцях змін на краще. Адже для чого втілюються зміни в систему? Щоб кожен мешканець кожної громади отримав якісну медичну допомогу.

По-перше, органи місцевого самоврядування мають обов'язки щодо організації надання медичної допомоги в регіоні. Вони є власниками медзакладів, тобто на їх боці повноваження організовувати, реорганізовувати, перепрофільовувати заклади, а також, і це одне з головних, наймати на роботу керівників цих закладів та здійснювати капітальні інвестиції, приймати певні програми розвитку й медичні програми. Все це має велике значення при підготовці закладу до укладання договору з НСЗУ. Адже для того, щоб заклад мав можливість отримати більше контрактів, більшу кількість пакетів, а відповідно й більшу суму договору, місцева влада разом з керівником закладу має підготувати цей заклад. Крім того, за місцевим самоврядуванням залишається обов'язок оплачувати комунальні послуги, підтримувати матеріальну базу. Але, як ми побачили за два роки, підтримка з боку органів місцевого самоврядування, по-перше, дуже неоднорідна, а по-друге - вона стала зменшуватися.



- Що саме зменшується?

- Зменшується підтримка місцевим самоврядуванням своїх закладів. Ми бачимо цю негативну динаміку і нас це хвилює. В середньому по Україні допомога від місцевих органів складає приблизно 14% від усіх доходів медичного закладу. Є найвищий відсоток, показовий - це Полтавська область, там 28%. Але вони флагмани реформи, вони розуміють, чому підтримка місцевої влади важлива. А є дуже низькі відсотки, зокрема в Чернівецькій (6%) та Херсонській (7%).

Згідно зі звітами, які заклади подають нам, щоквартально про свої доходи та видатки, ми бачимо, що є власники закладів, які не оплачують своїм лікарням комунальні послуги, хоч цього вимагає закон. І таких закладів аж 101 по всій Україні.

Також є питання фінансової мотивації медичних працівників. Фінансова мотивація медичних працівників зараз в компетенції керівника медзакладу, але керівника обирає місцева влада, і фінансовий план цьому керівнику узгоджує місцева влада. І вона має контролювати, які суми він заклав на зарплату, на мотиваційний пакет, чи не має перекосів. Можу сказати, що ми зустрічаємо приклади по деяких закладах, коли керівнику узгоджують зарплату в 6-10 разів вищу, ніж у лікаря того-таки закладу. Так не повинно бути, за цим має бути контроль власника закладу – місцевої влади.



- А чи є позитивні приклади?

- Так, є приклади, коли зміна системи фінансування підштовхує до збільшення оплати праці, де спрацювали всі ланки. На сьогодні в Україні є 119 спеціалізованих медичних закладів, які вже виконали указ президента про розмір заробітної плати і вона вже перевищує у лікаря 20 тис. грн. Наведу кілька прикладів: Центр екстреної медичної допомоги Києва, де зарплата лікаря становить 44,8 тис. грн, Черкаська міська інфекційна лікарня - 43,7 тис. грн, Малинська міська лікарня ( Житомирська обл.) - 29,8 тис. грн. Є також гарні приклади, коли місцева влада приймає програму підтримки лікарів, виплачуючи їм щомісячні доплати, купуючи житло або виділяючи земельні ділянки у власність. Так залучають фахівців до роботи в закладах. Наприклад, Лозівська ОТГ на Харківщині: за ініціативою місцевої влади молодим фахівцям дають житло та гроші на адаптацію, а під час пандемії коронавірусу місто виплачує додаткову надбавку лікарям у 200%.



- Ми знаємо, що президент видав указ підвищити лікарям зарплату. Втім, ми пам’ятаємо, що концепція медичної реформи полягала в тому, що заклад отримає стільки грошей, скільки він заробив, тому просто підвищити зарплату непросто. Чи бувають ситуації, коли заклад не може підняти зарплату, бо не має відповідних пакетів? Звідки тоді брати кошти?

- Для того, аби можливо було реалізувати цей указ, в 2022 році заклади мають бути підготовлені до контактування. Завдання місцевої влади - подивитися на своїй території на всю мережу медичних закладів і щодо деяких із них прийняти управлінські рішення - щось перепрофілювати, десь докупити обладнання, десь залучити фахівців, щоб наступного року ці заклади могли укласти з НСЗУ договори на більшу кількість медичних пакетів та отримувати достатньо коштів за допомогу, надану пацієнтам. Зараз в місцевого самоврядування є можливість прийняти додаткові місцеві програми і закласти певні програми фінансової підтримки. Точно не може бути ситуації, коли закладам не вистачає коштів на оплату зарплати, а місцева влада не сплачує за нього комунальні послуги. З іншого боку, не може бути ситуацій, які ми зараз бачимо по звітах, що заклад 70%, 80%, а деякі заклади 90% коштів, які вони отримують за контрактом з НСЗУ, витрачають на капітальні видатки, при цьому не підвищуючи зарплати лікарям. Це також неприпустимо.



