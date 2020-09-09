"Наша задача – привлечь инвестора на концессии региональных аэропортов" - замминистра инфраструктуры Ющенко

Ответы заместителя министра Олега Ющенко на вопросы агентства “Интерфакс-Украина”

- Не успев прийти на должность заместителя министра инфраструктуры, Вы "заработали" негативные отзывы и репутацию относительно арендных лотов по терминалам "D" и "F" аэропорта "Борисполь", а именно что "Борисполю" не удалось реализовать намеченные к аренде лоты из-за позиции возглавляемой Вами имущественной комиссии Мининфраструктуры. Как объясните эту ситуацию со своей стороны - в чем правда?

- Когда я приступил к исполнению обязанностей заместителя министра инфраструктуры, на Комиссию по рассмотрению вопросов касательно распоряжения имуществом, которую я возглавляю, поступили лоты относительно аренды государственного имущества аэропорта "Борисполь". Особенностью лотов было то, что каждый из них состоял из помещений разного функционального назначения и разной площади. Например, общая площадь лота была от 1000 кв. м с помещениями, предназначенными для размещения магазинов бестаможенной торговли, ресторана, кафе, магазинов иного назначения и т.д.

Такое формирование лотов не позволяло малому и среднему бизнесу даже рассчитывать на участие в конкурсной процедуре, учитывая многофункциональность бизнес-направлений и начальную стоимость аренды за кв. м. Кроме того, оно является прямым нарушением антимонопольного законодательства. К сожалению, много времени было потрачено на согласование такого подхода как с балансодержателем, так и с Фондом государственного имущества, поскольку до этого работала именно такая схема, изменять которую никто не стремился.

Внедренные изменения позволили привлечь к конкурсу всех желающих и обеспечить финансовый результат. Например, помещения площадью 191 кв. м в пассажирском терминале "F" для размещения магазина бестаможенной торговли по результатам проведения конкурса на право аренды по принципу аукциона позволило рассчитывать на сумму месячной арендной платы без учета НДС в размере 4, 678 млн грн, притом что стартовая цена арендной платы составляла 243,702 тыс. грн.

- Как повлияли COVID-19 и карантин на запланированные до этого инфраструктурные проекты?

- Месяцы пандемии наиболее сильно отразились на авиаотрасли, что связано с решением большинства стран закрыть границы. Авиаотрасль Украины начала набирать новые обороты. Мининфраструктуры разрабатывало ряд концессионных проектов, которые позволили бы не просто привлечь новые инвестиционные потоки, но и перейти нашему государству на качественно новый уровень авиакультуры – это доступность авиаперемещения для населения нашей страны.

Совместно с руководством региональных аэропортов при поддержке органов местного самоуправления мы наметили планы по развитию (модернизации) аэропортов Украины на ближайшие 2-5 лет, в том числе относительно открытия авиаперевозчиками новых направлений. Провели ряд встреч с иностранными инвесторами и мировыми авиаперевозчиками с целью их привлечения в авиационную отрасль Украины. Но эпидемиологическая ситуация в нашей стране и в мире в целом внесла свои коррективы.

Для стабилизации финансовой ситуации нам пришлось принять экстренное решение относительно привлечения финансовой помощи, которую государственному предприятию "Украэроруху" оказал Европейский банк реконструкции и развития (открытие кредитной линии). Вот так поменялись задачи на примере одной отрасли инфраструктурного направления в период карантина.

- Каковы ваши ожидания по восстановлению стабильной работы авиаотрасли?

- Все зависит от эпидемиологической ситуации не только в Украине, а и во всех странах мира, с которыми или через которые Украина совершает полеты. Поэтому все наши прогнозы привязаны к общей мировой эпидемиологической ситуации. Соблюдения показателей безопасности является безусловным приоритетом любой страны.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует восстановление авиаотрасли в 2023 году, такой прогноз мы делаем и для Украины. На данный момент оборот авиаперевозок таких крупнейших аэропортов, как "Борисполь" и "Львов", составляет 30% от показателя аналогичного периода прошлого года. Также необходимо учитывать сезонность авиаотрасли, которая в период осень-зима объективно теряет показатели.

Постепенное восстановление пассажиропотока и увеличение авиаперевозок мы прогнозируем уже с начала следующего года, но это зависит от эпидемиологической ситуации в мире и Украине.

- После оккупации Крыма и Донбасса Украина потеряла часть транзита. Ваши ожидания относительно того, как изменится структура полетов после COVID-19?

- Да, действительно на данный момент авиасоединение Украины (или через Украину) с Россией и Азией отсутствует из-за аннексии Крыма и Донбасса. Но по состоянию на 31 августа 2020 года Агентство Европейского союза по безопасности полетов (EASA) подтвердило безопасное использование маршрутов для авиасообщения над Черным морем, обслуживаемых Украиной.

Относительно изменения структуры полетов после COVID-19 все зависит от финансовой стабилизации, в том числе действующих авиаперевозчиков. Мы планируем не только восстановить структуру полетов, а и расширить направления авиаперевозок, то есть вернуться к планам "доковидного" периода.

