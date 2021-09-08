Скоро в украинском е-commerce не останется никого из топ-100 компаний, кто не работал бы с "Укрпоштой" - СЕО

Первая часть эксклюзивного интервью генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского агентству “Интерфакс-Украина”

Автор: Дар Грищенко



- "Укрпошта" готовится к масштабному проекту по обновлению логистической составляющей бизнеса. Расскажите, зачем компании такие большие изменения, и почему вы решились на этот шаг во время COVID-19?

- Все очень просто. Во-первых, у нас достаточно неплохие темпы роста посылок, и по нашим расчетам мы достаточно быстро просто упремся в нехватку существующих мощностей. Я бы даже сказал, что уже в следующем году. У нас есть 35 основных сортировочных объектов, и у каждого из них, как у любого логистического объекта, своя пропускная способность. Понятно, что мы ее постоянно улучшаем, но тем не менее у всего на свете есть лимит. Особенно, если это касается качества и скорости обработки отправлений. Сейчас все наши сортировочные центры загружены в среднем на 80-90% от максимальной пропускной способности. И если ничего кардинально не изменить, мы просто не сможем поддерживать тот рост, который имеем. Особенно это касается автоматизации. Поэтому мы планируем за 7 лет построить 7 новых автоматизированных хабов и сеть депо. Это позволит увеличить суточную пропускную способность в десятки раз – до 2,5 млн отправлений. Кроме того, существенно сократится время доставки: если раньше на обработку посылки "Укрпошта Экспресс" требовалось 20 часов, то новая инфраструктура позволит сократить сортировку до трех часов.

Клиенты хотят, чтобы все было автоматизировано, как в "Амазоне", чтобы посылки ездили по стране в пределах суток. И это, кстати, в том числе ответ на вопрос, почему в "ковидное" время. Мы не дожидались ковида, мы просто опоздали из-за борьбы с наследием прошлого и недостатком финансирования. Это будет первый сортировочный центр за последние 42 года работы "Укрпошты". Если бы я мог построить такие центры раньше, то я бы это сделал. Увеличил бы автоматизацию процессов, чтобы снизить риск заражения сотрудников - роботы, слава Богу, не заражаются при общении друг с другом. Но да, строительство новых автоматизированных терминалов важно и с точки зрения построения такой инфраструктуры, которая в том числе способна работать даже в кризисные времена.

Параллельно планам по развитию логистической сети продолжаем развивать проект передвижного отделения. Нужно понимать, что почтальона в селе, который работает на 20% от ставки, в случае, если он заболеет, вы, к сожалению, никем не сможете заменить. А они болеют.

Когда у вас передвижное отделение, которое можно, во-первых, продезинфицировать сразу после приезда, а во-вторых, на базах всегда есть резервные экипажи – у вас совсем другая возможность переживать подобного рода эпидемии. Поэтому мы строим систему, которая будет поддерживать рост компании, при этом устраняя существующие и возможные в будущем "узкие места". Я вскоре планирую обнародовать пятилетнюю стратегию развития компании. У нас в планах увеличение количества посылок почти в 10 раз. И эти посылки, естественно, должны быть обработаны вовремя и качественно, поэтому строится новая логистическая сеть.



- Я помню ваши планы обогнать "Нову Пошту"…

- Я довольно реалистично смотрю на жизнь. На ближайшие 5 лет мы не ставим задачу обогнать или даже догнать "Нову Пошту" по объемам посылок - надо реалистично смотреть на цифры и темпы роста. Это конкурентный рынок, и нам на нем сложнее работать, чем частникам. Может быть, в горизонте 10 лет.



- Какой процент рынка по посылкам у вас сейчас и на какой вы смотрите?

- Это очень интересный вопрос, так как на этом рынке нет официальной статистики от слова "совсем"…



- Ну, вы же строите для себя аналитику?

- Я всегда привожу один простой пример, он показательный. Вот есть журнал Forbes: когда его доставляет "Нова Пошта", это считается как посылка, а когда его доставляет "Укрпошта", считается как письмо. Поэтому один к одному очень сложно посчитать.

Мы доставляем миллионы, десятки миллионов "рекомендованных (заказных) писем", под подпись, все как положено. Чем это отличается от посылки? По факту – ничем, разве что ценой. Продукт "Документ" у конкурентов стоит около 45 грн, наше "заказное" письмо стоит 17 грн, но, условно говоря, это все одно и то же. При этом у них это оформляется как посылка, а у нас как письменная корреспонденция.