- Це так здається, що місцева влада з початку реформування не розуміла, що від них треба. Чому постійно виникає непорозуміння?

- Щороку, починаючи з жовтня, ми проводимо консультації в регіонах. За два роки ми об'їхали всі регіони України по кілька разів Ми збирали і збираємо великі конференції з власниками закладів, з головними лікарями, щоб пояснити, що таке контракти, як підготувати мережу. Тобто, це все відбувалось і відбувається постійно.

Цьогоріч НСЗУ запровадила кілька нових пакетів, серед яких мобільна психіатрична допомога. Ми бачимо, наскільки важливо залучення місцевої влади у надання цієї допомоги. Пакет психіатричної допомоги, яка надається мобільними командами, почав діяти з 1 липня. Ця послуга наближає психіатричну допомогу до пацієнта. Зараз в Україні контракт на цю послугу має 61 медичний заклад. В контексті місцевої влади важливо, що до складу мобільної дисциплінарної команди має входити фахівець із соціальної роботи або соціальний працівник. Його працю оплачує місцева влада. Він допомагає людині адаптуватися, допомагає з оформленням документів, з працевлаштуванням, тощо. І такий комплексний підхід дає дуже гарний результат.

Наведу кілька прикладів. Мобільна мультидисциплінарна команда працює в Вінницькій психоневрологічній лікарні ім. Ющенка. Вона виїжджає додому до вінничан, які мають розлади психіки, перебували на лікування в стаціонарі, а потім виписалися. Члени команди навчають родичів пацієнтів, як поводитися з такими пацієнтам, коли які ліки давати, а медзаклад має тісну співпрацю з місцевим департаментом соціальної політики. Так само працює мобільна мультидисциплінарна команда Маріупольської міської лікарні № 7, яка обслуговує вісім осіб із розладами психіки та поведінки. На первинній зустрічі діагностують стан пацієнта, складають план супроводу. Обов’язково зважають на запити клієнта. Виявляють з ним причини, які призвели до розладу психіки, або передували рецидиву. З’ясовують, чи є такі чинники ризику в соціальному оточенні пацієнта і допомагають відкоригувати реакції на них.



- Це нові пацієнти чи ті, які вже стоять на обліку?

- Це пацієнти, які були в стаціонарі і яких виписали. Тобто, ми забезпечуємо безперервність надання медичної допомоги. Пацієнтів не кидають напризволяще, допомагають родинам адаптуватися.

Так само змінилися підходи до лікування туберкульозу. У 2021 році заклади первинної ланки могли підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Для пацієнта це означає, що як тільки він перестає виділяти мікобактерії туберкульозу і це підтверджено лабораторно, він може лікуватися не в стаціонарі, а амбулаторно, під наглядом свого сімейного лікаря. В 2021 році 434 заклади первинної допомоги по всій Україні підписали з НСЗУ договір на надання допомоги пацієнтам з туберкульозом.

Маємо успішний досвід на первинній ланці в Шепетівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вони взяли напрямок лікування туберкульозу в пріоритет своєї діяльності, зробили акцент на дітях, а власне на групах ризику, на родинах, де є рідні хворі на туберкульоз.

Ще приклад - місцева влада в Дніпропетровській області разом з обласним Дніпропетровським клінічним лікувально-профілактичним об'єднанням педіатрії, розробили новий маршрут для пацієнтів з туберкульозом. Тепер після лікування в стаціонарі пацієнти потрапляють на первинну ланку, їх супроводжує лікар, з яким підписана декларація. Лікарі стали краще виявляти наявні захворювання.



- З якими проблемами стикаються заклади і НСЗУ при реалізації цих нових пакетів в психіатрії і по туберкульозу?

- Для того, щоб все працювало ефективно, має бути залучена місцева влада. На її боці необхідність виконати кілька важливих завдань, зокрема перше завдання - створити маршрут пацієнту.



- Який це маршрут має бути, наприклад, для пацієнта з психіатричної лікарні?

- Маршрут пацієнта має виглядати так: пацієнт пролікувався в стаціонарі (це стосується і туберкульозу, і психіатричної допомоги), далі він має бути не просто виписаний на вулицю. Маршрут закріпляється і узгоджується на рівні місцевого департаменту охорони здоров'я. Пацієнт знає, що він виходить зі стаціонару, знає, де в нього є сімейний лікар, знає, до кого звернутися і хто його далі супроводжуватиме. Це називається маршрутом пацієнта.



