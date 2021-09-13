Наша задача до 2023 года замкнуть цифровой периметр и позволить всей Украине получать цифровые услуги – СЕО "Укрпошты"

Вторая часть эксклюзивного интервью генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского агентству “Интерфакс-Украина”

Текст: Дар Грищенко



- Расскажите о том, как сейчас работают передвижные отделения.

- Проект стартовал в 2018 году в Черниговской области из 130 автопередвижных отделений. В 2020 году 500 авто заработали еще в шести областях Украины: Киевской, Одесской, Херсонской, Черновицкой, Закарпатской и Черкасской областях. В течение года передвижные отделения запустят еще в 17 областях Украины, и в целом услуги будут предоставлять 2500 мобильных бригад по всей стране. По сути, передвижное отделение привезет в село и посылки, и лекарства, и пенсии, и банковские услуги. В каждой машине будут pos-терминалы, чтобы местные жители могли оплатить услуги по безналичному расчету или снять деньги с карт. Так как передвижка будет ездить даже в самых маленьких селах, в ряде случаев она будет единственным способом населения воспользоваться банковскими услугами.



- Когда вы их запускали, вы планировали очень большое количество "кэша" вывести в безнал…

- После запуска банка.



- Но начало уже положено? Работают ли электронные каталоги, насколько успешно они работают?

- Начало не положено. Реалистичность процесса заключается в следующем: мы запустили семь областей, они работают по тем же самым процессам, которые были до этого "на бумажках". Мы в этом году запустим еще 800 машин, и в следующем году – еще около 900. То есть, условно говоря, до конца июня следующего года вся страна будет покрыта передвижными отделениями. Более того, мы компьютеризуем, я бы сказал, наверное, до февраля 2022 года еще 1250 сел.

В процессе запуска проекта мы оценили, что в больших селах работа передвижных отделений не оптимальна, их можно компьютеризировать. Раньше компьютеризировали все села с населением более 2 тыс., сейчас мы пересмотрели этот параметр и опустили планку до 1200 человек. В меньших селах будет передвижное отделение.

Так что сейчас мы пока в начале создания инфраструктуры, на которой можно будет запустить нормальную электронную коммерцию. Что для этого нужно? Для этого нужна IT-система, которая работает в режиме онлайн-оффлайн, и девайс. Как я сказал, я очень надеюсь, что IT-систему мы сможем начать менять уже в сентябре. Потом нужно будет закупить девайсы, исходя из требований новой системы. Ну, и третий пункт, это покупка банка, который даст возможность полноценно обслуживать эту инфраструктуру.

Когда у вас есть цифровая инфраструктура, на ней можно запускать практически любую услугу: перепись населения, например, можно запустить в течение месяца. Поэтому наша задача, за ближайшее время (до 31 декабря следующего года) замкнуть цифровой периметр, и сделать так, чтобы вся страна смогла получать цифровые услуги, какими бы он ни были.



- А на каком этапе сейчас вопрос покупки банка?

- В процессе.



- И как долго продлится процесс?

- Мы рассматриваем разные направления, проводим исследования. Когда мы подадим документы с тем, с кем мы договоримся, в Нацбанк, тогда скажем.



- Монобанк покупать не планируете?

- Нет. Ну, начнем с того, что его нельзя купить, а с другой стороны, $1 млрд у нас пока нет. Ну и, в-третьих, нам не нужны настолько передовые технологии. То есть, технологии нужны всем, но нужно понимать, какие технологии вы покупаете, и с какой скоростью вы сможете их имплементировать, развивать и поддерживать.

Наша задача – привлечь в банковскую среду людей, которые никогда не пользовались банковскими услугами. Им пока не нужен кэшбэк и сложный интерфейс Монобанка. Пока нужно, чтобы почтальон с девайсом могла принять их платежи. А дальше – да, будет развитие.



- Давайте поговорим о технологиях. Помнится, вы запускали в Киеве самокаты…

- Да.



- Что с ними случилось? Где они?

- Есть технологии, которые не взлетают. Или не взлетают, по крайней мере, в промышленных масштабах. Самокаты, может быть, сыграют, но сейчас есть проект, называется "Последняя миля", в его рамках мы смотрим разделение почтальонов на два типа. Почтальоны, которые оказывают стандартные услуги, и почтальоны-курьеры (пеший курьер, так называемый). Вот может быть для пешего курьера, и будем использовать самокаты, но они, к сожалению, не везде и не всегда могут проехать. Сейчас еще с правилами нужно разобраться: как они будут работать, с какой скоростью. На чем будет пеший курьер: на самокате, на велосипеде или пешком, потому что так удобнее? Вот в рамках этого проекта мы будем смотреть.

Мы не можем просто взять и пересадить всех почтальонов на самокаты. Мы должны разработать процесс для тех, кто работает и зимой, и летом, и на хороших дорогах, и на плохих дорогах. И вот это все нужно собрать в цифру, чтобы можно было отслеживать среднее время передвижения посылки, оперативно менять все. Поэтому пока проект на паузе, но он может быть реанимирован в рамках проекта "Последняя миля".