- А за последний год насколько вы выросли в сегменте посылок?

- В количестве на 26-27% от прошлого года. Однако тут есть нюанс. Сегмент электронной коммерции вырос у нас, наверное, на 40%. Дело в том, что среди клиентов у нас есть такие, которых я называю "старая Укрпошта", хотя мы их тоже ценим. Это, например, "мейлинговые компании" – продажа по каталогам, листовкам и стихийной рекламе в интернете. Там очень низкая цена всего, поэтому им не на столько важно качество доставки, как цена и доставка в любую точку, даже там, где нет связи. Эта категория клиентов падает в объемах очень сильно – через 2-3 года их уже не будет в таком формате и большинство уйдет в стандартный онлайн. И тогда каждый рост наших показателей будет реально увеличивать нашу прибыль, а не покрывать падение в каком-либо из проседающих сегментов.



- Сколько партнерских доставок вам удалось успешно запустить?

- Через пару месяцев, думаю, в украинском е-commerce не останется ни одной большой компании из топ-100, которые не работают с нами.



- А по объемам?

- Они увеличиваются с каждым днем. Например, OLX – 500 тыс. посылок за 1,5 месяца. У них не было такого результата до нас, и у нас такого красивого кейса до этого сотрудничества не было. Увеличиваем объемы со всеми корпоративными клиентами, к примеру, с той же "Розеткой", скоро объявим еще об одном большом партнерстве.

Мы хотим и дальше увеличивать нашу долю в этих доставках – у нас на каждый квартал есть рост в каждом интернет-магазине. И мы понимаем, что именно нужно от логистической компании сегменту е-commerce и как такие возможности появятся у нас после постройки новой логистической сети. Более того, у многих маркет-плейсов, очень надеюсь, склады будут рядом с нашими.



- Вот как раз хотел вернуться к логистической сети и уточнить, планируете ли вы предлагать рынку возможность работы с вами по схеме dark store (торговая точка или распределительный центр, которые обслуживают исключительно покупки в Интернете)?

- В ближайшие 2-3 года нет, это не приоритет. Объясню почему. Объем изменений, которые мы планируем в ближайшие три года, настолько велик, что есть вещи, которые компания просто не сможет осилить. Опять же, и я всегда это говорил, мы не снимаем тему о частичной приватизации "Укрпошты". Соответственно, если нам удастся это сделать успешно, тогда появляется дополнительный капитал, который в том числе можно будет направить и на dark store. Потому что все-таки склады – это капиталоемкая вещь.

В приоритете у нас в ближайшие 2-3 года передвижные отделения, 100% компьютеризация страны, логистические центры и полное, 100% обновление IT-инфраструктуры.



- То есть разве что в долгосрочной перспективе?

- В среднесрочной. Но мы, конечно же, коммуницируем с нашими партнерами, которые либо сами будут строить склады рядом с нашими новыми логистическими центрами, либо агрегировано с нами, либо планируют у нас у нас арендовать часть. Мы же строим склады "на вырост". А значит, на первые пару лет там вполне может оказаться свободное пространство, которое мы с удовольствием будем сдавать нашим партнерам. А они, соответственно, будут иметь возможность (например, до 20:00) принимать последний заказ, вбрасывать посылку в сортировку, и она на следующий же день будет доставлена клиенту. Двойной профит для всех.



- Если говорить про новую сеть логистических центров, с чего планируете начинать? С каких городов и какими этапами?

- Где – это не секрет, как – тоже. Во-первых, нужно говорить о том, что наша система будет делиться на определенные уровни по системе hub and spoke (т.н. "елочка"). Мы построим семь больших автоматических сортировочных центров: "Киев-Левый", "Киев-Правый", "Львов", "Одесса", "Харьков", "Днепр" и "Хмельницкий". И будет еще где-то около 50-60 более мелких депо для распределения уже отсортированной корреспонденции и отправлений на местах.

На примере моей любимой Одесской области это будет выглядеть так: есть одесский сортировочный центр, а рядом есть Николаев и Херсон. Соответственно, Херсон и Николаев – это депо, куда привозятся уже отсортированные посылки и где их нужно просто распределить по более мелким городам, поселкам и деревням. Уже от депо посылка едет либо на точку базирования передвижных отделений, либо напрямую в отделение, где будет выдана клиенту.

