Уже в 2050-х годах Украине понадобится 15 новых атомных энергоблоков – глава "Энергоатома" о меморандуме с Westinghouse

Эксклюзивное интервью врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина агентству "Интерфакс-Украина" и интернет-порталу "Энергореформа"

Текст: Нина Яворская

(приводится на языке оригинала)

- Рішення про будівництво четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС "з нуля" уже остаточне? Тобто ХАЕС-3 добудовуєте, як і було задумано раніше, а ХАЕС-4 – на новому майданчику?

- Вчора (9 вересня – ІФ) ми були на майданчику Хмельницької АЕС, оцінили поточну ситуацію. Я думаю, що буде рішення ХАЕС-3 завершувати саме так, як планувалося, зокрема з використанням усього наявного обладнання першого контуру.

Що стосується ХАЕС-4, то, на наш погляд, його краще збудувати на новому місці з новою фундаментною частиною та будівельною конструкцією під вимоги технології АР1000.

Тому ми залишимо існуючі конструкції старого ХАЕС-4 у тому вигляді, як зараз (можемо використати їх під склади, цехи, тренажер тощо), а праворуч, де є достатньо місця ще для двох енергоблоків, почнемо будувати блок з нуля за технологією АР1000.

- Інші чотири енергоблоки, згадані у меморандумі, на яких майданчиках плануються?

- По одному на Рівненській і Южно-Українській АЕС, і два (7-й та 8-й енергоблоки) на Запорізькій АЕС, там теж місце є.

- Коли орієнтовно може бути реалізовано, принаймні, проект ХАЕС-4?

- Якщо починати "з нуля", і якщо все добре, то таке будівництво триває приблизно 5 років.

Інтенсивна робота з Westinghouse вже почалася. Чергова нарада з їхнім віце-президентом відбудеться одразу після нашого інтерв’ю. Будемо обговорювати планування графіка робіт, розподіл відповідальності, дорожню карту реалізації проєкта. Сподіваємося, що до кінця цього року – я називаю оптимістичний прогноз – ми розпочнемо проєктні роботи і далі за планом швидко рухатимемося.

Фактично відлік часу пішов. Стосовно початку закладення будівництва орієнтуємося на кінець цього – початок наступного року. У 2027 році блок має повноцінно працювати на повну потужність.

- Скажіть, чому в меморандумі домовленість саме про п'ять енергоблоків? Хто проводив оцінку необхідності таких потужностей?

- Такі оцінки є. І не по п’яти, а по більшій кількості блоків. Чому це потрібно?!

По-перше, для компенсації дефіциту потужностей в енергосистемі України, який очевидно виникне найближчим часом.

По-друге, для заміщення існуючих блоків АЕС, що будуть виводитися із експлуатації в горизонті 2050 року. До того часу ми продовжуватимемо експлуатацію існуючих блоків. Міжнародна практика свідчить, що такі блоки спокійно можуть працювати 60 років і більше. Ми розраховуємо, що термін експлуатації всіх наших блоків ВВЕР1000 буде продовжено на такий строк їхнього експлуатаційного віку. Але вже у 2050-х роках Україні знадобиться 15 нових атомних енергоблоків замість нині працюючих. Враховуючи тривалі терміни будівництва і чимале фінансування, треба вже зараз про це турбуватися. По-третє, додаткові потужності в атомній енергетиці потрібні також і у зв’язку із суттєвим скороченням теплової генерації. До 2030 року нам потрібно значно зменшити її вплив на довкілля. Крім зупинення теплових енергоблоків (а їхня частка в енергосистемі є вагомою), нічого іншого не можна зробити. Ще можна замінити потужності теплової генерації за допомогою ВДЕ, але цей вид генерації є вкрай дорогим і нестабільним.

- На фоні розбудови атомної генерації хіба не йшлося і про експортні можливості?

