ОГА как маленький Кабмин: интервью главы Днепропетровской области

Александр Бондаренко возглавил Днепропетровскую ОГА чуть меньше года назад, придя на должность из бизнеса. За это время молодому чиновнику пришлось научиться находить общий язык с представителями местных элит, с двумя премьерами и модернизировать бюрократический аппарат области.

О том, как проходят сокращения в местных органах власти, как регион чувствует себя в статусе прифронтовой зоны и зачем Днепропетровской области новый аэропорт, Александр Бондаренко рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

Коронавирус и карантин сильно повлияли на экономику региона?

Рецессия есть, я вижу это по наполнению местных бюджетов, которое просело по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев 2020 года объемы поступлений в бюджет области снизились на 5-6% по сравнению с первым полугодием 2019 года и на 15% – от плана-2020. В городах областного значения падение составило 3-4%. При этом в ОТГ (объединенные территориальные общины – ред.), где эффективно работает реформа децентрализации, налоговые поступления даже выросли на 5-6%, в некоторых случаях – на 10-15% к 2019 году, что позволяет им более эффективно работать с местной инфраструктурой: ремонтировать дороги и опорные школы, проводить освещение и т.д.. В топ-10 самых богатых ОТГ Украины входят 7 днепропетровских, причем в Украине всего около тысячи ОТГ.

Самые успешные в области – Зеленодольская, Софиевская, Троицкая, Богдановская ОТГ.

Сколько ОТГ уже создано в Днепропетровской области и какой потенциал децентрализации?

Уже создано 75 ОТГ, и это самое большое количество в Украине. В перспективах создание еще 11 ОТГ, то есть будет 86 ОТГ. После чего мы останемся областью, лидирующей по количеству ОТГ. Эти объединения будут созданы во время грядущих выборов в октябре: пройдут выборы глав и советов ОТГ. После этого территория области будет на 100% покрыта ОТГ.

Децентрализацию вы считаете успешной реформой?

Мы чувствуем позитив от децентрализации с точки зрения самодостаточности и большей финансовой независимости местных громад, которые стали способны самостоятельно закрывать инфраструктурные и социальные вопросы. Теперь местный житель пойдет с вопросами и претензиями не к далекому для него руководителю районного центра, а к избранному им самим человеку, живущем на условной соседней утице. Пока что ОТГ не удается полностью закрывать все свои вопросы собственными силами, но к 2021 году они смогут оказывать 80-90% сервисов и услуг своими силами.

Но в реальности не бывает все так прекрасно, как вы описываете.

Не бывает. Есть, конечно, и обратная сторона медали. Такая модель неизбежно ведет к ослаблению вертикали власти. Поэтому нужно понимать, какая финальная цель реформы. Если мы хотим комфортной жизни наших граждан на местах, то децентрализация – однозначный плюс. Тут очень важна эффективная работа правоохранительных органов, чтобы не было криминальных связок на уровне местных руководителей полиции и органов самоуправления, чтобы не появлялись местные "феодальные князьки". Вот в этом действительно есть риск, и здесь как раз необходима работа и мониторинг со стороны центральных органов власти.

В условиях такой активной децентрализации какие вообще остались функции у главы ОГА?

Наша задача – мониторить и обеспечивать социальную справедливость и выполнение всеми органами власти их функций, предоставление ими качественного сервиса населению. Они должны работать для людей, а не решать свои вопросы с молчаливого одобрения правоохранительных органов. Вообще ОГА – это как маленький Кабмин, в котором есть департаменты, отвечающие за все сферы деятельности: от экономики до культуры. В работу вовлечено большое количество специалистов. Например, в непрямом подчинении Днепропетровской ОГА находится около 40 тыс. сотрудников медицинской сферы, около 25 тыс. – образовательной, около 5 тыс. – социальной защиты. ОГА назначает руководителей, отвечает за распределение бюджетных средств и многое другое в этих сферах по территории всей области, закрывает основную часть всех социальных вопросов, на решение которых идет около 80% сводного бюджета области.

Вы пришли в госуправление из бизнеса. Какие ключевые отличия вы видите?