Чем она будет отличаться? Мы строим систему, которая не будет привязана в будущем к административному делению Украины. Сегодня же, напротив, мы привязаны к такому делению. Потому что, во-первых, мы выплачиваем пенсии, и бумажные ведомости, которые прилагаются к пенсиям, печатаются и выдаются конкретными пенсионными фондами. И даже если мне город Нежин Черниговской области логистически (потому что так дороги в стране построены) удобнее обслуживать из Киева, я не могу этого сделать, потому что я должен их обслуживать из Чернигова. По мере ухода от бумажных документов и перехода на цифровые технологии, по мере диджитализации страны мы будет отвязываться от "административки" и будем привязываться исключительно к дороге: как проще и быстрее доехать, как быстрее довезти, как настроить компьютер, который сегодня сортирует так, а завтра – по-другому.



- Поменяется при этом что-то для пользователей? Будут ли меняться вот эти вот все индексы, адреса?

- Конечно. В первую очередь изменятся скорость и качество доставки. В остальном пользователю должно абсолютно все равно, как мы повезем. Ему важна скорость и простота взаимодействия на этапе приема/выдачи отправления, скорость доставки и ее качество.

Мы планируем устанавливать современные системы, которые будут отображать реальную ситуацию на дорогах. Например: ремонтируют Бориспольскую трассу – значит, грузовик будет ехать дольше. Следовательно, нужно выехать раньше, чтобы вовремя приехать в Одессу, успеть рассортировать привезенные отправления и развезти их по отделениям. Современные системы готовы очень адаптивно подходить к логистике и сортировке.

Мы же хотим еще сохранить для клиентов низкие цены. За счет чего это можно сделать? За счет того, что вы максимально контролируете свои затраты: количество машин, смен, эффективное использование оборудования… В отличие от наших конкурентов у нас есть два тарифа: "экспресс" и "стандарт". "Экспресс" нужно везти быстро, "стандарт" – на 1-2 дня дольше, но дешевле. Поэтому, "экспресс" можно сортировать на одном и том же оборудовании в первую очередь и отправить, например, на прямой машине - они всегда дороже. А "стандарт" и сортировать можно позже, и отправить через хаб. Таким образом, вы оптимизируете свои затраты, естественно сохраняете низкие цены для клиентов, которые могут выбрать или дорого на следующий день, или дешевле через 1-2 дня.

Мы строим обучаемую систему. То есть когда она видит, что где-то не хватает грузовиков, - тут же в автоматическом режиме идет заказ. Когда мы видим, сколько посылок едет из Днепра в Киев, можем оптимально планировать, сколько людей нужно вывести на смену. Всего этого, конечно, сейчас нет даже близко – у нас ручная сортировка, бумажные документы и устаревшая техника. Но мы это исправим.



- Планы построить 7 хабов плюс 50-60 депо - это достаточно большие инвестиции. Откуда деньги?

- Из прибыли. На первый этап у нас есть кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере EUR60 млн. Плюс продажа тех активов, которые будут не нужны после постройки новых. Например, у нас в центре Киева есть сортировочный центр на 40 тыс. кв. м плюс 2 га земли. Мы строим первый сортировочный центр за пределами Киева, переезжаем туда – продаем этот и финансируем дальнейшее строительство. И так, по сути, по каждому городу.



- Не боитесь, что все эти продажи вам заблокируют на каких-нибудь спорных конкурсах, в АМКУ и т.д.?

- Не боимся. Мы акционерное общество, а не государственное предприятие, и то, как мы продаем активы, – личное дело нашего корпоративного управления, акционера и наблюдательного совета. Поэтому "Укрпошта" сейчас, наверное, самое успешное государственное предприятие, которое продает свои активы, и мы продолжим это делать. За этот год мы продали 38 объектов на 165,5 млн грн.



- Какие-то новые услуги появятся после запуска сортировочных центров?

- Новые услуги появятся с 1 октября 2021 года, даже до того, как мы запустим сортировочный центр. В частности, одна из них будет связана с совершенствованием продукта "Документы". Для усовершенствованной услуги будет единый конверт, отправляя который не надо будет кучу всяких бумажек заполнять. У нас нет задачи добавлять лишний продукт - их так 52, нам бы упростить.

А сортировочные центры позволят сделать доставку качественной и быстрой. Ведь это не просто строительство складов. Больше EUR15 млн направим в IT-систему, которая будет работать в этой логистической сети, чтобы обеспечить ее полноценную работу.



- В новых схемах доставки как будет работать авиадоставка и международка?

