Внутренние рейсы по Украине запустим уже очень скоро – директор FlixBus в Украине и Польше

Эксклюзивное интервью с директором FlixBus в Украине и Польше Михалом Леманом агентству "Интерфакс-Украина"



- Пандемия COVID-19 бросила вызов беспрецедентных масштабов всему миру. Вследствие карантина некоторые компании объявили о сокращении своих сотрудников и зарплат, некоторые начали закрывать свои филиалы в других странах, а другие, наоборот, начали новый бизнес. Как FlixBus переживает карантин? Смогли ли вы сохранить своих работников и бизнес-партнеров? Как ваши офисы работали при строгих ограничениях?

- Мы были уверены в успешности своей бизнес-модели, поэтому не было сомнений, что мы вернемся к выполнению поездок, как только ситуация с пандемией урегулируется или будет хотя бы более контролируемой. Поэтому нам было важно сохранить сотрудников, а также чтобы наши партнеры-перевозчики сохранили свой бизнес.

В условиях карантина мы не закрыли ни единого офиса, не увольняли людей. Мы сократили рабочее время сотрудников, работали на дому, а сейчас постепенно возвращаемся в офисы. Я уже вернулся в офис, это моя вторая неделя здесь уже (дата интервью 25 июня – ИФ). В киевский офис сотрудники возвращаются уже с начала июля. В зависимости от того, как развивалась пандемия в отдельных странах, мы уже вернулись или в процессе возвращения в обычный график, сохраняя при этом социальную дистанцию, уменьшаем количество людей, которые могут одновременно находиться в комнатах и тому подобное.

Что касается партнеров, то в течение карантина мы находились в постоянном контакте с ними, вместе решая, сколько времени потребуется, чтобы вернуться на маршруты. Мы общались с лизинговыми компаниями, финансовыми учреждениями, чтобы помочь нашим партнерам выплатить долги, и вместе готовили план перезапуска. В свою же очередь наши автобусные партнеры также стараются сохранить рабочие места всем водителям автобусов, ведь те имеют опыт работы именно на международных линиях, который есть далеко не у каждого водителя. Но я не могу до конца знать, как идут дела у всех партнеров, у большинства из них сотрудничество с FlixBus – только часть бизнеса, а есть еще собственные линии, чартерные рейсы. Возможно, некоторые из их других сфер бизнеса были более подвержены влиянию карантинных ограничений.

- А как карантин влияет на ваши экономические показатели?

- Во время строгого карантина мы буквально прекратили работу по всей Европе. Сейчас же постепенно, каждую неделю, возвращаемся с новыми линиями в зависимости от того, как открываются границы. Естественно, люди пока что относятся к путешествиям с осторожностью, поведение клиентов немного изменилось - им приходится заново привыкать выезжать из дома, они проверяют, безопасно ли это, есть ли у них бюджет на путешествия и т. д. Мы же сводим цифры, анализируем, как лучше всего вернуться на дороги.

Да, пришлось значительно сократить расходы, но мы изначально были в хорошей ситуации, так как в прошлом году компания привлекла значительный объем инвестиций. Поэтому карантин не стал большим ударом и проблемой для FlixBus, хоть и было нелегко. Мы использовали все доступные для нас инструменты: поддержку от государства в тех странах, которые ее предоставляли, у нас было финансирование от инвесторов и это помогло нам устоять на плаву и теперь вернуться на дороги.

- Вы уже начали возобновлять маршруты в Западной и Восточной Европе? Где именно? Какие препятствия у вас есть на этом пути?

- Мы уже стартовали, по-моему, во всех странах. Последними вот сейчас запустили страны Бенилюкса, Великобританию, Испанию, Португалию, Францию и Украину, что во многом связано с решениями местных органов власти и открытием границ. Многие границы были закрыты, и многие страны запрещали путешествовать на большие расстояния или закрывали границы только для определенных резидентов, например, так было с жителями Италии. Но этот процесс значительно упростился с середины июня, когда ЕС решил открыть почти все границы внутри ЕС. А сейчас из Украины уже пропускают автобусы в Польшу, Чехию. Конечно, пока что все это выполняется с определенными ограничениями – пассажирам необходимо иметь документы на трудоустройство или право проживания в стране, куда они направляются. Надеемся, что эти ограничения вскоре также будут сняты, как это произошло на всех наших границах.

- Были ли у вас проблемы в связи с решениями правительств?

- Я думаю, самая большая проблема заключалась в том, что все ограничения в связи с запретами пересечения границ страны не согласовывали между собой. В ЕС мы привыкли пересекать границы без контроля, но тут нам пришлось вспомнить, что любая граница управляется двумя государствами. Случались ситуации, когда одна страна позволяла иностранным туристам проехать, а другая нет. Второй момент - большинство правительств очень поздно сообщали о своих решениях о введении ограничений, что приводило к проблематичным ситуациям для нас, даже приходилось отменять отдельные рейсы. Клиенты были не слишком довольны, хотя понимали, что эта ситуация не зависела от нас.

И последний момент - это ограничения по вместимости автобусов. Была ситуация, когда в одних странах автобусные перевозчики могли продавать только 50% всех сидячих мест автобуса, в других - 40%. Это все усложняло нам работу. К счастью, Украина не ставит ограничения по вместимости.

- А что с ценами на билеты? Будете ли вы сохранять их на том же уровне?