Из множества отличий я бы выделил мотивацию. Приходя в госсектор, нужно понимать, что ты должен работать на улучшение качества жизни людей, тут должна быть социальная составляющая. Но есть и общее: и в бизнесе, и в госуправлении важно ставить цели и достигать результатов. И тут возникает проблема: большинство чиновников и бюджетников самых разных уровней привыкли работать на процесс, а не на результат. Они знают, что им каждый месяц стабильно будут платить зарплату независимо от того, выполнили они задачу или еще выполняют ее. Поэтому, конечно, хочется поменять эту систему. Взять и сменить сразу весь аппарат чиновников – неправильно. Необходима и институциональная память, и понимание бюрократических процессов, поэтому перестраивать систему необходимо поэтапно, работать с людьми.

А денежная мотивация есть? Зарплаты разве не важны?

Важны, конечно. Но я сомневаюсь, что выпускник хорошего вуза пойдет на госслужбу на 6-7 тыс. грн, если в частном секторе ему могут предложить 10-11 тыс. грн. Пока что по бюджету мы таких зарплат предложить не можем, но есть же другой вариант: перевести количество чиновников в их качество. Тогда можно будет зарплатный фонд распределить на меньшее число более эффективных людей, таким образом, повысив размер зарплат. Вот вам и финансовая мотивация. В принципе, к этому уже все идет: за год мы сократили количество сотрудников в РГА примерно вдвое..

В развитие этой темы: есть информация в СМИ о возможных сокращениях чиновников, врачей и учителей. Можете прокомментировать?

Начнем с чиновников. Помимо того, что мы уже сократили их количество, процесс продолжится из-за новой админреформы и укрупнения районов. У нас в области было 22 РДА, станет 7. Логично, что сотрудников и депутатов местных советов в них тоже станет меньше. Понадобится 3-6 месяцев, чтобы новая система заработала, но не позднее начала 2021 года это произойдет. В облгосадминистрациях тоже происходят сокращения – ежегодно на 10-15%. У нас аппарат в 2020 году сократится на 15%, например.

Это повлияет на качество работы чиновников?

Это повлияет на уровень затрат на содержание чиновников. Количество чиновников в украинских областях станет сравнимо с числом госслужащих в различных европейских и американских регионах. Например, для небольшой области (не Днепропетровской) будет достаточно 800 чиновников, которые будут ее обслуживать.

А что касательно учителей и врачей?

Пока не вижу поводов и необходимости сокращать медиков и педагогов. В этом году ни один из наших многочисленных областных колледжей, ПТУ, техникумов, больниц не был закрыт, нигде не было массовых сокращений. И моя задача – сделать так, чтобы этого и не произошло. Медреформа стартовала в 2018, с апреля текущего года - второй этап, который так или иначе, побудит медучреждения повышать качество и расширять ассортимент своих услуг. Медучреждения будут вынуждены конкурировать с частными клиниками. Это рыночный подход.

Значит ли это, что может уменьшится количество больниц?

Возможно. Мы очень много общаемся с медицинским менеджментом на эту тему, говорим о том, какие стратегии в нынешней ситуации эффективны. Можно брать компетенцией, можно специализацией на каком-то виде услуг, можно искать инвесторов, создавать коллаборации с частными клиниками.

Еще одной критически важной социальной темой Украины стали ветераны и раненые военнослужащие. Днепропетровская область – прифронтовая зона. Как вы справляетесь с этими вопросами?

Что касается экстренной медицинской помощи военным, то этот вопрос отлажен. Есть необходимый авиатранспорт у военных, отработаны протоколы быстрой доставки раненых в госпитали, проведения необходимых операций, послеоперационного ухода. За время войны всем пришлось научиться работать с этими вопросами быстро и эффективно.