- Разведем две темы. Я не очень верю в авиадоставку по Украине. Что касается международной доставки, мы будем продолжать, в том числе из-за СOVID-19? диверсифицировать пути международной доставки, а также будем стараться увеличивать объемы и качество. Так, сейчас с нами начало работать посольство США по доставке дипломатической почты, ведь у нас здесь самое лучшее качество - в США летают наши самолеты, по расписанию два в неделю, все четко. Получается доставка за 5-7 дней.

К сожалению, даже лучшие авиакомпании мира дают большие сбои, когда мы подгружаем к ним свою почту. Поэтому чем больше объемы, тем больше у нас возможностей соответственно диверсифицировать и контролировать каждый шаг поставки.

Новый сортировочный центр даст лучшее качество и здесь, потому что мы его абсолютно иначе организуем. Если сейчас отправку нужно вручную перекатить с этажа на этаж, отдать таможне, та должна провести его через сканер, потом дополнительная проверка, наша проверка, ручная сортировка… - то в новом центре это будет интегрированная система, где будет конвейер, который идет через таможню и тут же вбрасывается в автоматическую сортировку.

И даже планы на авиадоставку мы сейчас строим с резервом, чтобы исключить сильные пики. Поэтому новая система позволит нам сделать международную базу во Львове, в Киеве и, наверное, в Одессе. Чтобы, когда из Европы идет большой поток и Львов загружен, мы смогли что-то быстро перебросить на Киев, растаможить и отсортировать. А если Киев "задыхается" - перебросить уже в Одессу…

Опять же, чем хороша автоматизированная система - мы все заранее видим, пока самолет еще летит. И мы можем заранее подогнать грузовики, ускоренно растаможить разбросать на несколько сортировочных центров по загрузке.



- То есть, есть надежда, что посылки больше не будут лежать в аэропортах просто на асфальте?

- Я очень на это надеюсь. Более того, мы ставим автоматическую систему с пропускной способностью в десятки тысяч посылок в час, поэтому это будет совсем другой уровень сортировки и учета.



- Вы упоминали, что по скорости сортировки машины сильно выигрывают у людей. Есть вероятность того, что будет урезан штат? Насколько? Куда вы будете девать людей?

- Как это ни странно, но на самом деле мы сейчас видим, что, например, по Киеву штат не будет урезан – если смотреть в пятилетней перспективе. Но только этот штат будет через себя пропускать в 10 раз больше посылок. Поэтому моя мечта, чтобы это не были люди, которые, извините, вручную что-то там перегружают, коробки бросают и получают довольно низкую зарплату. Я хочу, чтобы это были люди, которые работают на роботизированных системах, а это по определению, другой класс людей. Их проще удерживать, проще обеспечить нормальные зарплаты. Потому что люди, которые кидают коробки, могут их с таким же успехом кидать и здесь, и в Польше. А там, извините, за уборку урожая платят гораздо больше, чем я могу платить здесь за сортировку.

Я не хочу низких зарплат в компании, хочу достойные зарплаты. Но для этого должна быть эффективность. Для того, чтобы платить больше, люди должны больше пропускать через себя объемов корреспонденции и посылок. А новые логистические центры дадут возможность существенно увеличить эти объемы.

Поэтому с учетом существующего и планирующегося в дальнейшем увеличения объемов отправлений кардинального сокращения персонала мы не предусматриваем. Речь идет о том, чтобы было то же самое количество персонала, но с бОльшими зарплатами и совсем другого класса, которое будет гармонично зарабатывать для компании существенно больше денег.



- Вы упоминали 40%-ный рост е-commerce. Насколько этот сегмент должен вырасти, чтобы Украина начала сотрудничать с AliExpress, Amazon? Чтобы в нашей стране начали появляться склады, перевалочные пункты...

- Да, у нас прямой договор с AliExpress, но посылки едут через Латвию, потому что она – член Евросоюза и является пунктом сборки для европейских стран, как и Эстония, поскольку в Евросоюзе единое таможенное пространство.

Мы, к сожалению, пока не Евросоюз, поэтому претендовать на прямой самолет из Китая можем только частично. Тем не менее для компании Joom мы стали такой базой, куда летит самолет из Китая. Если быть точным, это в целом наш самолет, кстати, совместный с "Розой ветров", и уже из Украины все это разъезжается на Беларусь, Молдову, Румынию и т.д. Поэтому мы очень хотим стать такой базой. Но для этого нам нужно показать международным клиентам новые пропускные способности. У больших е-commerce площадок все очень просто: у них компьютер проверяет качество, скорость доставки и прочее. Поэтому, когда мы построим первый сортировочный автоматический центр, можно будет привлекать новых партнеров.