- Якщо повернутися до пакета з психіатричної допомоги, то в усіх областях є мобільні команди?

- Ні. Наприклад, у Рівненській області немає жодної мобільної команди.



- Чому?

- Заклади не виявили бажання законтрактуватися, а місцева влада не подивилася, що їм необхідна ця послуга, і, відповідно, не підготували свої заклади до контрактування. Тобто, система працює не скрізь, а мала б працювати скрізь. Зауважу, що на рівні госпітальної ради, на рівні місцевої влади має вирішуватися, яких видів послуг не вистачає конкретній громаді.



- Мобільна команда працює з усіма психіатричними діагнозами?

- З усіма. Вони складають план лікування і супроводу.



- Скільки має бути мобільних команд на область? Якщо в області є одна мобільна бригада, то вона все одно не охопить всю територію.

- Ми розраховували не відстань, а кількість пацієнтів і кількість населення. Тобто одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 тис. населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці може надавати психіатричну допомогу 65 пацієнтам. Разом з тим, якщо кожна з таких мобільних мультидисциплінарних команд одночасно протягом одного місяця надає психіатричну допомогу щонайменше 65 пацієнтам, то кількість мобільних команд можна збільшувати.

Хочу наголосити, що "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами" - це новий пакет, і за результатами другого півріччя 2021 року можна буде робити висновки, яку кількість пацієнтів охоплюють ці мобільні команди та яке навантаження припадає на них. Тобто оцінити потребу в цих медичних послугах можна буде, проаналізувавши дані електронної системи охорони здоров'я за відповідний період. І, звичайно, мобільна психіатрична команда - це не сімейний лікар. Їх не може бути багато. Але має бути достатньо, щоб надавати своїм пацієнтам якісну психіатричну допомогу. Загалом таку медичну допомогу за договором з НСЗУ надає 61 заклад. Найбільше їх у Сумській області - сім. У Дніпропетровській та Запорізькій областях - по чотири, у Волинській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Черкаській та в місті Києві - по три заклади.

До речі, цей проект вже кілька років реалізується в Україні Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Було п’ять пілотних регіонів, де запровадили цей пакет, аби цей досвід мультидисциплінарних бригад перейняти на рівні держави.



- Як ця робота співпадає з проектом реімбурсації психіатричних препаратів, що мав запрацювати з 1 жовтня?

- Цей проект працює з 1 жовтня. Реімбурсація й мобільні команди - це різні складові програми медичних гарантій (ПМГ). Тобто ПМГ має на меті надати якісну, доступну медичну допомогу пацієнту без загрози катастрофічних фінансових витрат від пацієнта. На наступний рік, програма "Доступні ліки" буде розширюватися певним переліком препаратів, це як еволюція ПМГ за всіма напрямками.



- Зміни в психіатричній допомозі стосуються лише дорослих пацієнтів, чи також дітей?

- У вимогах до пакету "Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами", вказано, що до складу команд має входити лікар-психіатр та/або дитячий лікар-психіатр. Тож якщо в команді працює дитячий психіатр, така команда надає психіатричну допомогу дітям. Якщо діти потребують стаціонарної психіатричної допомоги, вони її отримують в лікарнях, які мають відповідний договір з НСЗУ. Також сімейний лікар чи педіатр зі свого боку, спостерігаючи за дитиною, може виявляти ризик розвитку розладів психіки та поведінки та взаємодіяти з дитячим психіатром щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

Загалом, ПМГ має свою еволюцію, ми розвиваємо ті види медичної допомоги, які є найзатребуванішими.



- Що передбачає бюджет-2022 на фінансування системи охорони здоров’я?

- Те, що буде виноситися в зал Верховної Ради - це 157,5 млрд грн на ПМГ. Для порівняння: в 2021 році було 123,5 млрд грн, в 2020 році - 72 млрд грн, але через неочікувану пандемію COVID-19 зросло до 89 млрд грн.



- Що суттєво підвищиться?

- Пропорційно відбудеться підвищення майже за всіма напрямками. Наприклад, закладені цікаві цифри по онкології. Ми зараз бачимо, приміром, активну роботу щодо концесії медичного обладнання для онкозакладів. Для тих, хто входить в концесію, важливо бачити, що є динаміка підвищення. А ті тарифи, які є в цьому році, вже стають цікаві й приватним клінікам.



- Як ви охарактеризуєте інтерес приватних закладів: просто розмови чи конкретні контракти?

- У нас є вже контракти на онко в приватних клініках і в 2021 році, також є зацікавленість на наступний рік. Це так само як і з первинкою, яка вже в реформі більше за часом, де 30% контрактів на первинну медичну допомогу - це контракти з приватними клініками або лікарями ФОП.