У нас в обладминистрации есть специальное управление по делам АТО/ООС, которое занимается, в том числе, вопросами поддержки ветеранов. В июле мы запустили программу "З повагою до воїнів", в рамках которой, в частности, за средства облбюджета будут приобретены 70 квартир ветеранам ООС. Пришлось пересмотреть начатое строительство жилого дома в Кривом Роге: квартиры за бюджетные деньги там получались "золотыми", порядка 22 тыс уе (в эквиваленте) при том, что на рынке аналогичное жилье можно приобрести в разы дешевле. За счет пересмотра ситуации и более эффективного использованию бюджетных средств сможем до конца года вручить ключи от 70 квартир.

Для понимания: за последние 3 года из всех источников финансирования (государственные программы + областные) было куплено 60 квартир. Надеемся, что еще 11-12 квартир будет приобретено за счет средств Министерства по делам ветеранов в 2020 г. При очереди в 250 человек закрыть треть всего за год – это уже хорошее достижение.

Также обеспечиваем санаторным лечением, реабилитацию ветеранов. Важно, чтобы был достойный уровень услуг. Стыдно слышать истории, когда на бордах - благодарность, а в номерах в санаториях – ржавчина и тараканы.

Третье направление работы – культурное. В этом году сделали для участников боевых действий бесплатный вход во все культурные учреждения и на все культурные мероприятия наших государственных учреждений. Правда, из-за карантина воспользоваться этой опцией ветеранам было сложно, но, надеюсь, в сентябре, с началом нового сезона, программа заработает в полную силу.

От социальный вопросов перейдем к экономике. Недавно в Днепропетровской ОГА состоялось совещание комитета Верховной Рады, в ходе которого обсуждались вопросы, в частности, "Южмаша". Что в итоге?

Помимо "Южмаша", по которому был разработан и принят в июле закон о пополнении уставного капитала предприятия на 2,32 млрд грн и реструктуризации его долга перед Минфином на сумму $60,5 млн, обсуждалась идея создания авиакосмического хаба аналогично NASA, который бы управлял авиационными и космическими компаниями Украины, занимался развитием и сотрудничеством с частными компаниями.

На том же совещании ОГА говорила, что готова помочь с финансирование украинского спутника.

Все верно, мы действительно готовы. Ждем реального предложения от Государственного космического агентства, хотим понимать, какой это будет спутник. Есть же, например, не до конца сделанный спутник на КБ "Южный", есть еще варианты. Я буквально на днях встречался с руководителем Госкосмоса Владимиром Усовым, мы обсуждали, какой это может быть спутник, сколько будет стоить его запуск, когда это может произойти. Конечно, и в этом случае мы будем подходить к вопросу прагматично, нам надо понимать, какую выгоду из этого может получить область.

В целом, такой космической державе как Украина необходимо иметь собственный спутник, и не один. Это направление, возможности сотрудничества активно поднимает глава государства в общении с лидерами других государств.

На вышеупомянутом совещании в Днепропетровской обладминистрации так же звучала тема развития индустриальных парков. Какая ситуация сейчас? Что происходит с ранее заявленным парком в Павлограде?

В Павлограде действительно есть технопарк, но я им не очень доволен: при посещении оказалось, что там нет нормальных коммуникаций. Сложно приглашать бизнес развернуть производство в технопарке, в котором не подведены вода, электричество, канализация. Проводить коммуникации – это очень дорого, это десятки миллионов гривен и месяцы технической работы. Это не то, во что инвесторам интересно вкладывать деньги. Так что мы сейчас ориентированы создать индустриальные парки на территории крупных промзон, где уже есть необходимые коммуникации и где инвестору не придется тратить лишние средства, что и будет нашим преимуществом при диалоге с бизнесом. Мой тезис состоит в том, что индустриальные парки – это точка экономического роста для Украины.

Кстати, после встречи в ОГА комитета ВР по экономической политике, народные депутаты вдохновились дискуссией и визитами на промышленные предприятия,, в профильном парламентском комитете родился законопроект про изменения в закон “Про индустриальные парки”. Надеюсь, в сентябре он уже попадет в сессионный зал. Законопроект предусматривает повышение налоговых преференций, в частности, отмену НДС и пошлин на ввоз сырья и оборудования на территорию индустриального парка, отмену налога на прибыль на 5 лет для новых резидентов индустриальных парков.