- Наш подход в отношении цен не меняется: цена на билеты FlixBus является динамичной. То есть, чем раньше вы покупаете билет, тем он будет дешевле, и цена регулярно растет в зависимости от даты отъезда. Эту политику мы менять не будем. Кроме того, в период кризисов люди становятся более чувствительны к ценам, сейчас многие потеряли работу или стали зарабатывать меньше, поэтому мы не планируем увеличивать стоимость.

Мы наблюдаем, как изменилось поведение клиентов в последнее время. Например, период бронирования стал очень коротким. За месяц до отправления рейса спрос на билеты может быть невысоким, но потом в течение последней недели перед отправлением все билеты раскупаются. Думаю, это связано с тем, что люди не уверены, что их поездка будут возможна и ничего не случится. Кроме того, люди боятся оказаться на обсервации, боятся, что их рейс отменят, и будет трудно вернуть деньги обратно. Им нужно время адаптироваться.

- Не боитесь ли вы конкуренции с авиацией после завершения карантина? Они также заявляют о старте с низких цен.

- Я считаю, что авиационный сектор больше пострадал от карантина, чем автобусный. Они в этот период потеряли все. И если мы посмотрим на наш регион, между Польшей и Украиной, у нас традиционно большой обмен путешествующими, в частности, развита трудовая миграция. Однако, большинство авиакомпаний еще не перезапустили в этом направлении рейсы. Поэтому я не вижу конкуренции для нас в настоящее время.

Второй момент. Если вы путешествуете с большим багажом, то добираться на самолете вам будет действительно дорого, потому что вы должны заплатить за дополнительный чемодан, а в случае с автобусом большой багаж уже включен в цену билета. К тому же, стоимость повторного выхода на рынок с самолетом по сравнению с автобусом значительно выше. Им нужно найти 160-180 клиентов, чтобы заработать, нам нужно 40-50. Так что, я бы не сказал, что этим летом мы вступим в конкуренцию с авиакомпаниями.

- Собираетесь ли вы устанавливать новые правила в автобусах (ограничение количества людей, проверка температуры и т. д.)? Какие ограничения будут у пассажиров?

- Мы ввели очень строгие процедуры по гигиене в автобусах. Для пассажиров – это обязательное ношение маски на протяжении всего путешествия, и сохранение дистанции во время посадки. Кроме того, в автобусах FlixBus действует бесконтактная проверка билетов – пассажирам не надо давать в руки водителю на проверку бумажные билеты, для этого водитель использует мобильный телефон. И мы следим за чистотой рук – в автобусе есть антисептики. Еще есть новые внутренние правила, которые могут быть не видны пассажирам: мы обязательно проводим дезинфекцию автобуса после каждой поездки, водители прошли тренинги по безопасности, во время посадки и всей поездки также носят маски. К тому же, к этим правилам, которые действуют по всей Европе, мы иногда добавляем дополнительные, если того требует местное законодательство.

- До коронавируса FlixBus сотрудничал в Украине с тремя местными перевозчиками: Euroclub, Gunsel и RegaBus. Планируете ли вы расширять сотрудничество с другими местными перевозчиками? В своих предыдущих интервью вы говорили, что они сами обращаются к FlixBus. Сколько у вас предложений от украинских местных компаний?

- Во-первых, мы планируем вернуться к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. Сейчас мы возвращаемся с Euroclub и RegaBus. Надеюсь, скоро мы также перезапустим и перевозки с Gunsel.

Что касается других партнеров, то у нас есть пять-шесть компаний, с которыми мы договорились о запуске новых линий. Сейчас мы находимся в процессе решения юридических вопросов и получения разрешений, процесс немного замедлился в связи с пандемией, но не остановился.

- В конце 2019 года вместе с RegaBus вы запустили первый фирменный автобусный маршрут из Одессы в Чехию. Планируете ли вы запускать фирменные автобусы на других маршрутах?

- Да. В планах запустить новые маршруты на брендированных автобусах с новыми партнерами в этом году.

- Ранее у FlixBus были планы развития поездок по Украине в 2020 году. Что вы делаете в этой сфере?

- Да, мы запустим внутренние рейсы по Украине уже очень скоро. Пока что это будут не зеленые линии, но со временем мы планируем открыть и брендированные маршруты. Более того, мы будем отурывать внутренние поездки по Украине на существующих международных линиях. Если наш автобус едет, скажем, из Киева в Польшу, можно будет купить билет, например, из Киева во Львов или Житомир. Это то, что я могу сказать сейчас.

- Какой пассажиропоток у вас был в Украине до карантина и что вы ожидаете после? Когда вы ожидаете наверстать прежний трафик?

- Обстоятельства изменились, поэтому я думаю, что в целом трафик будет меньше, люди все еще боятся путешествовать, и предпочитают сейчас ездить больше внутри своей страны, а не выезжать за границу. Кроме того, этой осенью мы можем потерять студентов как пассажиров, поскольку университеты закрыты и сложно сказать, какие обстоятельства будут в сентябре.

С другой стороны, думаю, что пассажиропоток работников, напротив, вырастет. Трудовые мигранты уже начали возвращаться из Украины на места своей работы, хотя еще даже не все отрасли перезапущены. Если сельское хозяйство уже работает во всю, то автомобильное производство пока стоит. Сложно сказать, что будет осенью, возможно, будет другой сценарий, но летом люди, выезжающие на работу, точно станут значительной частью наших пассажиров.