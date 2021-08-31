Президент Westinghouse в EMEA: История Westinghouse в Украине выходит далеко за рамки поставок топлива

Эксклюзивное интервью с президентом Westinghouse Electric Company в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Тариком Чохо (Tarik Choho)

Автор: Алексей Егоров

- Westinghouse и "Энергоатом" сотрудничают уже 21 год из 30 лет независимости Украины. Сколько за это время топливных сборок было поставлено WEC на украинские АЭС?

- Прежде всего, позвольте мне поздравить Украину с недавней 30-летней годовщиной независимости. Westinghouse является партнером Украины в ее усилиях по повышению энергетической независимости. Мы очень гордимся нашим долгосрочным и продуктивным стратегическим партнерством с "Энергоатомом" и благодарны нашим клиентам за доверие к нашим продуктам и услугам. Мы намерены и далее поддерживать "Энергоатом" во всех сферах его деятельности.

Westinghouse предоставляет различные виды топлива для украинских АЭС, поддерживая полную диверсификацию поставок топлива в страну. На сегодняшний день в Украину поставлено 1,626 тыс. ТВС.

Топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже эксплуатируется на шести из 15 ядерных реакторов Украины. Это блоки №№1,3,4,5 Запорожской АЭС, а также блоки №2 и №3 Южно-Украинской АЭС. Более того, пять блоков (№№1,3,5 ЗАЭС, №2 и №3 ЮУАЭС) из шести полностью загружены топливом Westinghouse.

Начиная с 2022 года топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 также будет использоваться на третьем энергоблоке Ривненской АЭС. А через два года Westinghouse будет поставлять топливо для ВВЭР-440 на второй блок РАЭС.

- Сколько партий топлива Westinghouse планирует поставить на украинские АЭС в 2021 и 2022 годах?

- Всего в 2021 году мы поставим девять перегрузок топлива, а в 2022 году – семь.

Также я хотел бы подчеркнуть, что история Westinghouse в Украине выходит далеко за рамки поставок топлива, благодаря нашим инвестициям в Westron и контрактам в рамках Программы повышения безопасности ЕБРР. Множество проектов по повышению безопасности, реализованные на энергоблоках Украины с помощью Westinghouse, не только сделают их более безопасными и надежными, но и увеличат их жизненный цикл.

- Westinghouse и "Энергоатом" в июне 2021 года подписали контракт на разработку и предоставление разрешительной документации на поставку топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. Участвовала ли украинская сторона в разработке этого топлива?

- Мы планируем сотрудничать с "Атомэнергомаш" (подразделение "Энергоатома") для получения необходимой сертификации. После завершения процесса "Атомэнергомаш" может начать производство компонентов для топливных сборок в Украине, которые потенциально могут быть использованы как локально, так и за пределами страны.

- Проведена ли аттестация/сертификация завода "Атомэнергомаш"?

- В процессе. Как я уже говорил, Westinghouse планирует сотрудничать с "Атомэнергомаш" по локализации производства компонентов топлива в Украине.

- Загрузка первой партии топлива для ВВЭР-440 во второй блок РАЭС ожидается в 2024 году. Можете ли вы расписать процесс перед самой поставкой, в частности, когда будет завершено лицензирование топлива? Когда будет создана и запущена линия по производству топлива для ВВЭР-440 в Швеции?

- Установка линии по производству топлива для ВВЭР-440 на заводе Westinghouse в Вестеросе (Швеция) находится на стадии реализации и будет полностью готова к первой поставке в 2024 году. К тому времени мы также ожидаем лицензирования.

- Если не секрет, с какими еще странами/компаниями/операторами Westinghouse ведет переговоры о возможной поставке топлива для ВВЭР-440?

- Мы ведем переговоры с несколькими операторами по поставкам топлива для ВВЭР-440 в Европу, включая Финляндию, Чехию, Словакию и Венгрию.

- В конце июня 2021 года "Энергоатом" и Westinghouse обсудили сотрудничество по строительству новых энергоблоков АЭС в Украине с помощью технологии AP1000. Создана ли уже необходимая рабочая группа?

- Все верно. Это было многоступенчатое обсуждение с участием различных заинтересованных сторон. Мы рады сообщить, что в результате этого взаимодействия была создана рабочая группа для дальнейшей работы.

- Какие реакторы украинских АЭС больше всего подходят для технологии AP1000 с точки зрения логистики доставки оборудования?

- Где бы мы ни строили AP1000 в мире, мы работаем с правительством и местной базой снабжения, чтобы наладить оптимальные рабочие отношения для успешного строительства электростанции. Мы, по своей сути, технологическая компания. Хотя технологии необходимы, но это еще не все. Мы интегрировали эту технологию, которая должна приносить пользу нашим клиентам, налогоплательщикам, сообществам и нашему обществу. Это означает, что в этом уравнении есть нечто большее, чем просто технология и наука.

Мы добились успеха в строительстве и эксплуатации электростанций с реакторами AP1000 в Китае, которые бьют отраслевые рекорды, и только что завершили этап строительства одной из двух AP1000 в Уэйнсборо, штат Джорджия (США). И все это на фоне инвестирования в передовые технологии, системы управления и внедрения будущих цифровых инноваций.

- Если будет достигнута договоренность по строительству, где будет производиться основное реакторное оборудование? Возможна ли какая-то локализация в Украине?

- Как я уже упоминал, когда Westinghouse строит AP1000, мы стараемся тесно сотрудничать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительство и местную базу снабжения, для успешного строительства электростанции.

- Готова ли Westinghouse помочь "Энергоатому" найти финансирование для строительства новых реакторов? Как это, к примеру, произошло с выпуском облигаций под Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) при поддержке DFC (OPIC)?

- Для атомных электростанций существуют критично важные факторы затрат. Затраты и риски, связанные с новыми станциями, в значительной степени зависят от времени их строительства, что напрямую влияет на финансовые затраты и общую нормированную стоимость электроэнергии (LCOE - levelized cost of energy). Вот почему AP1000, наш реактор поколения III+, имеет не только устойчивую, но и высокомодульную и компактную конструкцию. И все это в дополнение к передовым механизмам пассивной безопасности. Его влияние на окружающую среду также радикально отличается и составляет около трети это показателя у любого другого реактора третьего поколения.

Еще одним ключевым фактором сокращения затрат на ядерную программу является стандартизация технологий для ввода в эксплуатацию парка реакторов и стремление к гармонизации глобальных стандартов лицензирования. Нам необходимо продолжать стремиться к тому, чтобы потребители и регулирующие органы коллективно согласовывали свои требования. Как вы знаете, мы построили четыре блока в Китае, которые сейчас работают, и, кстати, работают на высочайшем уровне производительности и безопасности. Они очень похожи по конфигурации. Уже на третьем блоке мы увидели существенное сокращение затрат, выражаемое двузначными числами, а также сокращение сроков строительства и ввода в эксплуатацию. Это очень хороший опыт, который приносит пользу всем новым потребителям.

- Готовит ли Westinghouse документацию для участия в тендере на расширение чешской АЭС Дукованы?

- Компания Westinghouse всегда рада возможности внедрять технологию AP1000 и в Чешской Республике, и во всех странах с энергетическими потребностями и целями.