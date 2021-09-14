Уже в следующем году мы увидим заведения McDonald’s на трассах – директор по развитию

Эксклюзивное интервью с директором по развитию McDonald’s Ukraine Виталием Стефураком

(подается на украинском языке)

Автор: Оксана Гришина

- Розкажіть, будь ласка, про напрямки та масштаби розвитку компанії найближчими роками.

- Ми значно збільшуємо наші плани щодо відкриття закладів. Є три загальні напрямки розширення мережі закладів: міста-мільйонники та їх сателіти; обласні міста; транспортні хаби та дорожні об’єкти.

У мільйонниках та сателітах нас цікавлять насамперед окремі ділянки, де можна було б розташувати заклади з McDrive, з усіма каналами продажу, які зараз є в Україні.

Якщо говорити про сателіти, то йдеться про міста, які знаходяться навколо Києва, Харкова, Львова, Дніпра та Одеси. Наша мета упродовж кількох років повністю закрити всі сателіти Києва. Наразі ми представлені в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь та інші міста.

- Вас цікавлять лише окремі ділянки у сателітах чи розглядаєте й ТРЦ?

- Розглядаємо й ТРЦ. Але є ключовий момент - можливість організації McDrive, оскільки це досить велика частка нашого бізнесу. Враховуючи економічну модель роботи між McDonald’s та партнером, McDrive є однаково вигідним і для обох сторін.

- Якісь найближчі знакові відкриття у столичному регіоні, окрім Білої Церкви, ви можете назвати?

- Це, зокрема, відкриття після ремонту нашого першого в Україні закладу на станції метро "Лук'янівська". Наступного року McDonald’s буде святкувати 25 років в Україні, і це, власне, буде такий подарунок місту, громаді, персоналу, нам як компанії.

- Чи є плани оновлення?

- До кінця наступного року ми плануємо повністю оновити всі заклади в Україні - загалом 11 закладів включно з тими, які оновлять вже цього року.

- Щодо другого напрямку розвитку: де саме в обласних містах ви плануєте відкриватися насамперед?

- З’являться заклади у Кропивницькому, Чернівцях і Ужгороді, тобто в усіх обласних центрах вже будуть наші ресторани. Плюс йдемо до великих міст, де ми ще не представлені, наприклад, до Маріуполя. Всі заклади будуть нового формату: "розумні", діджиталізовані, з виразним дизайном. Що важливо: немає значення, чи знаходиться заклад у столиці, чи в районному центрі - інвестиції з огляду компанії одні й ті самі, обладнання й технології також.

- А окупність? Може, у містах, де вас ще не було, більші очікування клієнтів та, як наслідок, коротша окупність?

- Окупність залежить від формату закладу, його розмірів, вартості мереж. Я розкажу з огляду на наших партнерів. Одна з моделей, за якою ми працюємо, – партнерська: нам споруджують за певними стандартами та критеріями будівлю, після чого ми її адаптуємо, тобто встановлюємо обладнання, оформлюємо інтер’єр, додаємо ексклюзивні елементи і орендуємо будівлю довгостроково, на 25-30 років. Термін окупності у наших партнерів складає від чотирьох до восьми років.

- Який формат для вас привабливіший: партнерські проекти, з орендою, чи власні заклади?

- Власні, і це наша задача. Хоча в Україні поки активніше розвивається партнерський напрямок, через оренду приміщень. Але ми дуже сподіваємося, що запрацюють і земельні аукціони, і прозорі правила оренди комунального та державного майна, коли між нами та локацією стоятиме лише питання ціни.

- Розкажіть про третій напрямок, найбільш цікавий – розвиток мережі вздовж доріг.

- Це новий для нас сегмент, який ми плануємо розвивати. Сподіваюся, вже наступного року побачимо заклади безпосередньо на трасах. Так, дороги в Україні активно оновлюються. Але дороги це не лише про швидкість - це про комфорт. Ми бачимо ріст внутрішнього туризму, сподіваємося на відновлення зовнішнього. Кількість транспорту, що проїжджає у тому чи іншому напрямку, вже достатня. Є дороги, автостради, які вже готові для того, щоб інвестувати та отримати нормальний термін окупності.

- Яких партнерів/сусідів ви розглядаєте?

- Є два формати: ми як складова автозаправного комплексу або як складова хабу, де є не лише автозаправна станція, а й інші інфраструктурні об’єкти. Метою є не один McDonald’s, а синергія різних видів бізнесу/сервісу, затребуваного тими, хто подорожує.

- Ви вже ведете перемовини з мережами АЗС?

- Так. На сьогодні немає ніякої ексклюзивності. У нас є три ключові критерії: локація, локація, локація. До речі, це правило сформував McDonald’s.

- У вас великий досвід співробітництва з місцевою владою по всій країні. Чи покращилася ситуація?

- Загальне враження, якщо взяти середньостатистичного державного чи місцевого службовця, спілкуватися стало значно легше. Реформа децентралізації дала свій ефект, тепер мери міст розуміють, що саме від них залежить, чи надходитимуть інвестиції. А громада розуміє, що для того, аби щось отримати, не треба їхати до Києва, а слід більше вимагати від місцевої влади.

Втім, проблеми лишилися. Я їх вже озвучував: земельні аукціоні, прозоріші механізми оренди муніципального майна. Ще одне болюче питання - підключення до мереж, ця процедура непрозора та забюрократизована.

Проблеми у столиці передусім пов’язані з відсутністю нового Генплану, багато територій досі не мають детальних планів розвитку (ДПТ). Наприклад, у нас є у власності земельна ділянка на правому березі Києва, де ми готові інвестувати близько $2,5 млн, але тільки через відсутність ДПТ ми цього не можемо зробити.

- У столиці практикують розробку детальних планів розвитку території коштами бізнесу. Але якщо ви будете розробляти ДПТ, інвестиції зростуть на 10-15%...

- Значно більше. Та головне, розробляти містобудівну документацію - це не завдання бізнесу, а повноваження місцевої влади.