- Приватизация непрофильных активов. Какие планы на ближайшее время, когда "Главпочтамт" продадите?

- "Главпочтамт", к сожалению, заложен под кредит, который мы получили на сортировочные центры, поэтому я его продать не могу пока. Но по мере расчетов за кредит, у нас будет такая возможность.

Что касается приватизации, то есть два подхода. Продать по любой цене и продать дорого. Наверное, если бы у меня спросили пять лет назад, я бы ответил, что все непрофильное и ненужное нам надо было бы просто, извините, кому-то впихнуть, чтобы самим не тратить деньги на его содержание. Но теперь, как мне кажется, мы уже доросли до возможности продать достаточно дорого. Что для этого нужно? Для этого нужно показать абсолютно понятный бизнес-кейс, который будет иметь минимальное количество политических рисков. Будущий инвестор должен быть уверен, что "Укрпошту", извините, "под соусом" социальной ответственности не будут напрягать заниматься тем, чем ей не нужно заниматься. Потому, что иначе бизнес заложит эти риски в цену, и ни мы, ни государство никаких денег не получим.

Та стратегия, которую мы сейчас разрабатываем, даст ответ, как и почему "Укрпошта" станет успешной и независимой от государства компанией. Сегодня у нас там меньше 50% выручки (раньше было больше) зависит от государства. Что значит "зависит от государства"? Это значит, что тарифы регулируются государством, либо государство платит нам за определенную услугу по стоимости, которую само же и устанавливает – как это происходит с пенсиями.

Так вот, в нашей стратегии сделать так, чтобы через пять лет процент нашей выручки, зависящей от государства, был не более 10%, а лучше и того меньше. Когда вы покупаете компанию, в которой от государства зависит всего 10% выручки, это совсем другая компания, чем когда зависит 50%. Вот поэтому нам нужно купить банк. Для этого нужно построить хотя бы 1-2 сортировочных центра. Показать, почему и как это будет работать. И вот на эту компанию, я точно знаю (потому что уже веду переговоры), будет несколько потенциальных покупателей. А дальше уже можно будет решать, какие это будут покупатели.

Потому, что некоторых покупателей нельзя состыковать вместе. Если это будет китайский покупатель, это значит, что Amazon не зайдет в капитал? Если это кто-то из европейских компаний – нужно будет учитывать уже их специфику работы. Опять же, это может быть стратегический покупатель, который будет сидеть и все время увеличивать свою долю. Или финансовый инвестор, который зайдет, поможет развить компанию, а потом выйдет на IPO.

Я свою задачу вижу в том, чтобы построить успешную компанию, которую захотят купить. Очень хочется сделать первый пример успешной и выгодной государству приватизации государственной компании.



- Но ведь приватизация в госсекторе уже не раз была реализована…

- Факт. Вопрос в том, в каком качестве. Сегодня моя команда доказала свою способность производить изменения. Кто ожидал, что "Укрпошта" получит кредит? А потом еще один? В отличие от многих государственных компаний, мы ничего не получаем от государства, мы дивиденды платим. Более того, я даю себе отчет, что мы работаем в других конкурентных условиях, чем наши конкуренты. Они не платят 50% дивидендов в бюджет. У них другая налоговая нагрузка, очень сильно другая. Можете сравнить из открытых данных, сколько мы платим, и сколько – они. Но еще раз, это не повод лить слезы, это жизнь. Все. День поплакал, и находишь возможность, как это делать, как все равно стать успешным.

Конечно, нам сложнее. Да, мы понимаем, что газеты будут падать в продажах, мы понимаем, что письма будут падать. Но мы же должны их доставлять. Поэтому даже в плане построения сортировочной логистической сети, у нас инженерная задача гораздо сложнее, чем у конкурентов. Они построили то, что будет расти – инфраструктуру для посылок. А мы должны так сделать план этого сортировочного центра, чтобы в нем был и газетный центр, и цех письменной корреспонденции.

Другой вопрос в том, как ее сортировать? Руками или машинами? Хорошо бы машинами, но объем корреспонденции будет падать, поэтому закупить дорогостоящую машину для крупных логистических центров можно, но недальновидно, она не окупится. Но можно поставить в хабах более дешевые сортировочные машины для писем, вдруг нам будет выгоднее их ввезти и сортировать в хабах, чем держать каких-то людей, которые вручную будут медленно сортировать? А можно ли посортировать так, чтобы почтальон получил уже рассортированные по домам письма? Вот просто пришел, взял и пошел, и не тратил по два часа каждое утро на их сортировку.

Так что да, мы планируем очень много таких детальных изменений основных процессов, которые входят в процесс изменения логистики. Это же не просто коробку-склад построить. Это живая система, с пониманием, как будет каждый контейнер двигаться по ней.



- Впереди "Черная пятница" и Новый год… Будут ли задержки в доставке международных отправлений? Или вы уже разогнались до того состояния, что проблем не будет?