Какая временная перспектива открыть эти парки в Днепропетровской области?

Надеюсь, до конца текущего года они будут зарегистрированы. Уточню, что речь идет о двух технопарках. В ближайшее время нам необходимо будет выбрать управляющую компанию.

Есть три потенциальных площадки, и по одной из них уже достигнуты предварительные договоренности. Есть оценка стоимости установки некоторых недостающих коммуникаций. Есть полностью проработанный юристами алгоритм открытия и регистрации индустриального парка. Есть понимание, кому предлагать эти проекты: есть список из по крайней мере 15-20 предприятий, которые так или иначе хотели открывать производства.

На привлечение какого бизнеса вы ориентируетесь при создании технопарков?

Прежде всего, на средний. Если завод, то это до 100-200 сотрудников и инвестиции в размере $2-5 млн. Направления деятельности – преимущественно промышленность, машиностроение, химия. Хотя, например, агросектору и компаниям, производящим продукты питания, мы вряд ли станем отказывать. Понятно, что это примерные критерии. Более точно их определит управляющая компания.

Чего еще не хватает для привлечения внешних, крупных инвесторов в регион?

Нужно достичь такого положения, чтобы Украина стала конкурентоспособной по крайней мере на уровне Восточной и Центральной Европы, чтобы могла предложить выгодные условия для инвесторов. Чтобы предприятия строились не в Словакии, Польше или Беларуси, а в Украине. Когда в страну потянутся эти предприятия, тогда уже я, как руководитель области, буду делать все от меня зависящее, чтобы они пришли именно в Днепропетровскую область. Но пока что мы не особо конкурентоспособны на уровне страны. И я это четко почувствовал, когда мы в январе были в Давосе на экономическом форуме. Тогда я знакомился со многими бизнесменами, заинтересованными где-то выгодно разместить свое производство. Они спрашивали, какие в Украине преимущества. В ответ я мог говорить только об отсутствие налога на землю и паевого взноса. Но этого не только мало, это непонятно – за границей не понимают, что такое паевой взнос, нужно использовать более понятные, универсальные и, главное, более эффективные экономические инструменты. Ситуация настолько неконкурентная, что сейчас даже крупные украинские предприятия нередко решают разместить производство за рубежом.

Так что задача – не только привлечь иностранных инвесторов, а, прежде всего, создать выгодные условия для украинских компаний, чтобы было больше высокотехнологичных производств готового продукта в Украине, чтобы украинские деньги вкладывались в предприятия внутри Украины. Это очень важно и эта тема в фокусе у команды президента. Это должно стать национальной идеей.

В этом ключе есть резонансный законопроект, принятый парламентом в первом чтении, касающийся локализации. Его обсуждают уже даже в Брюсселе на самом высоком уровне. Как вы к нему относитесь с точки зрения руководителя области?

Я за ним слежу и уже вижу, какой от него может быть экономический эффект для области, как он может повлиять на конкретные предприятия. В первую очередь, законопроект ориентирован на машиностроение: если происходит закупка госпредприятием или органом власти какого-то оборудования, то в его составе должен быть определенный процент (от 25% до 60%) украинской продукции.

В Днепропетровской области он коснется прежде всего оборонного комплекса и железной дороги. Я проанализировал 25 самых крупных машиностроительных компаний области всех форм собственности, и пришел к выводу, что этот закон позволит активировать работу госпредприятий, таких как "Южмаш", КБ "Южное", Павлоградский механический завод, которые могут делать многое для оборонного сектора. Такая же ситуация и по железной дороге. У нас есть Днепропетровский стрелочный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод, которые сейчас загружены на 20-25% от общей мощности. Критики много, есть аргументы против, но мы же понимаем, что закон о локализации – это поиск решения проблемы, она существует.

Вернемся ближе к земле. Как обстоят дела с аэропортом в Днепре? Тему поднимают много лет, когда его построят?