- З 2023 року у нас з‘являться можливості експорту і роботи на європейському ринку після приєднання до ENTSO-E. Але ж у нас немає такої мети - будувати атомні енергоблоки задля експорту. Основне питання – надійне забезпечення населення та потреб зростаючої економіки України. Енергоатом – велика компанія, основа енергетики країни – також може бути драйвером економічного зростання, особливо під час будівництва нових енергоблоків. Адже це й розвиток машинобудування, суміжних галузей, десятки тисяч нових робочих місць, потужний імпульс для розвитку міст-супутників АЕС тощо.

- Про гроші. Хто має фінансувати будівництво нових енергоблоків, передусім, пілотного, який у найближчій перспективі?

- Ситуація з грошима непроста, але вирішувана. Розраховуємо на кредитні кошти та власні можливості.

Це великий успіх, що нам вдалося провести продуктивні переговори у США, де є потужний фінансовий ресурс. Ми в контакті з американськими фінустановами, у тому числі за підтримки Westinghouse. Розглядаємо можливість залучення товарного кредиту під поставки обладнання Westinghouse для будівництва енергоблоків.

До речі, обладнання фактично виготовлено, навіть не під один, а під два блоки, лежить на складах, запаковане. Це обладнання я оглядав, ще відповідні комісії на нього подивляться. Як на мене, воно у гарному стані, придатне для використання.

Не потрібно також забувати, що Енергоатом прибутковий. Ми виконуємо ПСО для підтримки низької ціни електроенергії для населення. І це нам коштуватиме близько 15 млрд грн у поточному році. Якщо з нас будуть зняті ці зобов'язання, а я сподіваюсь, що економіка прийде до такого рівня, що ми повноцінно будемо працювати на ринку, то у нас будуть додаткові кошти, які ми зможемо направляти або на будівництво, або до бюджету, з якого воно фінансуватиметься.

Що стосується малих модульних реакторів, то на сьогодні ми відчули зацікавленість у кредитуванні цих проектів з боку багатьох фінустанов. У США ми зустрічалися з Експортно-імпортним банком та DFC, обговорювали цю тему.

- Але ж це перспектива не сьогоднішнього дня?

- Це перспектива в горизонті 2030 року, коли перші ММР почнуть працювати. Сьогодні є компанії – лідери, які просунулися у цьому напрямку далі, ніж інші. Наприклад, є компанія NuScale, яка вже ліцензувала у США технологію шестимодульної станції на основі ММР. Тому ми і підписали з ними меморандум.

- У Енергоатома раніше був підписаний меморандум з Holtec по ММР? Які його перспективи?

- Так, у нас є і з Holtec меморандум, є постійна робота з цією компанією. Але у Holtec ще не має ліцензії на ММР, вони активно працюють над цим.

- Повертаючись до меморандуму з Westinghouse, чия це взагалі була ідея, хто став ініціатором підписання меморандуму? У ЗМІ пишуть, що американці.

- Я б назвав це обопільною ініціативою. Нам потрібен новий енергоблок і ми не можемо працювати в рамках тієї технології, яка є і до якої ми звикли, бо це технологія агресора. Нам потрібно переводити нашу промисловість і енергоблоки на західний ринок. У той же час Westinghouse шукає покупця на раніше виготовлене обладнання, яке залишилося на складах через корпоративні неузгодженості акціонерів, що будували АЕС в США. Про це багато писали. Westinghouse готовий нам поставити це обладнання і всю експертизу з будівництва енергоблоку за АР1000. Ми знаємо цей реактор, він ліцензований наглядовим органом США. Зараз на АЕС Vogtle добудовуються два такі енергоблоки, я там був, вони проходять гарячу обкатку, і наприкінці вересня туди планують завозити паливо. Інші третій і четвертий блоки теж практично готові, десь на півроку відстають від перших двох.

4 таких реактори працюють у Китаї і показують рекордні результати за своєю ефективністю. Вони проводять планові ремонти за 20 діб. На наших ВВЕР1000 на це потрібно в залежності від типу ремонту 36-56 діб. Порахуйте, скільки коштує один додатковий день роботи реактора, який виробляє 24 млн кВт-год щодоби, на скільки виробіток збільшиться?