- Ну, во-первых, как я уже сказал, ряд изменений в процессах организации доставки, в том числе наш прямой рейс из Китая – обнадеживают. Более того, то, что мы перешли на работу не с почтой Китая, а с частными перевозчиками Китая, также обнадеживает. Мы диверсифицируем риски как можем. Понятно, что не все можем. Понятно, что мы заранее планируем и количество людей (мы научились это делать лучше), и мы привлекаем аутсорс (давно уже, чтобы сгладить пики). Мы начинаем уже лучше планировать на самом деле очень многое.

Да, иногда бывает и так, что прилетает самолет, где-то в Гонконге намок мешок, и не читаются этикетки с посылок… Это сразу замедляет процесс, факт. Но мы уже много вещей научились делать заранее без авралов. Поэтому я очень надеюсь, что праздники мы отработаем без каких-либо критичных проблем.

Что я не могу предугадать? Наверное, я не могу предугадать, не дай Бог, количество заболевших от ковида.



- А как вы планируете пройти осенне-зимний период с учетом грядущего локдауна?

- Именно поэтому мы, в том числе, отрабатываем вопрос передачи части услуг на аутсорс, который (не дай Бог) мы сможем оперативно привлечь.



- С кем сотрудничаете?

- Это ряд тендеров, по которым мы работаем с подрядчиками через ProZorro. Это аутсорсинговые агентства, которые могут нам дать персонал, если нам нужно. Могут ли у них заболеть люди? Конечно, и у них могут заболеть. Было и такое, что подрядчики были готовы дать нам людей, но им спецпропуска не дали, чтобы доехать до сортировочного центра. Так что теперь мы заранее готовим автобусы, которые могли бы развезти, подвезти людей… Мы прошли один раз этот путь. И мы готовимся его пройти еще раз. Но очень хочется верить, что в этот раз мы пройдем его легче.

Прямо сейчас меня беспокоит то, насколько жестко, или жестоко, я могу подходить к вопросу вакцинации. Потому что, к сожалению, те цифры, которые я вижу по компании, меня удручают.



- Многие отказываются? Или просто не успеваете?

- Отказываются. Мы привозим бригады прямо к рабочим сменам. Мы делаем все, чтобы вакцинировать людей. Но люди не хотят вакцинироваться. Недавно я пообщался со своими друзьями из США, там очень жесткий подход к этому вопросу. Многие компании сказали: "Не вакцинируешься – не работаешь". Вот компания "Дельта", я там часто летаю, сказала: "Если вы не вакцинированы, значит, за свой счет два раза в неделю приносите тесты, что вы не больны". Более того, вы еще будете доплачивать, за свою медицинскую страховку по $250 каждый месяц. Потому что, раз вы не вакцинированы, у вас риск больше, значит, мы несем гораздо больший финансовый риск за оплату вашей страховки.

Что я собираюсь сделать: в "Укрпоште" я ввел выплату в размере 25 тыс. грн семье сотрудника в случае тяжелой формы ковида, или в случае смерти. Я собираюсь ее отменить в конце сентября для тех, кому предложили вакцинироваться, а они отказались.



- А если по состоянию здоровья?

- Я спокойно отношусь к исключениям по состоянию здоровья, но состояние здоровья по статистике только у 3%. Вот когда у меня будет 97% вакцинированных, я буду спать гораздо спокойнее, но пока цифра далеко не такая. Поэтому я считаю, что, во-первых, мы должны создать максимально удобные условия для вакцинирования. Но, во-вторых, мы – Европа, и мы должны жестко подходить к вопросам безопасности здоровья наших сотрудников, которые к тому же, контактируют с уязвимыми слоями населения. Поэтому очень хочется верить в то, что мы сможем все-таки убедить своих сотрудников сохранить свою жизнь и здоровье.



- А как у вас сейчас обстоят дела со штатом, с квалифицированными кадрами? И насколько вам мешают в этом плане конкуренты?

- Мне мешает в этом плане рынок труда, на котором, к сожалению, не очень много людей, которые готовы отвечать тем вызовам, которые есть. Более того, не секрет, что не очень много людей готовы идти в госсектор особенно на руководящие должности. В частном секторе человек готов устроиться в сортировочный центр. Если там вы д-опустили ошибку – купили дополнительного подрядчика, и он ее исправил. В госсекторе я так сделать не могу. Госсектор налагает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь требуется большое желание.



- А если говорить о производственном персонале, о тех, кто работает на местах. Там большая текучка кадров?

- Мы идем к тому, что у нас будет меньшее количество людей, но они будут более высокооплачиваемые. Простой пример: три почтальона по 0,3 ставки или один, но на полную ставку. Но те люди, которые сейчас работают в компании, просто не готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада. Они привыкли, что работают три дня, а два дня с внуком или на другой работе… Вот эти слезы и сопли в соцсетях: "я работаю на 0,2 ставки"… Так мы же предлагаем, перейдите на полную. Не все хотят.

Опять же, есть проблема с автоматизацией. Попробуй, найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы ходим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать – нужны более высокие зарплаты.

Но одно дело, когда ты приглашаешь человека и говоришь, смотри, система плевая, прямо как на "Айфоне", можешь за день научиться, и дальше будешь работать. И не просто работать, а каждый день в углу экрана видеть, какую ты премию заработал. Это же совсем другое дело. Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше, ничем хорошим это не закончится.

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