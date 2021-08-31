Westinghouse ведет переговоры о поставках топлива для ВВЭР-440 с Финляндией, Чехией, Словакией и Венгрией

Westinghouse ведет переговоры о поставках топлива для реакторов ВВЭР-440 с Финляндией, Чехией, Словакией и Венгрией, сообщил президент компании в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Тарик Чохо (Tarik Choho) в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что подписанный летом с НАЭК "Энергоатом" контракт предусматривает разработку и предоставление лицензионной документации для поставки топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. Загрузка первой партии ядерного топлива Westinghouse ВВЭР-440 во второй блок РАЭС ожидается в 2024 году.

"Установка линии по производству топлива для ВВЭР-440 на заводе Westinghouse в Вестеросе (Швеция) находится на стадии реализации и будет полностью готова к первой поставке в 2024 году. К тому времени мы также ожидаем лицензирования", - отметил Чохо.

Как сообщалось, в 2000 году с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы.

В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения 7 из 15 украинских атомных блоков.

В декабре 2019 года ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse. Исследовательская эксплуатация ТВС-WR на энергоблоке ЮУАЭС-3 была начата в 2015 году.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.