В 2020 были решены вопросы по поиску и выбору инвестора, передали землю в аренду и уже в сентябре начинаем строить. Сдать объект, включая новый терминал и взлетно-посадочную полосу, намерены до конца 2022 года. Длина ВПП составит 3200 м, что позволит принимать даже самые крупные пассажирские самолеты. Сейчас такая полоса есть только в "Борисполе", и если в Киеве плохая погода, то такому лайнеру как Boeing 777 в Украине попросту негде приземлиться. Когда мы откроем свою ВПП, он сможет пролететь 40 минут в Днепр и приземлиться у нас. Также в аэропорту появится новейшая навигационная и свето-сигнальная система, которая поможет посадить на землю любые суда. Сейчас при плохой погоде сесть в Днепре сложно. Были прецеденты, когда по этой причине к нам не могли долететь ни из Кабмина, ни из ОБСЕ.

Какие задачи будет решать аэропорт?

Это важнейший инфраструктурный проект региона. Он поможет решить проблему прямого сообщения с миром, на что жалуются местные жители и, активнее всего, бизнесмены. В Днепропетровской области работают базовые офисы крупнейших в Украине компаний: ПриватБанк, Monobank, Work.ua, АрселорМиттал Кривой Рог, Биосфера, Метинвест, АТБ, Варус, Interpipe, космическая компания Firefly - перечислять можно долго. При этом в Днепре сложно организовывать международные форумы, пригласить иностранных партнеров, потому что гостям приходится добираться в город минимум с двумя-тремя пересадками. Для развития бизнеса и региональной экономики критично необходим современный терминал, потому что прямые экономические связи прямо пропорционально влияют на инвестиционный климат региона. Конечно же, он позволит создать новые сопутствующие бизнесы (дьюти-фри, рестораны, парковки, отели) и рабочие места.

И, конечно, жителям области больше не придется для поездок в курортные и другие страны ехать в соседние области или Киев, чтобы дальше лететь чартерным рейсом. Сейчас аэропорт обслуживает 300 тыс. пассажиров в год. Для города-миллионника это очень мало. В Харькове пассажиропоток по итогам 2019 года составил 1,34 млн человек, и они хотят увеличить цифру до 2 млн человек. Это впятеро больше, чем показатели нашего аэропорта, хотя населения больше в Днепропетровской области.

Какие еще инфраструктурные проект вы сейчас реализуете в регионе и на каком этапе они находятся?

В этом году мы построили более половины от заявленного количества необходимых местных дорог, это более 75 км. До конца года планируем выполнить запланированную цифру в 150 км и, возможно, даже немного ее превысить. Проводим проектирование обновленной Днепропетровской филармонии: будет не только обновленное здание, но и новые подходы к управлению – планируем внедрить модель привлечения международных меценатов в наблюдательный совет, уже есть предварительные договоренности.

В октябре текущего года сдаем пять малогабаритных домов для детей-сирот в рамках программы "Родинний затишок". До конца октября завершится ремонт 13 приемных отделений в медучреждениях. Важно, что даже в такой сложный по всем параметрам год мы не остановили и не отменили ни одну инфраструктурную программу.

И напоследок: Вы возглавляете область, на территории которой находится Кривой Рог - родина действующего Президента. Наверняка ему информация о проблемах города доходит чаще и быстрее, чем в ОГА. Часто ли звонят из администрации Президента с вопросами по Кривому Рогу?

На самом деле каждый крупный город области, а это помимо Кривого Рога так же Каменское, Павлоград, подчас, требуют больше внимания, чем районы. Это связано с тем, что чем больше и плотнее население, тем больше возникает вопросов, тем чаще и активнее идет запрос на менеджмент со стороны органов власти и различных служб. Звонят же не только из АП, в разы чаще пишут и обращаются народные депутаты по своим округам. И это нормально, я приветствую это. Обмен данными, взаимодействие – все для того, чтобы в каждом населенном пункте области шли улучшения, а если возникают проблемы, то решались они качественно и оперативно. К счастью, за время моей работы политические лозунги в решении текущих вопросов возникали всего несколько раз и с депутатами разных политических взглядов мы находили возможность действовать функционально. Ведь когда речь идет о своевременном подключении отопления или подаче воды в жилые дома идеологическое противостояние неуместно.