- Не поставят ли концессионные проекты в авиаотрасли под вопрос государственную авиабезопасность?

- Нет, авиабезопасность была и есть ключевой и неизменной задачей государства. В концессию могут передавать только терминалы. Авиаполосы были и останутся в государственной или коммунальной собственности, в том числе после модернизации, как и полный контроль за авианаправлениями. А строительство новых терминалов за счет частных инвестиций на концессионной основе позволит существенно улучшить сервис, увеличить масштабы пассажиропотока, модернизировать технологии безопасности.

Наша основная задача – привлечь инвестора на концессионные проекты региональных аэропортов, туда, где нет финансовых показателей благополучия.

- Строительство взлетных полос. Каждый месяц мы слышим о том, что Украине очень нужен новый региональный аэропорт, причем каждый раз - другой. Почему так происходит? И, кстати, в каком порядке следует обновлять взлетные полосы и почему?

- Финансирование авиаотрасли небезлимитно, поэтому первично выделяются стратегические регионы, которые имеют высокий пассажиропоток. Нашими приоритетными задачами является строительство новых взлетных полос аэропортов Одессы и Днепра, а также реконструкция авиаполос Херсона.

Относительно нового аэропорта, то его необходимо обеспечить в Закарпатском регионе как приграничной части территории Украины. Планировался ремонт аэропорта в Измаиле. В связи с COVID-19 при изменении бюджета-2020 денежные средства были перенаправлены в Фонд COVID - к сожалению, госбюджет ограничен в своих возможностях.

- Авиакомпании с начала карантина просили у государства дотации и госпрограммы по сохранению дееспособности отрасли. На каком этапе это все "зависло" и по какой причине?

- Здесь нужно понимать, что в связи с карантином не только частные авиакомпании понесли финансовые потери. Материальный урон нанесен всей авиаотрасли Украины, и такой же факт "имеет место быть" и в авиаотраслях других стран.

Бюджет Украины не предусматривает возможности дотаций частных авиакомпаний на период карантина. В этой ситуации в приоритете государства находятся государственные компании по обслуживанию воздушного пространства и обеспечение воздушной безопасности.

- Были выделены деньги на компенсацию авиакомпаниям за выполнение эвакуационных рейсов. Давайте актуализируем информацию: какую сумму выделили, где эти деньги сейчас, какие авиакомпании претендуют на компенсации? Когда планируется выплатить им эти средства?

- Мининфраструктуры на основании предоставленных подтверждающих документов авиакомпаний SkyUP, Windrose, МАУ, Azur Air инициировало перед Минэкономики компенсационную сумму за выполнение эвакуационных рейсов в размере 107 млн грн. Эти денежные средства должны быть выделены из резервного фонда на основании распоряжения Кабинета министров Украины. Со своей стороны Мининфраструктуры подало все необходимые документы и расчеты. Слово за Кабмином.

- Есть ли у министерства официальная стратегия работы с непрофильными активами?

- Позиция министерства в вопросе непрофильных активов – обеспечить максимально эффективное управление. Если предприятие не использует те или иные активы, что мы можем наблюдать повсеместно, то надо привлекать тех, кто с максимальной выгодой для государства сможет это сделать.

Вариантов тут несколько: продажа активов, концессия и инвестиционные проекты. Каждый из них имеет свои сильные показатели для обеих сторон, но главное – это возможность модернизации активов и их применение на благо общества с доходом для государства.

- Что мешает Мининфраструктуры достичь намеченных результатов по реализации непрофильных активов?

- В данном случае под непрофильными активами следует понимать активы, которые либо не используются государственным предприятием, на балансе которого они аккумулированы, либо используются крайне неэффективно. Отсюда мы имеем убыточность и финансовую недееспособность государственных предприятий, их вечное состояние "протянутой руки" в государственный бюджет.

Каждый новоприходящий директор государственного предприятия предпочитает тактику "тихого" управления коммерчески обоснованным решениям, то есть всяческое уклонение от принятия решений в связи с ожиданием неминуемых последствий в виде обысков, допросов, уголовных дел и т.д. Иными словами, принять решение об отчуждении неработающего актива или предложить вариант его модернизации согласно запросам сегодняшнего и завтрашнего дня готовы далеко не все.

В свою очередь у Мининфраструктуры есть четко очерченный круг полномочий и оно не может вмешиваться хозяйственную деятельность созданных им предприятий. Кроме того, есть общественное понимание необходимости сохранения государственного актива, а не приоритета его эффективности. Поэтому с непрофильными активами работа идет медленно, но она все-равно идет. Например, на данный момент было реализовано через публичные торги 52 лотов "Укрпошты", которые принесли прибыли в два раза больше ожидаемой: стартовая цена 33 объектов составляла 99,2 млн грн., финальная - 164,2 млн грн; стартовая цена 19 лотов - 54,1 млн грн, финальная – 99,5 млн грн.