Технологія АР1000 – це новітня реакторна технологія III+ з підвищеною безпекою і високою ефективністю порівняно з існуючими енергоблоками. Це досягається завдяки певним проектним рішенням. Це крупноблочна технологія, за якої реактор виготовляється блоками і потім збирається на майданчику. Наприклад, верхній блок реакторної установки можна зняти за 3-4 години. У той же час на ВВЕР ми розбираємо його фактично на запчастини, і це займає купу часу.

Я можу таких прикладів ще багато навести, але це вже технічні тонкощі. Якщо коротко, то АР1000 – це ефективний і безпечний реактор майбутнього.

Так що домовленості з Westinghouse – це обопільний інтерес. Вони пішли нам назустріч, вони готові нас підтримати, і це вигідно обом сторонам.

- Якщо знову про гроші. Звідки взялася цифра в меморандумі до 30 млрд доларів, яка потім трансформувалася в 25 млрд доларів?

- Дуже просто – один такий блок коштує, грубо кажучи, десь 5 млрд доларів.

- Раніше вартість одного енергоблоку оцінювали в 4 млрд євро.

- Взагалі вартість будівництва може бути і 6 млрд, і 7 млрд доларів, залежно від того, яка є інфраструктура. Стосовно наших станцій, там інфраструктура є, можна хоч завтра починати будівництво. Але ж якщо стоїть завдання навчити будівельників, побудувати для них житло, розгорнути базу, то це значно більші кошти.

У цілому сам блок без інфраструктури коштує орієнтовно 5 млрд доларів, а далі все залежить від навколишніх умов.

Також слід врахувати локальну складову проекту – локалізацію. Реакторний острів (за АР1000) – це новітня технологія, це те, чого немає в Україні. Ми беремо його в Westinghouse. А турбінний острів – це те, що ми можемо виробляти в Україні самі, наприклад на Турбоатомі. Так само як і виконувати всі будівельні роботи з вітчизняними матеріалами. Таким чином, ми досягнемо максимальної локалізації нового будівництва в Україні. За орієнтовними розрахунками, вона може скласти 50%.

- Які особливі умови для отримання товарного кредиту компанії висуваються наразі?

- Давайте не будемо забігати наперед. Зараз у нас є тільки меморандум. У нього включено тверді наміри сторін виконувати низку завдань, у тому числі побудувати 5 енергоблоків – один пілот плюс ще чотири, а також знайти фінансування цього будівництва. Це спільне зобов’язання обох сторін. Westinghouse зі свого боку працює над фінансуванням, ми – зі свого.

- То як все-таки – американська компанія сприяє пошуку фінансування, сама його шукає?

- У меморандумі, зокрема написано, що сторони мають намір створити спільну робочу групу для визначення і надання технічних, контрактних і фінансових механізмів, необхідних для поставки Енергоатому обраної технології АР1000 в Україні.

Зараз ми працюємо над дорожньою картою, де буде вся деталізація, де буде записано: які кошти, з яких джерел і в які терміни надходять. Далі ми будемо виходити на відповідні угоди і на контрактну документацію.

- Але меморандум має не так щоб потужний вигляд – здається, сторіночки три?

- Все основне там прописано, що треба робити, я вас запевняю. Ось я чув таку "експертну думку", що ми неправильно назвали документ, що меморандум – це ніщо. Та як би ми не назвали, все одно знайдуться ті, хто скаже, що це неправильно і це не те, що треба робити. Але якщо є бажання, то як не назви, воно буде виконуватися.

- Коли можна очікувати винесення законопроекту про побудову блоків?

- Зараз розробимо дорожню карту, і в ній все це буде передбачено. Коли на руках будуть всі документи, одразу подамо законопроєкт, тримати його не будемо.

- Коли плануєте почати переговори з ДІЯРУ щодо ліцензування блоків у нас?

- Ми почали роботу з ними. Я не бачу, що там будуть якісь невирішені проблемні питання. Для мене тут дуже великим показником і орієнтиром є те, що технологія АР1000 ліцензована найавторитетнішим у світі органом – Комісією з ядерного регулювання США (NRC). Звісно, наші наглядові органи все вивчать та перевірять. Але я впевнений, що вони схвалять цю нову технологію для України.