Сейчас мы ведем разговоры с таможней про пересмотр всех процессов и цифровой пропуск посылок. Чтобы пока груз летит, они решали, какую посылку в красный коридор, а какую – в зеленый. Нельзя говорить, что все здесь зависит только от процессов "Укрпошты". Это процессы таможни на вход/выход, это количество людей, мощность сканеров и т.д. Поэтому мы сейчас работаем по всей цепочке, чтобы была возможность дать качественный сервис. Уверен, все должно получиться.



- К слову, о компьютерной системе. Когда вы ее приведете в человеческий вид?

- В течение двух лет у нас будет обновление 100% IT-систем. Но тут мы зависим от закупочных процедур. Например, систему фронт-офиса мы закупаем уже 1,5 года. Внутри компании уже сейчас множество документов идет через ERP, и большую часть бумаг я подписываю электронно. Это важно для клиентов.

Как только запустим новую систему Track & Trace, вы сможете не только видеть все этапы доставки, но и адаптивно управлять ими (чтобы, например, перенаправить отправление). Будет совсем другой уровень личного кабинета в мобильном приложении. Сейчас для того, чтобы переадресовать посылку, нужно позвонить в сортировочный центр, чтобы они отловили ее в каком-то контейнере, переклеили на ней адрес и в компьютере все это отметили, а компьютер уже потом посылку переадресовал. То же самое переадресовать из отделения в отделение. Сейчас это целое дело. Естественно, в новых системах это можно будет сделать просто в мобильном приложении.



- Это будет ваша система, не какой-то сторонний подрядчик?

- Сторонний подрядчик. Никаких "Рогов и копыт", конечно же, не будет – исключительно профессиональные системы от компаний с мировым именем, которые принесут нам лучшие мировые технологии.

У нас сейчас все самописное, поэтому и страдаем - слишком много разнокалиберного кода, все работает через пень-колоду. А если старый айтишник решит уволиться, не факт, что мы сможем найти ему достойную замену (с учетом всего допотопного ПО, которое вынужденно используется сейчас).

Я сторонник промышленных решений, за которыми стоят мировые бренды, когда ты каждый год получаешь обновление, когда учитываются все баги, когда ты имеешь возможность получить опыт других стран, других почт мира. И когда всю эту экспертизу вы получаете почти даром.

Простой конкретный пример: у нас действительно был выбор писать "фронтофисную" систему для всех наших компьютеров и планшетов свою или купить промышленную. Я настоял на том, чтобы купить промышленную. Потому что для того, чтобы написать свою, ты должен прописать каждый процесс. Найти технологов, который пропишут ТЗ, а затем айтишников, которые это реализуют, протестируют и т.д. Можно. Но, во-первых, ты зависишь от очень большого количества людей. Во-вторых, это займет уйму времени. А можно купить промышленную систему, которая стоит уже в "надцати" почтах мира, и там какие-то умные люди, заплатив миллиарды долларов консультантам, протестировали, как должен выглядеть процесс выдачи посылки, наладили все процессы и осуществляют сопровождение.

И еще раз повторюсь, никаких "Рогов и копыт"! Более того, "Рога и копыта" хотели прийти на тендеры. Так, например, я могу себя обвинить в том, что "не даю развиваться стартапам в Украине". Меняем, к примеру, понятие "никому не известная компания "Рога и копыта" на слово "стартап" и вот уже по-другому все звучит, да? Солиднее! Но суть та же: ставить никому не известный продукт на компанию формата "Укрпошта" мы просто не имеем права. Ведь эти "Рога и копыта" не будут отвечать за то, если у всей страны встанет почтовое сообщение.

Я считаю, что в такой компании, где люди ожидают результата завтра, стартапы могут быль только на конкретных небольших направлениях. А ключевая система должна быть протестирована на больших мощностях - у нас все-таки большая страна. Этот продукт должен уметь делать то, чего не умеют большинство систем – работать в режиме онлайн-оффлайн. Потому что когда у вас едет передвижное отделение в село, где нет связи, оно все равно должно оказать цифровые услуги. Это означает, что бригада должна утром загрузить данные, иметь возможность "порезать" их объем до минимально необходимого, поскольку память в устройствах не бесконечна. А потом отработать все это в режиме оффлайн и вечером синхронизировать. Поэтому это совсем другой уровень систем.